국민성장펀드, 출시 사흘 만에 99.5% 판매…잔여 물량 29억

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모집금액 6000억 중 5971억원 팔려

[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 국민참여형 국민성장펀드가 출시 사흘 만에 전체 물량의 약 99.5%가 소진됐다.

27일 금융위원회에 따르면 이날 오후 5시 기준 국민성장펀드가 모집 금액 6000억원 중 5971억원이 판매됐다.

은행 10곳의 온·온프라인 물량과 증권사 15곳의 온라인 물량은 모두 소진됐다. 현재 남은 것은 우리투자증권의 오프라인 잔여 물량 29억원어치이다.

정부가 추진하는 국민참여형 국민성장펀드 판매가 시작된 22일 서울 중구 우리은행 본점 영업부에 관련 배너가 설치돼 있다. 국민참여형 국민성장펀드는 금융위원회 주관으로 첨단전략산업 육성을 위해 조성된 '국민성장펀드'에 일반 국민도 투자할 수 있도록 만든 상품이다. 이날부터 주요 시중은행들은 국민참여형 국민성장펀드를 선착순으로 판매한다. [사진 = 뉴스핌DB]

지난 22일 출시된 국민성장펀드는 첫날에만 전체 물량의 87%가 소진됐다. 이어 연휴 다음 날인 26일에는 97.5%가 판매됐다.

국민성장펀드는 이재명 정부의 정책펀드로, 국민자금 6000억원과 재정 1200억원을 모아 모펀드를 조성하고 이를 10개 자펀드에 투자하는 방식으로 운용된다. 손실이 날 경우 정부 재정이 자펀드 손실의 최대 20%를 우선 부담하고, 최대 40%의 소득공제(한도 1800만원)와 배당소득 분리과세 혜택이 제공된다는 점이 흥행 요인으로 떠올랐다.

alice09@newspim.com