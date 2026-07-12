오세훈 "부동산 국민대토론회 환영...핵심은 공급·전월세 안정"

AI 핵심 요약beta
- 오세훈 서울시장이 12일 이재명 대통령의 부동산 토론회 주재를 환영했다
- 오 시장은 토론회가 세금 논의보다 공급과 전월세 안정에 집중해야 한다고 했다
- 신속한 공급·정비사업·전월세 정상화를 핵심 의제로 제시했다
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[서울=뉴스핌] 유재선 기자 = 오세훈 서울시장은 이재명 대통령이 오는 23일 부동산 정책에 대한 공개 토론회를 주재하는 것에 환영을 표했다.
오 시장은 12일 페이스북에 '부동산 정책 국민대토론회, 핵심 의제는 공급과 전월세 안정이어야 합니다'라는 제목의 글을 올리며 이같이 밝혔다.
오 시장은 "부동산 문제를 놓고 국민의 목소리를 직접 듣겠다는 취지로 대국민 토론회를 열게 된 것을 반갑게 생각한다"며 "이제라도 논의의 장이 마련된 것은 다행스러운 일"이라고 말했다.
다만 "대통령께서 사회관계망서비스(SNS)에 예시로 제시하신 토론 의제를 보면, 이번 토론회가 또다시 '누구에게 세금을 더 부담시킬 것인가'에 논의가 집중되는 자리가 되지는 않을까 하는 우려도 든다"고 지적했다.
이어 "토론회는 국민들이 피부로 겪고 있는 현장의 어려움을 가장 비중 있게 다루는 자리여야 한다"며 "토론회에서 가장 먼저 던져야 할 질문도 '국민의 고통을 어떻게 해결할 것인가'여야 한다"고 강조했다.
오 시장은 이번 토론회에서 ▲신속한 공급을 위한 실효성 있는 대책 ▲정비사업 활성화 방안 ▲전월세 시장 정상화 방안 등 세 가지가 논의돼야 한다고 주장했다.
오 시장은 "지금 국민들이 가장 힘들어하는 것은 집값과 전월세가가 함께 치솟는 현실"이라며 "토론회가 진정으로 국민의 목소리를 듣는 자리라면 이 가장 절박한 문제부터 정면으로 다뤄야 한다"고 강조했다.
그는 "부디 이번 토론회가 국민의 절박한 목소리를 있는 그대로 담아내고 국민이 실제로 변화를 체감할 수 있는 실질적인 해법을 만들어가는 출발점이 되기를 기대한다"고 밝혔다.
jason14@newspim.com