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2026.05.28 (목)
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뉴욕증시 개장 전 특징주...마이크론·샌디스크·샘테크↑ VS 지스케일러·인슐렛·글로벌파운드리↓

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AI 핵심 요약

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  • 뉴욕 증시 27일 개장 전 거래에서 AI·휴전 기대 속 종목별로 등락이 엇갈렸다.
  • 메모리반도체·데이터센터·소비·카지노주는 실적·AI 투자 기대와 증권사 호평에 힘입어 강세를 보였다.
  • 클라우드 보안·의료기기·유통·중국 전자상거래·파운드리는 부진한 실적 전망과 매각 소식 여파로 약세를 나타냈다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 고인원 기자= 27일(현지시간) 뉴욕 증시 개장 전 거래에서는 기업 실적과 인공지능(AI) 투자 기대감, 미국·이란 휴전 협상 진전 기대감 등에 따라 종목별 주가 흐름이 엇갈렸다.

메모리 반도체와 데이터센터, 카지노·소비 관련 종목들은 강세를 나타낸 반면, 일부 클라우드 보안·의료기기·유통주는 실적 전망 우려 속에 약세를 보였다.

지스케일러 로고 [사진=업체 홈페이지]

▶ 상승 종목

◆ 마이크론(MU)·샌디스크(SNDK)·셈테크(SMTC)

반도체주들은 AI 인프라 투자 확대 기대감 속에 개장 전 거래에서 강세를 이어갔다.

▲마이크론(MU)은 전날 사상 처음 시가총액 1조달러를 돌파한 데 이어 이날도 7% 상승했다. 개장 전 거래 기준 스탠더드앤드푸어스(S&P)500 종목 가운데 가장 강한 상승률을 기록했다.

▲샌디스크(SNDK)는 바클레이즈가 투자 의견을 상향 조정한 이후 3% 올랐다. 바클레이즈는 "메모리 업계의 공급 부족이 2027년까지 이어질 가능성이 높다"며 "샌디스크 같은 업체들의 가격 결정력이 강화될 것"이라고 분석했다.

▲셈테크(SMTC)는 1분기 조정 실적과 매출이 시장 예상치를 웃돌고, 현재 분기 실적 가이던스도 기대치를 상회하면서 7% 급등했다.

◆ 배스앤드바디웍스(BBWI)·MGM리조트(MGM)

소비 관련 종목들도 강세를 나타냈다.

▲배스앤드바디웍스(BBWI)는 1분기 실적 발표에서 시장 예상치를 웃도는 실적 전망을 제시한 이후 주가가 12% 급등했다.

회사는 2분기 주당순이익(EPS)을 0.20~0.25달러로 제시했다. 이는 시장 예상치인 0.21달러를 웃도는 수준이다.

▲MGM리조트(MGM)는 JP모간이 투자 의견을 '중립'에서 '비중 확대'로 상향 조정하면서 3% 상승했다.

 

▶ 하락 종목

◆ 지스케일러(ZS)·팔로알토 네트웍스(PANW)·크라우드스트라이크(CRWD)

클라우드 보안 관련주는 지스케일러 실적 전망 여파로 동반 약세를 나타냈다.

▲지스케일러(ZS)는 현재 분기 매출 전망이 시장 기대에 못 미치면서 주가가 23% 넘게 급락했다.

회사는 현재 분기 매출 가이던스를 8억7500만~8억7800만달러로 제시했다. 이는 LSEG 기준 시장 예상치인 8억7900만달러를 밑도는 수준이다.

다만 3분기 조정 주당순이익은 1.08달러로 시장 예상치인 1.01달러를 웃돌았고, 매출 역시 예상치를 상회했다.

지스케일러 실적 여파로 ▲팔로알토 네트웍스(PANW)는 4%, ▲크라우드스트라이크(CRWD)는 3% 넘게 하락했다.

◆ 인슐렛(PODD)

의료기기 업체 ▲인슐렛(PODD)은 일부 인슐린 전달 장치 제품에 대해 자발적 시정 조치를 실시한다고 발표한 이후 주가가 약 5% 하락했다.

회사는 제조상 문제로 인해 일부 환자에게 인슐린 공급이 제대로 이뤄지지 않을 가능성이 있다고 설명했다.

◆ 딕스 스포팅 굿즈(DKS)·박스(BOX)

유통업체 ▲딕스 스포팅 굿즈(DKS)는 연간 실적 가이던스를 재확인했지만 기대치에 못 미친다는 평가가 나오면서 2.5% 하락했다.

회사는 연간 주당순이익 전망치를 13.50~14.50달러로 유지했다. 이는 시장 예상치인 14.30달러를 소폭 밑도는 수준이다.

클라우드 콘텐츠 관리업체 ▲박스(BOX)는 연간 조정 주당순이익 전망치를 시장 예상보다 낮게 제시하면서 1.5% 하락했다.

◆ 핀둬둬(PDD)·글로벌파운드리(GFS)

중국 전자상거래 업체 ▲핀둬둬(PDD)는 분기 매출이 시장 예상치를 밑돌면서 5% 하락했다.

▲글로벌파운드리(GFS)는 최대 주주인 무바달라 투자회사가 약 19억달러 규모 블록딜 매각을 추진한다는 블룸버그 보도 이후 6.9% 하락했다.

koinwon@newspim.com

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긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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