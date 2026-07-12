김용 "이재명 정부 성공 뒷받침…평당원 대변인 되겠다"

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민주당 전남도당서 최고위원 출마 취지·혁신 청사진비전 제시

[무안·광주=뉴스핌] 조은정 기자 = 김용 전 민주연구원 부원장이 전남에서 당 혁신과 최고위원 출마 구상을 공개했다.

김용 전 민주연구원 부원장은 12일 더불어민주당 전남도당에서 열린 초청 간담회에서 최고위원 선거 출마 취지와 함께 당 운영 개편 방향을 제시했다.

김용 전 민주연구원 부원장은 12일 더불어민주당 전남도당에서 열린 초청 간담회에서 최고위원 선거 출마 취지와 함께 당 운영 개편 방향을 밝히고 있다. [사진=조은정 기자] 2026.07.12 ej7648@newspim.com

김 전 부원장은 "현장 당원의 요구는 분명하다"며 "이재명 정부의 성과를 뒷받침할 수 있도록 당이 선제적으로 입법과 정책을 이끌어야 한다"고 밝혔다.

이어 "현장 목소리를 중앙 정치에 제대로 반영해야 한다"며 "당·정부·당원을 연결하는 역할을 맡아 평당원의 뜻을 대변하는 최고위원이 되겠다"고 말했다.

그는 당원 주권 강화를 위한 방안으로 비례대표 당원 직선제, 공천 과정 당원 평가 반영, 독립적 당무감사 체계 구축, 동일 지역구 3선 이상 제한 등을 제시했다.

선호투표제 도입과 청년최고위원 신설에 대해서도 "당원 의사 반영을 높이고 세대 참여를 넓히는 제도"라며 필요성을 강조했다.

김용 전 민주연구원 부원장은 12일 더불어민주당 전남도당에서 열린 초청 간담회에서 무안군 민주평통 송남수 회장과 기념 촬영을 하고 있다. [사진=조은정 기자] 2026.07.12 ej7648@newspim.com

검찰개혁과 관련해서는 "제도 개선에 그치지 않고 권한 남용과 조작기소 의혹에 대한 규명이 병행돼야 한다"며 "절차와 사실에 기반한 접근이 중요하다"고 말했다.

호남 발전 전략으로는 AI·에너지·RE100 기반 산업벨트와 국가산단 조성을 언급하며 "지역에서 청년들이 일하고 정착할 수 있는 기반을 구축하겠다"고 밝혔다.

청년 정치 지원과 관련해선 교육 프로그램 상설화와 재정 지원 체계 마련, 공천 확대를 제시했다.

김 전 부원장은 "당이 변화의 시점에 서 있다"며 "현장 의견을 최고위원회에 반영해 당 운영의 실질적 변화를 끌어내겠다"고 밝혔다.

ej7648@newspim.com