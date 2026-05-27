주한 이란 대사 "이란 정부, 나무호 사건에 개입 안해"

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외교부, 쿠제치 대사 초치...강력 항의와 조치 요구

쿠제치 대사 "이란 정부, 이 문제에 대해 인정 안 해"

"한국 피해 '개인적으로' 유감"...미국에 책임 돌려

조사 결과엔 "양국이 협력해 조사했으면 좋았을 것"

[서울=뉴스핌] 유신모 외교전문기자 = 사이드 쿠제치 주한 이란 대사는 한국 정부의 나무호 피격 관련 조사 결과 발표에 대해 이란 정부는 이 사건에 개입하지 않았다고 주장했다.

쿠제치 대사는 27일 오후 이번 조사 결과 발표와 관련해 외교부로 초치돼 박윤주 1차관을 만난 뒤 외교부 청사를 나서며 기자들에게 이 같이 말했다. 그는 "다시 말씀드리지만, 이란은 이 문제에 대해서는 모두 부인한다"면서 "절대로 개입된 것이 없다"고 강조했다.

[서울=뉴스핌] 이길동 기자 = 사이드 쿠제치 주한 이란 대사가 27일 오후 HMM 선박 '나무호' 피격 사건과 관련해 서울 종로구 외교부 청사로 초치되 고 있다.2026.05.27 gdlee@newspim.com

쿠제치 대사는 개인적 견해임을 전제로 "한국 선박에 그런 피해가 발생한 것은 유감"이라면서도 '적대국의 거짓 작전'일 가능성에 대해서 언급하며 이란의 공격을 인정하지 않았다.

그는 '한국 정부의 조사 결과를 존중하느냐'는 질문에 "이런 조사를 양국이 협력해서 했으면 좋았을 것"이라며 "적대국들의 그런 거짓 깃발 작전에 대해서도 주의해야 한다"고 말했다.

쿠제치 대사는 "여러분이 알아야 할 것은 지금 중동에서 발생하는 긴장상태가 미국 정권과 미국의 침략 때문에 발생한 일"이라며 중동의 불안과 민간인 피해는 미국의 책임이라는 점을 강조했다.

그는 또 미국이 개전 초기 이란의 미나브 초등학교를 폭격해 많은 어린 여학생과 교사들이 사망한 사실을 언급하면서 "미국의 기만적 작전으로 이런 일이 발생되는 것을 배제할 수 없을 것"이라고 주장했다.

쿠제치 대사는 이날 박 차관과 양국 관계에 대해 많이 이야기했다고 설명하면서 "이란은 모든 선박들이 안전하게 호르무즈 해협을 지나는데 관심이 있으며 그에 대해 유의해서 보고 있다"고 강조했다.

opento@newspim.com