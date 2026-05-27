국민성장펀드, 출시 사흘 만에 99.5% 판매…잔여 물량 29억

AI 핵심 요약beta
- 금융위원회가 27일 국민성장펀드 판매 현황을 발표했다
- 국민성장펀드는 출시 사흘 만에 6000억원 중 5971억원이 판매됐다
- 손실 시 정부 재정 부담과 소득공제·분리과세 혜택이 흥행 요인으로 작용했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 국민참여형 국민성장펀드가 출시 사흘 만에 전체 물량의 약 99.5%가 소진됐다.
27일 금융위원회에 따르면 이날 오후 5시 기준 국민성장펀드가 모집 금액 6000억원 중 5971억원이 판매됐다.
은행 10곳의 온·온프라인 물량과 증권사 15곳의 온라인 물량은 모두 소진됐다. 현재 남은 것은 우리투자증권의 오프라인 잔여 물량 29억원어치이다.
지난 22일 출시된 국민성장펀드는 첫날에만 전체 물량의 87%가 소진됐다. 이어 연휴 다음 날인 26일에는 97.5%가 판매됐다.
국민성장펀드는 이재명 정부의 정책펀드로, 국민자금 6000억원과 재정 1200억원을 모아 모펀드를 조성하고 이를 10개 자펀드에 투자하는 방식으로 운용된다. 손실이 날 경우 정부 재정이 자펀드 손실의 최대 20%를 우선 부담하고, 최대 40%의 소득공제(한도 1800만원)와 배당소득 분리과세 혜택이 제공된다는 점이 흥행 요인으로 떠올랐다.
alice09@newspim.com