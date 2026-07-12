경찰 '한동훈 당원게시판 사건' 수사 재개...게시판 관리자 조사

AI 핵심 요약beta
- 경찰이 12일 한동훈 당원게시판 사건 관련 조사했다
- 국민의힘 게시판 실명 노출 오류로 한 의원 가족 연루 의혹 불거졌다
- 시민단체 고발로 수사 지지부진한 가운데 올해 13일 한 의원 제명됐다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 유재선 기자 = 경찰이 국민의힘 당원 게시판에서 불거진 이른바 '한동훈 당원게시판 사건'과 관련해 최근 관계자 조사를 진행했다.
12일 경찰에 따르면 서울경찰청 사이버수사대는 최근 당시 국민의힘 당원 게시판을 관리했던 홍보국 관계자를 불러 조사했다.
해당 의혹은 2024년 11월 국민의힘 당원 전용 게시판에 올라온 윤석열 전 대통령 부부를 비방하는 글에 한 의원 가족이 연루돼 있다는 의혹이다.
국민의힘 당원 게시판은 실명 인증을 거친 당원만 이용할 수 있으며 통상 작성자의 성만 공개된다. 그러나 당시 시스템 오류로 인해 작성자 이름까지 검색 가능해지면서 특정 명의의 게시글이 노출됐다.
이에 당시 일각에선 한 의원과 가족 명의로 윤 전 대통령 부부를 비방하는 게시글이 작성됐다는 의혹이 제기됐다.
논란이 확산되자 시민단체가 고발에 나섰고 경찰은 고발인인 오상종 자유대한호국단 대표를 조사하는 등 수사에 착수했지만, 이후 수사는 별다른 진척을 보이지 않았던 것으로 알려졌다.
한편 국민의힘 중앙윤리위원회는 올해 1월 13일 해당 사태와 관련해 한 의원에 대한 제명을 의결했다.
jason14@newspim.com