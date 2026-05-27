외교부, 쿠제치 주한이란대사 초치…나무호 피격 항의

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나무호 공격 비행체, 이란 대함 미사일 가능성 제기

[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 외교부가 27일 호르무즈 해협에서 발생한 한국 화물선 HMM 나무호 피격 조사 결과 발표와 관련해 쿠제치 주한이란대사를 서울 청사로 초치했다.

쿠제치 대사는 이날 오후 정부의 합동조사 결과 발표 직후 외교부 청사를 찾았다. 이 과정에서 취재진은 공격의 고의성 여부와 사과 의향, 이란 외 다른 국가의 소행 가능성 등에 대해 질문했지만, 쿠제치 주한이란대사는 별다른 답변 없이 청사 안으로 들어갔다.

[서울=뉴스핌] 이길동 기자 = 사이드 쿠제치 주한 이란 대사가 27일 오후 HMM 선박 '나무호' 피격 사건과 관련해 서울 종로구 외교부 청사로 초치되고 있다. gdlee@newspim.com

앞서 박 차관은 이날 외교부에서 열린 HMM 나무호 피격 관련 조사 결과 브리핑을 통해 공격 비행체가 이란 측 대함미사일일 가능성이 높다고 밝힌 바 있다.

그는 "엔진의 경우 엔진의 경우 이란산 터보제트 엔진과 유사했고 부품에서 이란의 제조사 각인으로 추정되는 것이 확인됐다"라며 "대사를 초치해 우리 선박 피격에 대한 강력한 항의의 뜻을 전달하며 책임 있는 조치를 요구할 것"이라고 강조했다.

alice09@newspim.com