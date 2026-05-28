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美 텍사스, 민주당 새 '기회의 땅'으로…공화 팩스턴 후보 확정에 상원 격전지 부상

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  • 켄 팩스턴이 26일 텍사스 공화당 상원 결선에서 승리했다
  • 트럼프 지지 속 팩스턴의 스캔들이 텍사스 격전지화를 키웠다
  • 민주당은 텔라리코로 박빙 승부에 기대를 걸고 있다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

1994년 이후 민주당 텍사스 전체 선거 무패 행진 끝낼까
양당 모두 "역사상 가장 비싼 선거"

[뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 = 스캔들로 얼룩진 켄 팩스턴 텍사스 검찰총장이 26일(현지시간) 공화당 상원 경선 결선에서 4선의 존 코닌 상원의원을 꺾고 후보로 확정됐다. 이에 따라 오랫동안 공화당 우위의 '레드 스테이트'였던 텍사스가 미국 정치의 새 격전지로 부상했다. 1994년 이후 텍사스 전체 선거에서 패배한 적 없는 공화당의 아성에 민주당이 30여 년 만에 가장 큰 균열을 낼 수 있다는 전망도 나온다.

27일(현지시간) 개표가 95% 이상 진행된 가운데 팩스턴 후보는 63.8%를 얻어 36.2%를 기록한 코닌 후보를 크게 앞서 공화당 상원의원 후보가 됐다.

팩스턴의 승리는 도널드 트럼프 미국 대통령의 강력한 지지에 기반했다. 트럼프 대통령은 지난주 팩스턴에 대한 "완전하고 전적인 지지"를 표명한 바 있다.

뉴욕타임스(NYT) 등 미국 언론과 정치 분석가들은 팩스턴이 정치적으로 거대한 부담을 안고 있다는 점을 볼 때 텍사스가 오는 11월 중간선거에서 새로운 격전지로 떠오를 가능성이 있다고 분석한다. 팩스턴은 텍사스주 하원에서 탄핵당했고 중죄 사기 혐의로 기소됐다. 최측근 보좌관들이 그를 미 연방수사국(FBI)에 신고했으며 1000달러짜리 펜을 훔쳤다는 의혹도 제기된 바 있다. 그의 아내는 성경적 근거로 그와 이혼 절차를 진행 중인데 내달 말로 예정된 이혼 재판이 본선과 맞물리면 팩스턴에게 큰 부담이 될 전망이다. 

공화당은 현재 총 100석인 상원에서 53석을 차지해 다수당 지위를 갖고 있다. 민주당이 11월 선거에서 다수당이 되려면 4개 의석을 늘려야 한다.

미국 공화당 텍사스주 상원의원 후보가 된 켄 팩스턴 텍사스 검찰총장.[사진=로이터 뉴스핌] 2026.05.28 mj72284@newspim.com

민주당은 그동안 알래스카·메인·노스캐롤라이나·오하이오 4곳에 집중해왔다. 하지만 트럼프 대통령의 지지율이 하락하면서 텍사스도 새 격전지로 부상하고 있다.

민주당 후보인 제임스 텔라리코 텍사스 주 하원의원은 무당파와 중도 유권자에 어필하는 포용 정치를 내세우고 있다. 텔라리코는 지난해 9월부터 올해 3월 말까지 약 4020만 달러를 모금하며 강력한 자금 동원력을 보여줬다. 전날 밤 공개한 캠페인 영상에서 그는 팩스턴의 후보 확정을 두고 "미국에서 가장 부패한 정치인이 미국 상원의 공화당 후보가 됐다"고 비판했다.

텔라리코는 패배한 코닌 의원 지지자들에게도 손을 내밀었다. 코닌의 봉사에 감사하며 그의 지지자들이 "내 캠페인에 자리가 있다"고 말했다.

이번 텍사스 경선은 미국 역사상 가장 비싼 상원 경선으로 기록됐다. 공화당 경선에 1억2800만 달러 규모의 광고가 집행됐다. 전문가들은 본선에서는 양측이 수천만 달러를 추가 지출할 것으로 예상하고 있다.

코닌을 위해 약 1억 달러를 지출한 공화당은 텍사스에서 추가 자금을 투입해야 할 가능성이 커졌다. 이는 다른 경합 지역에서 사용할 자금을 텍사스로 돌려야 한다는 의미다.

상원 공화당 캠페인 부서는 지난해 내부 메모에서 팩스턴 지명이 "민주당에 텍사스를 뒤집을 기회를 줄 것이며 공화당이 핵심 경합 지역에서 사용할 수억 달러를 다른 곳으로 돌리게 만들 것"이라고 경고한 바 있다.

팩스턴 측은 텔라리코를 "타라-프릭-오(Tala-freak-o)"라고 부르며 텍사스 유권자들과 문화적으로 동떨어진 인물로 규정하고 있다. 그가 임신 중절권 옹호를 위해 예수 그리스도의 잉태 이야기를 사용한 발언과 "신은 비이분법적"이라는 발언, 트랜스젠더 권리 지지, 급진화된 백인 남성의 위험성 경고 발언 등이 공격 대상이다. 이는 신앙을 캠페인 중심에 둔 텔라리코를 텍사스에서 상당한 영향력을 가진 복음주의 기독교 유권자들에게 극도로 진보적인 인물로 그리려는 시도로 풀이된다. 

최근 여론조사에 따르면 팩스턴과 텔라리코는 박빙 양상을 보이고 있다. 민주당 상원의 척 슈머 원내대표는 키어스틴 질리브랜드 상원의원과 함께 발표한 공동 성명에서 "공화당이 악몽 시나리오에 직면해 있다"며 민주당이 다수당 확보에 더 가까워졌다고 강조했다.

mj72284@newspim.com

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'한덕수 재판 위증' 尹 오늘 선고 [서울=뉴스핌] 박민경 기자 = 한덕수 전 국무총리의 내란 재판에 증인으로 출석해 허위 증언한 혐의로 추가 기소된 윤석열 전 대통령의 1심 선고기일이 28일 열린다. 서울중앙지법 형사합의32부(재판장 류경진)는 이날 오전 10시 윤 전 대통령의 위증 혐의 1심 선고기일을 진행한다. 내란 특검팀(특별검사 조은석)은 지난 결심 공판에서 윤 전 대통령에게 징역 2년의 실형을 구형했다. 이에 윤 전 대통령 측은 위증죄가 성립하지 않아 무죄가 선고되어야 한다고 맞섰다. 한덕수 전 국무총리의 내란 재판에 증인으로 출석해 허위 증언한 혐의로 추가 기소된 윤석열 전 대통령의 1심 선고기일이 28일 열린다. 사진은 윤 전 대통령. [사진=뉴스핌DB] 윤 전 대통령은 지난해 11월 한 전 총리의 내란 중요임무 종사 등 혐의 재판에 증인으로 출석해 한 전 총리의 건의 전부터 국무회의를 계획한 것처럼 허위로 증언한 혐의로 기소됐다. 당시 재판에서 한 전 총리가 12·3 비상계엄의 합법적 외관을 갖추기 위해 국무회의 소집을 건의했느냐는 특검 측 질문에 '처음부터 국무회의 심의를 거쳐 선포할 계획이었다'는 취지로 답변했다. 특검팀은 윤 전 대통령이 계엄 선포 당일 국무회의 개최 의사가 없었으나, 한 전 총리 건의에 뒤늦게 국무위원들을 소집했다고 보고 있다. 이와 함께 강의구 전 대통령실 부속실장의 허위 공문서 작성, 공용물 손상, 대통령기록물에 관한 법률 위반 등 혐의 1심 선고기일도 이날 열린다. 같은 법원 형사합의30부(재판장 박옥희)는 이날 오후 2시 강 전 실장에 허위 공문서 작성, 공용물 손상, 대통령기록물에 관한 법률 위반 등 혐의 1심 선고기일을 진행한다. 특검팀은 지난 4월 29일 강 전 실장의 결심 공판에서 징역 5년을 선고해달라고 요청했다. 특검은 강 전 실장이 윤 전 대통령, 한 전 총리, 김용현 전 국방부 장관과 공모해 12·3 비상계엄 선포가 헌법에 따른 국무총리와 관계 국무위원의 부서가 있는 문서에 의해 이루어진 것처럼 보이게 하고, 이를 탄핵 심판 절차와 수사기관에 행사할 목적으로 계엄 선포문을 허위로 작성한 것으로 조사했다. 또 특검은 이후 강 전 실장이 해당 문서를 부속실에 보관하다 손상한 것으로 판단해 강 전 실장을 지난해 12월 4일 허위 공문서 작성 등 혐의로 불구속 기소했다. 강의구 전 대통령실 부속실장의 허위 공문서 작성, 공용물 손상, 대통령기록물에 관한 법률 위반 등 혐의 1심 선고기일이 28일 열린다. 사진은 12·3 비상계엄 당시 사후 계엄선포문을 작성한 혐의를 받는 강 전 실장이 지난 4월 8일 오후 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열린 공판에 출석하고 있는 모습. [사진=뉴스핌DB] pmk1459@newspim.com 2026-05-28 05:02
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서울 정원오 48.8% 오세훈 41.4% [서울=뉴스핌] 박서영 기자 = 6·3 지방선거가 1주일 앞으로 다가온 가운데 서울시장 선거에 출마한 정원오 더불어민주당 후보와 오세훈 국민의힘 후보 지지도 차이가 7.4%포인트(p)인 것으로 27일 조사됐다. 종합뉴스통신사 뉴스핌이 리얼미터에 의뢰해 지난 24~25일 서울 18살 이상 803명을 대상으로 실시한 후보 지지도 조사 결과, 정 후보 48.8%, 오 후보 41.4%다. 두 사람의 격차는 근소하게 오차범위 밖이다. ◆"정원오, 과반 가까운 지지율 확보"…"오세훈, 여전히 경쟁력 유지"  김정철 개혁신당 후보는 1.9%, 기타 후보 2.2%, '없음' 2.4%, '잘 모름' 3.4%였다. 리얼미터는 "정 후보가 과반인 50%에 가까운 지지율을 확보하며 우위를 점한 가운데, 최근 서울 민심의 변화 흐름과 정권 안정론이 일정 부분 반영된 결과"라며 "오 후보도 40%대 초반의 지지율을 보이며 여전히 경쟁력을 유지한 것으로 조사됐다"고 분석했다.  지역별로는 ▲동북권(강북구, 광진구, 노원구, 도봉구, 동대문구, 성동구, 성북구, 중랑구) 정 후보 54.8%, 오 후보 35.5% ▲서북권(마포구, 서대문구, 용산구, 은평구, 종로구, 중구) 정 후보 49.9%, 오 후보 39.0% ▲서남권(강서구, 관악구, 구로구, 금천구, 동작구, 양천구, 영등포구) 정 후보 49.9%, 오 후보 41.4% ▲동남권(강남구, 강동구, 서초구, 송파구) 정 후보 38.0%, 오 후보 51.6%였다. 강남구와 강동구, 서초구, 송파구의 서울 동남권을 제외한 모든 지역서 정 후보가 크게 앞서는 흐름이다.  연령별로는 ▲18~29살 정 후보 36.5%, 오 후보 43.8% ▲30대 정 후보 35.6%, 오 후보 55.1% ▲40대 정 후보 56.0%, 오 후보 32.8% ▲50대 정 후보 69.1%, 오 후보 24.6% ▲60대 정 후보 53.7%, 오 후보 40.8% ▲70세 이상 정 후보 41.7%, 오 후보 52.4%다. 20대와 30대, 70살 이상에서는 오 후보, 40대와 50대, 60대에서는 정 후보가 많이 앞섰다.  ◆'적극 투표층' 정 후보 53.6%, 오 후보 40.6%…격차 더 벌어져  성별로는 ▲남성 정 후보 46.7%, 오 후보 43.5% ▲여성 정 후보 50.8%, 오 후보 39.5%다.  정 후보는 여성 유권자에서 크게 앞섰다.  지지 정당별로는 민주당 지지층의 91.8%가 정 후보, 국민의힘 지지층 89.9%가 오 후보를 지지했다. 조국혁신당 지지층은 정 후보 70.9%, 오 후보 22.5%, 진보당 지지층은 정 후보 56.2%, 오 후보 8.0%다. 개혁신당 지지층은 정 후보 19.3%, 오 후보 61.9%, 김 후보 12.0%로 조사됐다. 투표 의향 별로는 '적극 투표층'에서 정 후보 53.6%, 오 후보 40.6%였다. 이번 조사는 무선 전화 가상번호(100%)를 활용한 자동응답(ARS) 방식으로 진행됐다. 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.5%p, 응답률은 6.7%다. 성별·연령대·권역별 인구 비례에 따른 가중치를 줬다. 2026년 4월 말 행정안전부 주민등록인구통계를 기준으로 했다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다. seo00@newspim.com 2026-05-27 05:00

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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