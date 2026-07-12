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신한투자증권, 선취수수료 0원 'Light 펀드' 출시

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  • 신한투자증권이 12일 금융상품 가입비용 낮춘 Light 상품을 출시했다.
  • 펀드·채권·ELS로 구성하고 온라인 펀드 선취수수료를 0%로 했다.
  • 온라인 전용 상품을 주 2~3개씩 늘려 하반기 확대하겠다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

채권·ELS 가입비용도 낮춰…온라인 전용 상품 주 2~3개 공급
신한 SOL증권 앱에 전용 페이지 마련…하반기 대상 확대

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 신한투자증권은 고객 관점의 상품전략 재수립을 위해 금융상품 가입비용을 낮춘 '신한 Light 상품'을 출시한다고 12일 밝혔다.

신한 Light 상품은 펀드와 채권, 주가연계증권(ELS) 등 3개 상품군으로 구성됐다. 투자자가 상품 가입 과정에서 부담하는 비용을 낮추고 이를 상품 수익 조건에 반영하는 방식이다.

펀드 상품은 온라인 전용 클래스(Ae)의 선취 판매수수료율을 0%로 적용한다. 가입 시 선취 판매수수료가 차감되지 않아 초기 투자비용을 줄일 수 있다. 다만 선취 판매수수료와 별도로 운용보수와 판매보수, 펀드 운용에 필요한 비용 등은 부과될 수 있다.

[사진=신한투자증권]

신한투자증권은 신규 펀드인 ▲신한 SOL 코스닥150 인덱스 ▲하나 파이팅코리아 ▲다올 코리아AI테크 ▲타임폴리오 탑픽EMP ▲우리 반도체BIG2플러스에 선취 판매수수료 0%를 적용했다.

향후 출시하는 온라인 전용 펀드에도 선취 판매수수료를 부과하지 않을 예정이다. 기존에 판매 중인 온라인 전용 펀드의 선취 판매수수료도 순차적으로 없앨 계획이다.

채권과 ELS 상품은 판매 과정에서 발생하는 비용을 줄여 투자자에게 제공하는 쿠폰과 금리 조건에 반영한다. 신한투자증권은 관련 온라인 전용 상품을 매주 2~3개씩 출시하고, 하반기에는 대상 상품을 확대할 예정이다.

고객은 신한 SOL증권 앱의 'Home-연금/상품' 메뉴 아래에 있는 'Light 상품' 전용 페이지에서 대상 상품을 확인할 수 있다. 상품별 '투자하기' 메뉴에서 'Light 상품' 필터를 선택하면 펀드와 채권, ELS 상품을 비교할 수 있다.

권영대 신한투자증권 투자상품본부장은 "고객이 금융상품을 선택할 때 가장 먼저 체감하는 부분이 투자비용"이라며 "상품 공급자가 아닌 상품을 선택하는 고객의 관점에서 실질적인 혜택을 제공하는 상품을 지속적으로 확대하겠다"고 말했다.

dconnect@newspim.com

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"국정농단" 한학자 총재 13년 구형 [서울=뉴스핌] 이바름 기자 = '정교유착' 의혹의 중심 인물인 한학자 통일교 총재에게 민중기 특별검사팀이 징역 13년을 구형했다. 특검팀은 10일 오전 서울중앙지법 형사합의27부(재판장 우인성) 심리로 열린 한 총재의 정치자금법 위반 등 혐의 결심 공판에서 징역 13년을 선고해달라고 재판부에 요청했다. 함께 재판에 넘겨진 정원주 천무원 부원장에게는 징역 10년, 윤영호 전 세계본부장에게는 징역 3년 6개월, 이신애 전 재정국장에게는 징역 3년을 선고해달라고 재판부에 요청했다. [서울=뉴스핌] 사진공동취재단 = 윤석열 정부와의 '정교유착' 혐의로 기소된 한학자 통일교 총재가 10일 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열리는 결심 공판에 출석하고 있다. 2026.07.10 photo@newspim.com 특검팀은 이 사건에 대해 "대한민국의 헌법 질서를 혼란하게 하고, 교인들의 헌금을 사금고처럼 사용하면서 국정을 농단한 사건"이라며 "다시는 이와 같은 종교단체들에 대한 정교유착과 국정농단 행위가 일어나지 않도록 엄중한 형을 선고해달라"고 언급했다. 특검팀은 "피고인들은 통일교와 자신들의 이권 및 영향력를 확대하고자 이 사건 범행을 저질렀다"며 "정교일치를 목표로 종교단체의 막대한 자금력을 이용해 정치와 결탁했고, 선거에 불법 개입했으며 대한민국의 공권력을 불법부당하게 이용하려고 했다"고 지적했다. 특검팀은 정치권과 지속적으로 접촉하며 청탁 행위를 한 윤 전 세계본부장이 한 전 총재의 의사에 반해 행동할 수 없었다는 점을 수차례 강조했다. 특히 윤석열 전 대통령과 독대하면서 통일교 정책을 부탁하고, '건진법사' 전성배 씨를 통해 김건희 여사에게 샤넬 가방과 그라프목걸이 등을 제공한 것 역시 한 전 총재의 승인 없이는 이뤄질 수 없는 행동이었다고 설명했다. 특검팀은 또한 지난 2022년 3월 한 총재가 특별집회에 참석해 사실상 '윤석열 후보 지지' 의사를 밝힌 뒤 통일교 각 지부에서 국민의힘에 재정적 지원을 한 점을 들며, 모든 사건이 한 총재로부터 시작됐다고 주장했다. 특검팀은 "한학자는 이 사건 정교유착의 최종 수혜자"라고 밝혔으며, 정 부원장에 대해서는 "한 총재의 비서실장이자 최측근으로, 한 총재의 주요의사결정에 적극적으로 조력해 큰 영향력을 행사한 사람"이라고 정의했다. 한 총재는 정 부원장, 윤 전 본부장과 공모해 지난 2022년 1월께 국민의힘 권성동 의원에게 윤석열 정부의 통일교 지원을 요청하며 정치자금 1억 원을 전달한 혐의(정치자금법 위반)를 받는다. 같은 해 3∼4월 통일교 단체 자금 1억4400만 원을 국민의힘 소속 의원 등에게 쪼개기 후원한 혐의(정치자금법 위반)도 있다. 이들은 그해 7월께 전 씨를 통해 김 여사에게 고가 목걸이와 샤넬백을 건네며 교단 현안을 청탁한 혐의(청탁금지법 위반)도 받는다. 한 총재와 정 부원장에게는 같은해 10월께 자신들의 카지노 원정도박과 관련한 수사 정보를 얻고 윤 전 본부장에게 증거인멸을 지시한 혐의(증거인멸교사)도 적용됐다. 한 총재는 지난 2022년 7월 네팔 국회의원에게 선거자금 10만 달러를, 세네갈 대통령에 선거자금 50만 달러를 각각 제공한 혐의도 적시됐다. right@newspim.com 2026-07-10 12:18

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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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