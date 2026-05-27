생명보험재단, '자살예방 보고서' 발간…노인 자살예방 핵심은 '일상 회복'

[서울=뉴스핌] 박가연 기자 =생명보험사회공헌재단은 '제2차 자살예방 라운드테이블 결과 보고서'를 발간하고 노인 자살 문제의 주요 원인과 예방 방향을 제시했다고 27일 밝혔다.

국내 노인 자살률과 빈곤율이 경제협력개발기구(OECD) 최고 수준을 기록 중인 가운데, 전문가들은 경제적 빈곤만으로는 노인 자살 문제를 충분히 설명하기 어렵다고 진단했다.

재단은 지난달 29일 사회·심리·보건 등 각 분야 전문가 8명이 참여한 라운드테이블을 개최했으며, 노인 자살 문제를 경제적 요인 외에 관계 단절과 일상 붕괴 등 복합적 관점에서 분석한 내용을 이번 보고서에 수록했다.

전문가들은 경제적 빈곤이 주요 원인으로 지목돼 왔지만, 경제적 어려움만으로는 노인 자살 문제를 충분히 설명하기 어렵다고 진단했다. 특히 자살 충동을 경험한 빈곤 노인의 94.4%가 극단적 선택으로 이어지지 않았다는 점에 주목하며, 경제적 지원 외에도 삶을 지탱하는 보호 요인을 함께 살펴야 한다는 의견을 제시했다.

생명보험사회공헌재단이 개최한 '제2차 자살예방 라운드테이블'에서 참석 위원들이 노인 자살 문제의 주요 원인과 예방 대책을 논의하고 있다. [사진=생명보험사회공헌재단]

보고서에 따르면 ▲수면 ▲식사▲대인관계 등 기본적인 일상 루틴 유지와 사회적 연결이 자살 충동을 낮추는 핵심 보호 요인으로 작용하는 것으로 나타났다. 반면 가구 형태별 위험 요인은 다르게 확인됐따. 1인 가구는 관계 단절과 불규칙한 생활이, 다인 가구는 만성질환으로 인한 가족 구성원에 대한 부담감이 주요 원인으로 꼽혔다.

또 객관적 소득 수준보다 스스로를 가난하다고 느끼는 '주관적 빈곤감'이 정신건강에 더 큰 영향을 미치는 것으로 분석됐다. 심리부검 데이터에서는 60대 이상 자살자가 ▲만성질환 ▲경제난▲대인관계 등 평균 3가지 이상의 복합적 어려움을 동시에 경험한 것으로 드러났다.

전문가들은 노인 일자리 사업을 단순한 소득 지원 수단이 아닌 자존감 회복과 사회적 관계 형성을 돕는 '사회적 처방'으로 재평가해야 한다고 제언했다. 실제 공익형 노인 일자리 참여 시 자존감 향상과 함께 월평균 약 7만원의 의료비 절감 효과가 나타난 것으로 조사됐다.

예방 인프라 측면에서는 AI 기술을 활용해 수면·식사 패턴 변화를 조기에 감지하고, 가구 형태와 만성질환 여부 등을 반영한 '위험 스크리닝 시뮬레이터'를 복지 현장에 도입해야 한다는 제안도 포함됐다.

라운드테이블 발제를 맡은 김희삼 광주과학기술원 교수는 "일상 루틴과 관계성은 자살을 막는 회복력으로 작동한다"며 "가구 형태와 건강 상태를 고려한 맞춤형 접근이 필요하다"고 말했다.

생명보험재단은 이번 라운드테이블에서 제시된 일상 회복과 사회적 연결의 중요성을 바탕으로 관련 지원사업을 추진 중이다. 세대통합형 일자리 모델인 '할로마켓'을 통해 시니어 일자리와 청년층의 사회 참여를 연계해 지역사회 교류를 활성화하고 있으며 '생명숲100세힐링센터'를 운영해 독거 남성 고령층의 고립감 완화와 일상생활 자립을 지원하고 있다.

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