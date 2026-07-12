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금융권, 홈플러스 임차점포 대주단 자율협약 추진…"협약 성사 여부는 추후 논의"

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  • 금융당국이 12일 홈플러스 임차점포 대주단 자율협약 추진했다.
  • 대출 회수·담보권 행사에 대주단 전원 동의 조건을 두고 만기연장·연체이자 면제 등 지원책을 검토했다.
  • 홈플러스 회생절차가 3일 폐지되며 자금조달 가능성 부족과 투자자 책임 공방이 영향 줬다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

금융회사 홈플러스 자금 회수시 대주단 전원 동의 받는 협약 논의
담보권 행사·대출채권 제3자 매각·양도 모두 대주단 전원 동의 요건

[서울=뉴스핌] 유재선 기자 = 금융당국과 금융권이 홈플러스 임차점포에 빌려준 자금을 회수하려면 대주단 전원 동의를 받아야 하는 '홈플러스 임차점포 대주단 자율협약'을 추진한다.

12일 금융당국에 따르면 금융감독원은 지난 7일부터 은행, 보험사, 상호금융, 저축은행 등을 대상으로 간담회를 열고 사업장 재구조화를 위한 대주단 협의체 구성을 제안했다.

금융감독원은 당시 임차점포 대출의 선·후순위, 만기, 연체 여부, 잔액 등 대출 전반에 대한 자료도 제출받은 것으로 알려졌다.

홈플러스 점포. [사진=뉴스핌DB]

임차점포 대출은 자가점포 대출과 구조가 다르다. 자가점포는 홈플러스가 금융사로부터 직접 대출을 받지만, 임차점포는 임대인이나 금융사가 출자한 부동산펀드가 직접 대출받고 홈플러스가 이들에게 임차료를 지급하는 구조다.

만약 홈플러스 청산이 확정될 경우, 홈플러스의 임차료 지급에 차질이 빚어져 임대인에게 대출을 내준 금융사로 부실이 번질 수 있다.

이에 자율협약 초안에서는 개별 금융회사의 단독 자금 회수를 금지하는 내용이 담겼다. 담보권 행사와 대출채권의 제삼자 매각·양도 모두 대주단 전원 동의를 요건으로 한다.

지원 방안으로는 대주단 3분의 2 이상 동의 시 만기 연장, 이자 상환이 어려운 사업장에 대한 연체이자 면제 등이 검토되고 있다. 다만 협약 체결 여부와 세부 내용은 추가 논의를 거쳐 확정될 예정이다.

한편 서울회생법원은 지난 3일 홈플러스가 제출한 수정 회생계획안에 대해 자금 조달 가능성이 낮다고 판단하고 회생절차 폐지를 결정했다. 홈플러스가 제출한 2000억원 규모 자금 확보 계획이 현실성이 부족하고, MBK파트너스와 메리츠금융그룹 간 자금 투입에 대한 책임 공방도 영향을 미친 것으로 해석된다.

jason14@newspim.com

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"국정농단" 한학자 총재 13년 구형 [서울=뉴스핌] 이바름 기자 = '정교유착' 의혹의 중심 인물인 한학자 통일교 총재에게 민중기 특별검사팀이 징역 13년을 구형했다. 특검팀은 10일 오전 서울중앙지법 형사합의27부(재판장 우인성) 심리로 열린 한 총재의 정치자금법 위반 등 혐의 결심 공판에서 징역 13년을 선고해달라고 재판부에 요청했다. 함께 재판에 넘겨진 정원주 천무원 부원장에게는 징역 10년, 윤영호 전 세계본부장에게는 징역 3년 6개월, 이신애 전 재정국장에게는 징역 3년을 선고해달라고 재판부에 요청했다. [서울=뉴스핌] 사진공동취재단 = 윤석열 정부와의 '정교유착' 혐의로 기소된 한학자 통일교 총재가 10일 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열리는 결심 공판에 출석하고 있다. 2026.07.10 photo@newspim.com 특검팀은 이 사건에 대해 "대한민국의 헌법 질서를 혼란하게 하고, 교인들의 헌금을 사금고처럼 사용하면서 국정을 농단한 사건"이라며 "다시는 이와 같은 종교단체들에 대한 정교유착과 국정농단 행위가 일어나지 않도록 엄중한 형을 선고해달라"고 언급했다. 특검팀은 "피고인들은 통일교와 자신들의 이권 및 영향력를 확대하고자 이 사건 범행을 저질렀다"며 "정교일치를 목표로 종교단체의 막대한 자금력을 이용해 정치와 결탁했고, 선거에 불법 개입했으며 대한민국의 공권력을 불법부당하게 이용하려고 했다"고 지적했다. 특검팀은 정치권과 지속적으로 접촉하며 청탁 행위를 한 윤 전 세계본부장이 한 전 총재의 의사에 반해 행동할 수 없었다는 점을 수차례 강조했다. 특히 윤석열 전 대통령과 독대하면서 통일교 정책을 부탁하고, '건진법사' 전성배 씨를 통해 김건희 여사에게 샤넬 가방과 그라프목걸이 등을 제공한 것 역시 한 전 총재의 승인 없이는 이뤄질 수 없는 행동이었다고 설명했다. 특검팀은 또한 지난 2022년 3월 한 총재가 특별집회에 참석해 사실상 '윤석열 후보 지지' 의사를 밝힌 뒤 통일교 각 지부에서 국민의힘에 재정적 지원을 한 점을 들며, 모든 사건이 한 총재로부터 시작됐다고 주장했다. 특검팀은 "한학자는 이 사건 정교유착의 최종 수혜자"라고 밝혔으며, 정 부원장에 대해서는 "한 총재의 비서실장이자 최측근으로, 한 총재의 주요의사결정에 적극적으로 조력해 큰 영향력을 행사한 사람"이라고 정의했다. 한 총재는 정 부원장, 윤 전 본부장과 공모해 지난 2022년 1월께 국민의힘 권성동 의원에게 윤석열 정부의 통일교 지원을 요청하며 정치자금 1억 원을 전달한 혐의(정치자금법 위반)를 받는다. 같은 해 3∼4월 통일교 단체 자금 1억4400만 원을 국민의힘 소속 의원 등에게 쪼개기 후원한 혐의(정치자금법 위반)도 있다. 이들은 그해 7월께 전 씨를 통해 김 여사에게 고가 목걸이와 샤넬백을 건네며 교단 현안을 청탁한 혐의(청탁금지법 위반)도 받는다. 한 총재와 정 부원장에게는 같은해 10월께 자신들의 카지노 원정도박과 관련한 수사 정보를 얻고 윤 전 본부장에게 증거인멸을 지시한 혐의(증거인멸교사)도 적용됐다. 한 총재는 지난 2022년 7월 네팔 국회의원에게 선거자금 10만 달러를, 세네갈 대통령에 선거자금 50만 달러를 각각 제공한 혐의도 적시됐다. right@newspim.com 2026-07-10 12:18

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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