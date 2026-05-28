美 텍사스, 민주당 새 '기회의 땅'으로…공화 팩스턴 후보 확정에 상원 격전지 부상

1994년 이후 민주당 텍사스 전체 선거 무패 행진 끝낼까

양당 모두 "역사상 가장 비싼 선거"

[뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 = 스캔들로 얼룩진 켄 팩스턴 텍사스 검찰총장이 26일(현지시간) 공화당 상원 경선 결선에서 4선의 존 코닌 상원의원을 꺾고 후보로 확정됐다. 이에 따라 오랫동안 공화당 우위의 '레드 스테이트'였던 텍사스가 미국 정치의 새 격전지로 부상했다. 1994년 이후 텍사스 전체 선거에서 패배한 적 없는 공화당의 아성에 민주당이 30여 년 만에 가장 큰 균열을 낼 수 있다는 전망도 나온다.

27일(현지시간) 개표가 95% 이상 진행된 가운데 팩스턴 후보는 63.8%를 얻어 36.2%를 기록한 코닌 후보를 크게 앞서 공화당 상원의원 후보가 됐다.

팩스턴의 승리는 도널드 트럼프 미국 대통령의 강력한 지지에 기반했다. 트럼프 대통령은 지난주 팩스턴에 대한 "완전하고 전적인 지지"를 표명한 바 있다.

뉴욕타임스(NYT) 등 미국 언론과 정치 분석가들은 팩스턴이 정치적으로 거대한 부담을 안고 있다는 점을 볼 때 텍사스가 오는 11월 중간선거에서 새로운 격전지로 떠오를 가능성이 있다고 분석한다. 팩스턴은 텍사스주 하원에서 탄핵당했고 중죄 사기 혐의로 기소됐다. 최측근 보좌관들이 그를 미 연방수사국(FBI)에 신고했으며 1000달러짜리 펜을 훔쳤다는 의혹도 제기된 바 있다. 그의 아내는 성경적 근거로 그와 이혼 절차를 진행 중인데 내달 말로 예정된 이혼 재판이 본선과 맞물리면 팩스턴에게 큰 부담이 될 전망이다.

공화당은 현재 총 100석인 상원에서 53석을 차지해 다수당 지위를 갖고 있다. 민주당이 11월 선거에서 다수당이 되려면 4개 의석을 늘려야 한다.

미국 공화당 텍사스주 상원의원 후보가 된 켄 팩스턴 텍사스 검찰총장.[사진=로이터 뉴스핌] 2026.05.28 mj72284@newspim.com

민주당은 그동안 알래스카·메인·노스캐롤라이나·오하이오 4곳에 집중해왔다. 하지만 트럼프 대통령의 지지율이 하락하면서 텍사스도 새 격전지로 부상하고 있다.

민주당 후보인 제임스 텔라리코 텍사스 주 하원의원은 무당파와 중도 유권자에 어필하는 포용 정치를 내세우고 있다. 텔라리코는 지난해 9월부터 올해 3월 말까지 약 4020만 달러를 모금하며 강력한 자금 동원력을 보여줬다. 전날 밤 공개한 캠페인 영상에서 그는 팩스턴의 후보 확정을 두고 "미국에서 가장 부패한 정치인이 미국 상원의 공화당 후보가 됐다"고 비판했다.

텔라리코는 패배한 코닌 의원 지지자들에게도 손을 내밀었다. 코닌의 봉사에 감사하며 그의 지지자들이 "내 캠페인에 자리가 있다"고 말했다.

이번 텍사스 경선은 미국 역사상 가장 비싼 상원 경선으로 기록됐다. 공화당 경선에 1억2800만 달러 규모의 광고가 집행됐다. 전문가들은 본선에서는 양측이 수천만 달러를 추가 지출할 것으로 예상하고 있다.

코닌을 위해 약 1억 달러를 지출한 공화당은 텍사스에서 추가 자금을 투입해야 할 가능성이 커졌다. 이는 다른 경합 지역에서 사용할 자금을 텍사스로 돌려야 한다는 의미다.

상원 공화당 캠페인 부서는 지난해 내부 메모에서 팩스턴 지명이 "민주당에 텍사스를 뒤집을 기회를 줄 것이며 공화당이 핵심 경합 지역에서 사용할 수억 달러를 다른 곳으로 돌리게 만들 것"이라고 경고한 바 있다.

팩스턴 측은 텔라리코를 "타라-프릭-오(Tala-freak-o)"라고 부르며 텍사스 유권자들과 문화적으로 동떨어진 인물로 규정하고 있다. 그가 임신 중절권 옹호를 위해 예수 그리스도의 잉태 이야기를 사용한 발언과 "신은 비이분법적"이라는 발언, 트랜스젠더 권리 지지, 급진화된 백인 남성의 위험성 경고 발언 등이 공격 대상이다. 이는 신앙을 캠페인 중심에 둔 텔라리코를 텍사스에서 상당한 영향력을 가진 복음주의 기독교 유권자들에게 극도로 진보적인 인물로 그리려는 시도로 풀이된다.

최근 여론조사에 따르면 팩스턴과 텔라리코는 박빙 양상을 보이고 있다. 민주당 상원의 척 슈머 원내대표는 키어스틴 질리브랜드 상원의원과 함께 발표한 공동 성명에서 "공화당이 악몽 시나리오에 직면해 있다"며 민주당이 다수당 확보에 더 가까워졌다고 강조했다.

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