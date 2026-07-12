북한-중국, 총리 회담…고위 인사 교류·협력 확대

박태성 내각총리, 리창과 회담

북중 우호 조약 65주년 계기 만나

[서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 북한 조선중앙통신은 12일 박태성 내각총리가 리창 중국 국무원 총리와 회담한 사실을 전하며 북한과 중국이 고위급 인사들의 교류·협력을 확대하기로 했다고 밝혔다.

조선중앙통신에 따르면 박태성은 지난 10일부터 12일까지 중국을 방문 중이다. 지난 11일 북·중 우호 협조 및 상호 원조 조약(우호 협력 조약) 체결 65주년을 계기로 중국 정부 초청을 받아 체류 중이다. 박태성은 지난 10일 시진핑 중국 국가주석을 만났고 11일 기념 행사에 참석한 뒤 리 총리와 회담했다.

[서울=뉴스핌] 박태성 북한 총리가 평남 순천시에 자리한 순천지구청년탄광연합기업소 산하 천성청년탄광의 생산 실태를 살펴봤다고 노동신문이 7일 보도했다. 북한은 구체적인 방문 날짜는 밝히지 않았다. [사진=북한매체 종합] 2026.07.07

박태성은 리 총리에게 "조·중 우호 조약은 두 나라 사이의 친선·협조 관계 발전을 강력히 추동해 나가는 굳건한 정치적·법률적 담보"라며 "복잡다단한 국제 정치 정세는 두 당, 두 나라가 사회주의 위업의 승리적 전진을 위해 단결과 협조, 공동의 이익 수호를 핵으로 하는 조약의 정신을 계속 높이 발양해 나갈 것을 요구하고 있다"고 말했다.

또 "김정은 동지와 시진핑 동지의 직접적인 관심과 현명한 영도에 의해, 오늘 조·중 친선 관계는 새로운 높이에 올라섰다"며 "두 당, 두 나라 최고 수뇌 분들의 숭고한 의도를 받들어 조·중 친선 단결을 끊임없이 강화·발전시켜 나가기 위해 적극 노력할 것"이라고 강조했다.

리 총리는 "중·조 관계를 훌륭히 수호하고 훌륭히 공고히 하며 훌륭히 발전시키는 것은 시종일관 중국 당과 정부의 확고부동한 방침"이라며 "중·조 우호 조약의 정신을 계속 견지해 고위급 내왕(왕래)을 긴밀히 하며 정치적 호상(상호) 신뢰와 실용적인 협조를 확대·발전시킴으로써 두 나라 인민의 복리를 증진시키고 지역과 세계의 평화적 발전에 적극 기여할 용의가 있다"고 밝혔다.

통신은 "회담에서는 조·중 최고 수뇌 분들께서 역사적인 평양 상봉에서 이룩하신 합의에 따라 각 분야에서의 교류와 협력을 확대·발전시켜 나가기 위한 문제들이 토의됐다"며 "회담은 동지적이며 친선적인 분위기 속에서 진행됐고, 리창 총리는 조선민주주의인민공화국 당 및 정부 대표단을 환영해 연회를 차렸다"고 했다.

북한 노동당 기관지 노동신문도 박 총리가 전날 베이징 인민대회당에서 리 총리와 회담을 했다고 보도하며 "조약의 정신을 견지해 고위급 왕래를 긴밀히 하고 정치적 상호 신뢰를 두터이 하며 호혜적인 협조를 확대 발전킬 것"이라며 "두 나라 인민들의 복리를 증진시키고 지역과 세계의 평화적 발전을 추동하려는 것은 공화국 정부의 확고부동한 입장"이라고 했다.

pcjay@newspim.com