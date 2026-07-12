경찰, '장윤기 사건' 지휘했던 당시 형사과장 참고인 신분 첫 조사

AI 핵심 요약beta
- 경찰이 12일 전 광산서 형사과장을 참고인으로 소환해 조사했다
- 특별수사단은 혐의 축소·증거인멸 관여 여부와 수사지휘라인 전반을 조사 중이다
- 압수수색과 함께 구속된 강력팀장 B씨는 증거인멸 혐의를 받는다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
사건 담당 수사팀장도 조사
[서울=뉴스핌] 유재선 기자 = 경찰이 '장윤기 살인사건'을 수사한 당시 광주 광산경찰서 형사과장을 처음으로 불러 조사하고 있다.
12일 경찰에 따르면 경찰청 장윤기 살인사건 관련 진상규명 특별수사단은 장윤기 사건 수사팀을 지휘했던 전 형사과장 A씨를 이날 오후 2시부터 참고인 신분으로 소환해 조사 중이다.
경찰은 A씨를 상대로 장윤기에게 강간살인 혐의가 아닌 형량이 상대적으로 가벼운 살인 혐의가 적용된 경위 등을 확인할 예정인 것으로 전해졌다.
특별수사단은 A씨 등 경찰 관계자들이 현직 경찰인 장윤기 부친의 증거인멸에 관여했는지 여부와 수사 지휘 라인 전반에 대한 조사도 진행할 예정인 것으로 알려졌다.
특별수사단은 전날 광주경찰청 청장실·강력계장·수사부장실 등 3개소와 광산경찰서 서장실·형사과장실 등 2개소, 당시 사건 수사 지휘 라인에 있던 책임자들의 현재사무실 등 7개소를 10시간 30분가량 압수수색 했다. 특별수사단은 현재 압수물을 분석 중이다.
이날 장윤기 사건 수사를 맡았던 강력팀장 B씨도 피의자 신분으로 조사를 받고 있다.
B씨는 장윤기 사건을 수사하던 중 장윤기가 범행에 사용한 SUV 차량 내부에서 핵심 증거인 케이블타이를 발견하고도 압수하지 않고, 채증 영상을 삭제하도록 하는 등 증거를 인멸한 혐의를 받는다.
B씨는 지난 8일 공무상비밀누설과 증거인멸 등 혐의로 구속됐다.
jason14@newspim.com