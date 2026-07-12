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대전·세종·충남 '가마솥더위'…체감 35도 안팎 폭염특보

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  • 대전지방기상청이 12일 대전·세종·충남에 폭염특보와 열대야를 예보했다.
  • 충남권 체감온도가 33~35도 이상으로 오르고 13일에도 무더위와 소나기가 이어질 전망이다.
  • 기상청은 온열질환 예방을 위해 야외활동 자제와 충분한 수분 섭취·휴식을 당부했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[대전=뉴스핌] 김수진 기자 = 대전과 세종, 충남 대부분 지역에 폭염특보가 내려진 가운데 낮 최고체감온도가 35도 안팎까지 오르는 무더위가 이어지고 있다. 일부 서해안 지역에는 밤사이 열대야도 나타날 것으로 전망됐다.

12일 대전지방기상청에 따르면 이날 오전 10시 기준 세종 고운동의 최고체감온도는 34.3도까지 올랐다. 태안 옹도 34.0도, 대전과 보령 33.4도, 천안 직산 33.4도, 부여 양화 33.3도 등을 기록했다.

무더위를 피해 시민들이 물놀이를 하고 있다.[사진=뉴스핌DB]

현재 세종 남부와 충남 부여·금산에는 폭염경보가, 대전과 세종 북부, 충남 대부분 지역에는 폭염주의보가 발효 중이다. 서산과 보령에는 열대야주의보도 내려졌다.

이날 낮 최고기온은 대전과 세종 35도, 홍성 33도 등 33~35도 분포를 보이겠다. 13일에도 대전과 세종 35도, 홍성 33도 등 무더위가 계속될 것으로 예보됐다.

기상청은 당분간 충남권의 최고체감온도가 33~35도 이상으로 오르면서 폭염특보가 확대되거나 강화될 가능성이 있다고 밝혔다. 특히 실내외 작업장과 논·밭, 도로 등에서는 관측기온보다 체감온도가 더 높을 수 있어 각별한 주의가 필요하다.

밤사이에도 기온이 충분히 떨어지지 않으면서 서산과 보령을 중심으로 최저기온이 25도 이상을 유지하는 열대야가 나타날 가능성이 크다.

무더위 속 소나기도 예보됐다. 이날 오후 대전과 세종, 충남 동부에는 5~40㎜의 소나기가 내리겠고 13일 오후부터 저녁 사이에는 대전·세종·충남 전역에 5~60㎜의 소나기가 오는 곳이 있겠다.

소나기가 내리는 동안에는 기온이 일시적으로 낮아지겠지만 비가 그친 뒤 습도가 높아지면서 다시 무더위가 이어질 것으로 예상된다. 일부 지역에는 돌풍과 천둥·번개도 동반될 수 있다.

14일에는 오전부터 충남 일부 지역에 비가 시작돼 오후에는 대전과 세종, 충남 대부분 지역으로 확대되겠다. 예상 강수량은 5~40㎜다.

기상청 관계자는 "온열질환 예방을 위해 야외활동을 줄이고 물을 자주 마셔야 한다"며 "노약자와 만성질환자는 낮 시간대 외출을 자제하고 야외작업장에서는 충분한 휴식과 냉방 공간을 확보해야 한다"고 당부했다.

nn0416@newspim.com

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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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