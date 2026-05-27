'포항시장' 선거 법정 방송토론회 파행....선거 막판 새 쟁점 부상

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박희정·박승호 후보 "시민 알권리 강탈....후보 사퇴하라"

박용선 후보, 27일 방송토론회 불참...."흑색선전·비방 극심, 정치 혐오증 우려"

[포항=뉴스핌] 남효선 기자 = '6·3 지방선거' 일주일을 앞둔 27일 열린 선관위 주도 포항시장 후보 방송토론회에 국민의힘 박용선 후보가 불참하면서 이를 둘러싼 논란이 막바지로 치닫는 선거판의 새 쟁점으로 떠올랐다.

이날 오후 5시 10분부터 진행된 선관위 주관 포항MBC 포항시장 후보 토론회는 국민의힘 박용선 후보가 불참한 채 더불어민주당 박희정 후보와 무소속 박승호 후보 간 '반쪽 토론회'로 진행됐다.

더불어민주당 박희정 포항시장 후보(왼쪽)와 무소속 박승호 포항시장 후보[사진=뉴스핌DB]2026.05.27 nulcheon@newspim.com

법정 토론회는 공직선거법에 따라 선거방송토론위원회가 의무적으로 개최하는 토론회다.

국민의힘 박용선 후보가 '방송 토론회'에 불참하자 상대 후보들이 일제히 "박용선 후보 사퇴"를 촉구하고 나서는 등 파장이 확산되고 있다.

박희정 후보는 이날 성명을 내고 "토론(회) 불참은 시민의 알 권리를 막고, 유권자의 판단 기회를 빼앗는 행위다. 포항시민을 존중한다면 가장 공개적이고 공정한 검증의 장부터 피하지 말았어야 한다"고 강하게 비판했다.

박 후보는 "박용선 후보는 시민 앞 공개 검증에 즉각 응하라. 그것이 포항시장 후보로서 최소한의 도리다"며 "만약 끝내 시민 앞에 서지 않겠다면, 더 이상 포항시민을 기만하지 말고 즉각 사퇴하라"고 촉구했다.

박승호 후보도 이날 성명을 내고 "박용선 후보는 법정 TV 토론회를 불과 30분 앞두고 일방적으로 불참을 통보했다"고 지적하고 "포항시민 앞에 검증받아야 할 후보로서 최소한의 책임마저 회피한 시민들을 무시하는 행동"이라며 "즉각 사퇴할 것"을 요구했다.

27일 포항MBC에서 진행된 '포항시장 방송토론회'에 불참한 국민의힘 박용선 포항시장 후보[사진=박용선 후보 캠프] 2026.05.27 nulcheon@newspim.com

박용선 후보 측은 토론회 불참과 관련해 " '흑색선전과 비방이 갈수록 심해지고 토론회에서 두 후보가 합심해 공격하려는 행태가 너무 심각해서 불참하게 됐다'는 입장인 것"으로 전해졌다.

현행 공직선거법은 법정 토론회에 정당한 사유 없이 불참할 경우 1000만 원 이하의 과태료가 부과되며 방송 송출 자막, 선관위 및 토론회 홈페이지 등에 불참 사실이 공개적으로 게시된다.

한편 박용선 국민의힘 후보가 법정 토론회인 '포항 MBC 방송 토론회'에 불참하면서 이번 포항시장 선거에서는 후보자 모두가 참여하는 공개 토론회는 단 한 차례도 열리지 않게 됐다.

nulcheon@newspim.com