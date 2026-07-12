신한투자증권, 선취수수료 0원 'Light 펀드' 출시

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채권·ELS 가입비용도 낮춰…온라인 전용 상품 주 2~3개 공급

신한 SOL증권 앱에 전용 페이지 마련…하반기 대상 확대

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 신한투자증권은 고객 관점의 상품전략 재수립을 위해 금융상품 가입비용을 낮춘 '신한 Light 상품'을 출시한다고 12일 밝혔다.

신한 Light 상품은 펀드와 채권, 주가연계증권(ELS) 등 3개 상품군으로 구성됐다. 투자자가 상품 가입 과정에서 부담하는 비용을 낮추고 이를 상품 수익 조건에 반영하는 방식이다.

펀드 상품은 온라인 전용 클래스(Ae)의 선취 판매수수료율을 0%로 적용한다. 가입 시 선취 판매수수료가 차감되지 않아 초기 투자비용을 줄일 수 있다. 다만 선취 판매수수료와 별도로 운용보수와 판매보수, 펀드 운용에 필요한 비용 등은 부과될 수 있다.

[사진=신한투자증권]

신한투자증권은 신규 펀드인 ▲신한 SOL 코스닥150 인덱스 ▲하나 파이팅코리아 ▲다올 코리아AI테크 ▲타임폴리오 탑픽EMP ▲우리 반도체BIG2플러스에 선취 판매수수료 0%를 적용했다.

향후 출시하는 온라인 전용 펀드에도 선취 판매수수료를 부과하지 않을 예정이다. 기존에 판매 중인 온라인 전용 펀드의 선취 판매수수료도 순차적으로 없앨 계획이다.

채권과 ELS 상품은 판매 과정에서 발생하는 비용을 줄여 투자자에게 제공하는 쿠폰과 금리 조건에 반영한다. 신한투자증권은 관련 온라인 전용 상품을 매주 2~3개씩 출시하고, 하반기에는 대상 상품을 확대할 예정이다.

고객은 신한 SOL증권 앱의 'Home-연금/상품' 메뉴 아래에 있는 'Light 상품' 전용 페이지에서 대상 상품을 확인할 수 있다. 상품별 '투자하기' 메뉴에서 'Light 상품' 필터를 선택하면 펀드와 채권, ELS 상품을 비교할 수 있다.

권영대 신한투자증권 투자상품본부장은 "고객이 금융상품을 선택할 때 가장 먼저 체감하는 부분이 투자비용"이라며 "상품 공급자가 아닌 상품을 선택하는 고객의 관점에서 실질적인 혜택을 제공하는 상품을 지속적으로 확대하겠다"고 말했다.

dconnect@newspim.com