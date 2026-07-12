안철수, 한동훈 복당 반대…"우리 당 얼씬도 말라"

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"韓, 법정 출석해 증언해야"



[서울=뉴스핌] 박서영 기자 = 안철수 국민의힘 의원은 12일 한동훈 무소속 의원의 복당에 대해 공개적으로 반대 입장을 밝혔다.

안 의원은 이날 국회에서 기자회견을 열고 "한 의원의 국민의힘 복당을 공식적으로 반대한다"며 "한 의원은 이제 우리 당에는 얼씬도 하지 말기 바란다. 혹시 창당을 생각하고 있다면 응원하겠다"고 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 정일구 기자 = 안철수 국민의힘 의원이 12일 오전 서울 여의도 국회에서 한동훈 무소속 의원의 복당 반대 관련 기자회견을 하고 있다. 2026.07.12 mironj19@newspim.com

앞서 안 의원은 지난 8일 추경호 대구시장(계엄 당시 국민의힘 원내대표)의 비상계엄 해제 표결 방해 혐의 재판에 증인으로 출석하며 한 의원과 날선 공방을 벌인 바 있다.

이와 관련, 안 의원은 "사실관계부터 분명히 하겠다. 추경호 대구시장 재판에 증인으로 출석해 2024년 12월 3일 내가 직접 듣고 확인한 사실을 그대로 증언했다"며 "당시 당사에 함께 모였던 사람들로부터 '먼저 당사로 가자고 한 건 한 의원'이라는 말을 들었고 이후 당 공식 자료를 통해 그것이 사실임을 확인했다"고 설명했다.

안 의원은 "한 의원은 마치 내가 왜곡과 선동을 한 것처럼 몰아갔다. 사실을 사실대로 말한 증언을 허위로 둔갑시키는 것이야말로 명백한 허위사실 유포이자 명예훼손"이라며 "그런데 정작 한 의원 본인은 같은 재판에 증인으로 수차례 소환되고도 단 한 번도 출석하지 않았다"고 말했다.

그는 "할 말이 있다면 폐문부재 뒤에 숨지 말고 법정에 출석해서 증언하면 될 일"이라며 "지금이라도 본인이 주장하는 바를 공식화하기 위해 법정 증언하길 권한다"고 강조했다

이어 "당 전체는 계파 갈등과 소모적 내전에 빠질 것이고 그 피해는 고스란히 보수 및 우파 시민 전체가 떠안게 될 것"이라고 덧붙였다.

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