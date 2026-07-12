오세훈 "부동산 국민대토론회 환영...핵심은 공급·전월세 안정"

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"세금 논의 집중 우려…집값·전월세 폭등 현실 다뤄야"

[서울=뉴스핌] 유재선 기자 = 오세훈 서울시장은 이재명 대통령이 오는 23일 부동산 정책에 대한 공개 토론회를 주재하는 것에 환영을 표했다.

오 시장은 12일 페이스북에 '부동산 정책 국민대토론회, 핵심 의제는 공급과 전월세 안정이어야 합니다'라는 제목의 글을 올리며 이같이 밝혔다.

오세훈 서울시장은 이재명 대통령이 오는 23일 부동산 정책에 대한 공개 토론회를 주재하는 것에 환영을 표했다.[사진=뉴스핌DB]

오 시장은 "부동산 문제를 놓고 국민의 목소리를 직접 듣겠다는 취지로 대국민 토론회를 열게 된 것을 반갑게 생각한다"며 "이제라도 논의의 장이 마련된 것은 다행스러운 일"이라고 말했다.

다만 "대통령께서 사회관계망서비스(SNS)에 예시로 제시하신 토론 의제를 보면, 이번 토론회가 또다시 '누구에게 세금을 더 부담시킬 것인가'에 논의가 집중되는 자리가 되지는 않을까 하는 우려도 든다"고 지적했다.

이어 "토론회는 국민들이 피부로 겪고 있는 현장의 어려움을 가장 비중 있게 다루는 자리여야 한다"며 "토론회에서 가장 먼저 던져야 할 질문도 '국민의 고통을 어떻게 해결할 것인가'여야 한다"고 강조했다.

오 시장은 이번 토론회에서 ▲신속한 공급을 위한 실효성 있는 대책 ▲정비사업 활성화 방안 ▲전월세 시장 정상화 방안 등 세 가지가 논의돼야 한다고 주장했다.

오 시장은 "지금 국민들이 가장 힘들어하는 것은 집값과 전월세가가 함께 치솟는 현실"이라며 "토론회가 진정으로 국민의 목소리를 듣는 자리라면 이 가장 절박한 문제부터 정면으로 다뤄야 한다"고 강조했다.

그는 "부디 이번 토론회가 국민의 절박한 목소리를 있는 그대로 담아내고 국민이 실제로 변화를 체감할 수 있는 실질적인 해법을 만들어가는 출발점이 되기를 기대한다"고 밝혔다.

jason14@newspim.com