정원오, 서소문 붕괴사고 빈소 방문…"희생 정쟁화 해선 안돼"

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선거 캠페인에 연계 금지령

[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 정원오 더불어민주당 서울시장 후보가 27일 서울 중구 서소문 고가차도 철거 현장 붕괴 사고와 관련 희생자 빈소를 찾았다.

정 후보는 이날 서울 중구 국립중앙의료원 장례식장에 마련된 사고 희생자 빈소를 방문한 뒤 기자들과 만나 "생명과 안전은 우리 사회의 가장 소중한 가치고 가장 기본적인 가치"라고 말했다.

[서울=뉴스핌] 김예원 인턴기자 = 정원오 더불어민주당 서울시장 후보가 27일 오후 서울 중구 국립중앙의료원 장례식장에 마련된 서소문 고가차도 붕괴 사고 희생자의 빈소를 찾아 조문을 마친 뒤 취재진의 질문에 답변하고 있다. yeawon2@newspim.com

이어 "이 부분이 우리 사회에서 여전히 잘 지켜지지 않고 있는 것에 대한 깊은 슬픔과 아픔을 느낀다"고 밝혔다.

정 후보는 "생명과 안전같은 소중한 가치들이 잘 지켜지는 그런 사회가 되길 희망한다"라면서 "다시 한 번 고인의 명복을 빌고 유가족들에게 깊은 위로의 말씀을 함께 드린다. 또 부상자들이 조속히 회복되길 바란다"고 했다.

그는 "저는 어제 사고와 관련된 이야기를 듣고 나서 절대로 이 문제에 대해 정쟁화 하지 말고, 선거에 활용하지 말라고 명백히 이야기한 바 있다. 시민의 안전에 관한 부분은 대책으로 풀어야 한다고 생각한다"라고 강조했다.

정 후보는 캠프 내부 공지를 통해 사고 수습이 마무리될 때까지 선거 캠페인 연계나 상대방 후보 비방을 하지 않도록 지시한 상태다.

alice09@newspim.com