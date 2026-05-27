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[인도증시] 중동 위기 지속에 투심 위축, 횡보세...뇌물 수수 의혹에 HDFC은행 ↓

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AI 핵심 요약

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  • 인도 증시는 27일 미국·이란 긴장 속 소폭 하락 마감했다
  • HDFC은행 뇌물 의혹 보도에 2.6% 떨어지며 지수 부담을 키웠다
  • 알루미늄 공급 우려로 금속주 강세를 보이며 전반 하락폭을 제한했다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

센섹스30(SENSEX30) 75,867.80(-141.91, -0.19%)
니프티50(NIFTY50) 23,907.15(-6.55, -0.027%)

[방콕=뉴스핌] 홍우리 특파원 = 27일 인도 증시는 횡보세를 보였다. 미국과 이란 간 평화 협상이 진전을 거두지 못하며 신중한 투자 심리가 지속되는 가운데, HDFC 은행 등 일부 대형주들이 하락한 것이 부담을 줬다.

센섹스30 지수는 0.19% 하락한 7만 5876.80포인트, 니프티50 지수는 0.027% 내린 2만 3907.15포인트로 거래를 마쳤다.

앞서 지난 며칠 동안 미군이 호르무즈 해협에서 이란 혁명수비대 고속정을 타격하고 이란이 미군 항공기에 대응 사격을 가했다. 이에 미국이 다시 이란 내 미사일 발사 시설을 공격하면서 양측 간 평화 협상 타결에 대한 기대감에 찬물을 끼얹었다.

다만 브렌트유 가격이 3% 이상 하락하면서 급격한 매도세는 나타나지 않았다. 달러 대비 루피화 가치도 0.01루피 상승한 95.69루피를 기록했다.

PL 캐피탈의 자문 책임자인 비크람 카사트는 "이날 인도 증시는 변동성이 큰 가운데 약세로 마감했다. 글로벌 시장의 여러 요인과 최근 상승세에 따른 차익 실현 매물이 혼재된 가운데 신중한 거래가 이어졌다"며 "정보기술(IT), 소비재 및 기타 우량주들의 약세가 시장을 위축시켰지만, 자동차·국영 기업 부문 및 금속 부문의 매수세가 낙폭을 제한했다. 중소형주는 선별적인 매수세 속에서 저항에 부딪혔다"고 분석했다.

인도 최대 민간 은행이자 시가총액 1위인 HDFC은행이 2.6% 하락한 것이 벤치마크 지수를 끌어내렸다. HDFC 은행이 인도 마하라슈트라주 도로개발공사로부터 대규모 예금을 유치하기 위해 4억 5000만 루피(약 70억 원)의 뇌물을 공여했다는 보도가 나온 것이 주가에 타격을 줬다.

HDFC 은행 측은 예금 유치에 어떠한 부정행위도 없었다며, 언론 보도를 강력히 부인했다.

이날 금속 관련 주식이 상승했다. 힌달코와 국립알루미늄공사(NALCO)가 각각 4% 이상 상승하며 섹터 전반의 강세를 주도했다. 알루미늄 가격이 공급 우려로 4년 만에 최고치를 기록한 것이 이들 종목의 주가 상승으로 이어졌다. 

[그래픽=구글 캡처] 인도 증시 니프티50 지수 27일 추이

hongwoori84@newspim.com

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현대건설, 압구정3구역 품었다 [서울=뉴스핌] 송현도 기자 = 현대건설이 올해 강남권 최대어로 불리는 '압구정3구역' 재건축 사업을 수주했다. 지난해 압구정2구역에 이어 공사비 5조5000억원이 넘는 3구역까지 품으며 압구정 일대 브랜드 타운 조성에 박차를 가하고 있다. 압구정3구역 투시도 [사진=현대건설] ​25일 정비업계에 따르면 압구정3구역 재건축 조합은 이날 오후 총회에서 현대건설을 시공사로 최종 선정하는 안건을 가결했다. 전체 조합원 3988명 중 2621명(투표율 65.7%)이 참여한 이번 투표에서 현대건설은 찬성 2332표를 얻어 89.0%의 높은 득표율을 기록했다. 반대는 156표(6.0%), 기권 및 무효는 133표(5.0%)로 집계됐다. 해당 사업은 지하철 3호선 압구정역 인근에 위치한 기존 3934가구를 최고 65층, 5175가구 규모로 재탄생시키는 프로젝트다. 전체 공사비는 5조5000억원을 상회한다. ​현대건설은 입주민 전용 무인 셔틀 서비스, 하이엔드 커뮤니티 등을 도입하고, 세계적인 건축 그룹 OMA 및 모포시스와 협력해 한강 변 8개주동에 차별화된 외관을 구현할 방침이다. ​한편 압구정5구역은 오는 30일 시공사 선정 총회를 개최할 예정이며, 현대건설과 DL이앤씨가 수주 경쟁을 벌이고 있다. dosong@newspim.com 2026-05-25 18:31
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'히든스테이지' 6월26일 스타트 [서울=뉴스핌] 김용석 선임기자 = 올해로 4회째를 맞는 싱어송라이터 경연대회 '히든 스테이지' 본선 진출 20팀의 경연 영상이 오는 6월 26일부터 뉴스핌TV 유튜브 채널을 통해 공개된다. 히든스테이지 공식 홈페이지. [사진= 히든스테이지 사무국] '히든 스테이지'는 종합 뉴스 통신사 뉴스핌과 감엔터테인먼트가 주최하며, 문화체육관광부·한국콘텐츠진흥원이 후원한다. 이번 대회에는 총 300여 팀이 지원해 예심부터 치열한 경합을 벌였다. 지원자 연령대는 10대부터 50대까지 고루 분포했으며, 최고령은 56세, 최연소는 13세 초등학교 6학년생으로 세대를 초월한 참여 열기를 보였다. 예선 심사는 창작력(40%)·대중성(30%)·실연 역량(20%)·지원 성실도(10%) 기준으로 진행됐으며, SNS 기반 인디 아티스트부터 드라마 OST 작사·작곡 경험자, 유재하 음악 경연 수상자, 지상파 오디션 출신까지 실력파 지원자들이 대거 몰렸다. 여성 참가자로는 보리(25)·김나라(27)·박희수(32)·혼즈(32)·변미리(26)·오아(30)·신직선(36)·도이주(20)·마린(28)·채수빈(27)·박지은(23) 등 11명이 이름을 올렸다. 이 중 신직선(36)은 제2회 본선 진출 경험을 가진 재도전자로 눈길을 끈다. 남성 참가자로는 정상호(정점·28)·최혁준(심각한 개구리·33)·윤준(27)·윤태경(34)·정다운(25)이 개인 자격으로 본선에 올랐다. 팀 부문에서는 남성 팀 구구(26)와 블낫블(23)이 본선에 진출했다. 혼성 팀으로는 김은찬 밴드(23)와 Che!vee(28)가 나란히 이름을 올렸다. Che!vee는 제3회 본선 출신으로 이번에 다시 본선 무대에 오르며 재도전자 계보를 이었다. 지난해 열린 제3회 히든스테이지 톱10 결선 진출자 유튜브 동영상. [사진= 히든스테이지 사무국] 본선 진출 20팀은 29일부터 6월 4일까지 MR 및 인터뷰 자료를 제출하면 된다. 이어 6월 9일부터 12일까지 여의도 뉴스핌 본사에서 유튜브 라이브 클립 녹화가 진행된다. 본선 경연 영상은 6월 26일 유튜브 채널 '뉴스핌 TV'를 통해 첫 공개된다. 이후 매주 금요일 2팀씩 10주간 8월 28일까지 순차 공개된다. 9월 10일부터 14일에는 심사위원단 2차 본선 심사가 진행된다. 9월 25일 결승 진출 톱 10이 발표된다. 시상 규모는 총 1200만 원으로, 문화체육관광부 장관상인 대상(500만 원)을 비롯해 한국콘텐츠진흥원장상 최우수상(300만 원)·우수상(200만 원)·루키상(200만 원) 등이 수여된다. 6월26일부터 싱어송라이터 경연 대회 '히든 스테이지' 유튜브 경연이 시작된다. [사진 = 뉴스핌 DB] fineview@newspim.com 2026-05-26 12:14

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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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