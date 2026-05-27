김회천 한수원 사장, 한울원전본부 안전관리 실태 점검

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27일 복합문화센터 공사 현장 찾아..."세이프티 콜' 제도 적극 활용 당부"

[울진=뉴스핌] 남효선 기자 = 김회천 한국수력원자력 신임 사장이 경북 울진의 한울원자력본부를 찾아 공사 현장을 점검하고 안전관리 실태를 꼼꼼하게 살폈다.

김 사장은 27일 한울원전본부의 복합 문화센터 공사 현장을 둘러보고 안전 관리 실태를 면밀하게 점검했다.

김회천 한국수력원자력 사장이 27일 경북 울진의 한울원전본부의 복합문화센터 공사현장을 둘러보고 안전관리 실태를 면밀하게 점검하고 있다.[사진=한울원전본부] 2026.05.27 nulcheon@newspim.com

김 사장은 현장 근로자들에게 안전이 최우선 가치임을 강조하고 "사소한 위험 요인이라도 발견되면 즉시 작업을 중지하는 '세이프티 콜(Safety Call)' 제도를 적극 활용해줄 것"을 당부했다.

김회천 사장은 "안전은 선택이 아닌 필수이자 타협할 수 없는 가치이다"며 "산업재해 예방은 현장의 실천이 무엇보다 중요하다"고 안전 우선을 거듭 강조했다.

김 사장은 또 "앞으로도 현장 중심의 안전 경영을 강화하고, 협력 회사, 지역 주민과 함께 중대 재해 없는 안심 일터를 만들어 가겠다"고 밝혔다.

한울 복합문화센터는 공연장, 도서관 및 어린이 놀이터 등을 갖춘 종합 문화시설로 올 연말 준공 예정이다. 센터가 문을 열면 울진 지역 주민들이 더욱 풍성한 문화 활동을 즐기는 데에 도움이 될 것으로 기대된다.

한수원은 앞으로도 경영진 주관 사업소 안전 점검과 소통 활동을 적극 시행해 예방 중심의 안전 경영 체계를 한층 강화해 나간다는 방침이다.

nulcheon@newspim.com