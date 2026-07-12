안규백 국방장관 "경비함정 실종자 구조에 최선 다하라"

AI 핵심 요약beta
- 안규백 국방부 장관이 12일 동해 해군 병사 실종 구조 지시했다.
- 해군 병사는 고성 거진읍 동방 50㎞ 해상 경비 중 실종됐다고 했다.
- 해군과 해경은 함정·항공기·어선 동원해 합동 수색 중이라고 했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 안규백 국방부 장관이 12일 해군 함정 승조원 병사 1명이 동해상에서 경비 임무를 수행하던 중 실종됐다는 보고를 받고 실종자 구조에 최선을 다하라는 지시를 내렸다.
국방부는 이날 오후 언론 공지를 통해 "안 장관은 이날 오전 동해 경비함정 실종사고 관련 보고를 받고, 최대한 신속하고 안전하게 실종자 구조에 최선을 다하라고 지시했다"고 알렸다.
국방부는 이어 "해경 등 유관기관과도 적극적인 공조체계를 유지할 것을 지시했다"고 덧붙였다.
해군에 따르면 이날 오전 동해 고성군 거진읍 동방 50여㎞ 해상에서 경비 임무 수행 중인 해군 함정 승조원 1명(병사)이 실종됐다.
실종자 수색을 위해 해군은 해경과 합동으로 함정과 항공기를 투입한 상태다. 또 조업 중인 어선과 인근 상선 등에도 상황을 전파하고 수색을 협조 중이다.
해군은 이날 오전 7시 45분쯤 실종 사실을 파악했다. 실종된 장병은 동해 1함대 소속 호위함 승조원으로 근무하는 A 일병인 것으로 알려졌다. 다만 현재까지 구체적인 실종 경위는 파악되지 않았다.
pcjay@newspim.com