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방산·공급망 성과 귀국한 李대통령…업무보고·부동산·개각 국정 해법 주목

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  • 이재명 대통령이 11일 나토 정상회의와 몽골 국빈 방문을 마치고 귀국해 방산·광물 공급망 협력을 강화했다.
  • 나토와는 방위산업 파트너십 2.0을 제안하며 15조원 규모 공동조달 시장 참여 기반을 다지고 몽골과는 희토류·핵심 광물·CEPA로 '한몽 황금시대'를 선언했다.
  • 이 대통령은 15일 업무보고 생중계와 23일 부동산 토론회, 2년 차 중폭 개각으로 내치·집값·통합 인사를 본격 추진할 예정이다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

7~11일 3박 5일 나토·몽골 순방
트럼프와 美 군함 선박 건조 협의
몽골과 21건 MOU…CEPA 타결
업무보고·23일 부동산 공개 토론회
집권 2년차 개각 폭 초미 관심사

[서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령이 북대서양조약기구(NATO·나토) 정상회의와 몽골 국빈 방문 일정을 마치고 11일 밤 귀국했다. 3박 5일간 이 대통령은 세계 최대 방산 시장인 나토와의 방산 협력 강화를 다졌고 몽골과 희토류 핵심 광물 공급망 확대를 비롯해 '한몽 황금시대'를 열어가기로 합의했다.

이 대통령은 지난 7일(현지시간) 튀르키예 앙카라에 도착했다. 앙카라에서 마크 루터 나토 사무총장을 면담하며 방산·혁신 협력을 중심으로 한-나토 관계 강화 방향을 협의했다.

이재명(왼쪽) 대통령이 7일 튀르키예 앙카라에 도착해 마크 루터 북대서양조약기구(NATO·나토) 사무총장과 면담에 앞서 악수하고 있다. 2026.07.07 [사진=청와대]

◆ 15조 규모 나토 공동조달 시장 참여 기반 구축  

이 대통령과 루터 사무총장은 한-나토 간의 안정적인 공급망 구축이 서로의 안보를 더욱 굳건하게 할 것이라는 데 공감했다. 이를 위해 양측 무기 체계 간 표준을 맞추고 상호 운용성을 강화하기로 했다. 한-나토 조달 기본 협정 체결 협상을 개시하기로 했다. 이 협정이 체결되면 연 15조 원 규모로 예상되는 나토 공동 조달 시장에 한국 기업이 참여할 수 있게 된다.

방산포럼 기조 발언에서 이 대통령은 "단순히 무기 체계를 거래하는 현재의 방산 협력을 넘어 무기체계를 함께 연구하고 생산하며 운용하는 '한-나토 방위산업 파트너십 2.0'으로 격상해 나가자"고 제안했다. 단순한 무기 판매를 넘어 첨단 기술의 공동 개발과 방산표준 통일까지 아우르는 포괄적 협력이다.

이 제안으로 공동 연구와 생산·운용 체계가 자리 잡으면 상호 운용성이 높아지고 공급망을 함께 구축할 수 있게 된다. 유지비 절감과 성능 개량도 기대할 수 있어 호혜적인 협력 모델이 될 것이라는 기대감이 나온다.

앙카라에서 도널드 트럼프 미국 대통령과도 만나 미국 군용 선박 건조를 위한 이야기도 나눴다. 레제프 타이이프 에르도안 튀르키예 대통령 부부가 연 환영 만찬에서 지난달 프랑스 에비앙 주요 7개국(G7) 정상회의 당시 트럼프 대통령이 요청했던 '미국 군용 선박 건조 프로젝트'의 후속 조치를 집중적으로 협의했다.

◆ 한-몽 황금시대 공동선언

나토 일정을 마친 뒤 몽골 울란바타르로 이동해 국빈 일정을 소화했다. 한국 대통령의 15년 만의 몽골 국빈 방문을 계기로 두 정상은 '한몽 관계 황금시대'를 공동 선언했다.

한몽은 경제와 통상·희토류·핵심 광물 협력을 확대하고 행정수도 건설 협력과 농업·유통 분야 등 21건의 양해각서(MOU)를 맺었다.

포괄적 경제 동반자 협정(CEPA)의 원칙적 타결에도 합의했다. CEPA가 최종 타결되면 한국이 몽골로부터 수입되는 광물에 부과하던 수입 관세(2~5%)가 즉각 철폐된다.

북대서양조약기구(NATO·나토) 정상회의에 참석차 튀르키예를 방문한 이재명 대통령이 7일(현지시간) 레젭 타입 에르도안 튀르키예 대통령 부부가 연 리셉션과 환영 만찬에서 도널드 트럼프 미국 대통령과 대화하고 있다. 2026.07.07 [사진=청와대] [사진=미 공군] 2026.07.09 gomsi@newspim.com

◆ '잼플릭스' 돌아온다…업무보고 생중계

이 대통령은 3박 5일 동안 튀르키예와 몽골에서 순방 성과를 안고 11일 늦은 밤 성남 서울공항을 통해 귀국했다. 순방을 마무리한 이 대통령은 당분간 내치에 힘쓸 예정이다.

우선 오는 15일부터 21일까지 정부 부처 업무보고가 예정돼 있다. 지난해 역대 정부 처음으로 정부 부처 업무보고를 생중계하며 '잼플릭스'라는 호평을 받았다. 

올해 업무보고 역시 생중계로 진행되며 지난해 말 첫 업무보고에서 제시된 각 부처의 정책과 과제가 제대로 이행되고 있는지 점검하는 게 핵심이다.

대상 기관은 국무조정실을 비롯해 19개 부와 6개 처, 18개 청, 7개 위원회 등 모두 140곳이다.

[서울=뉴스핌] 몽골을 국빈 방문 중인 이재명 대통령이 9일(현지시간) 몽골 울란바타르 정부청사에서 오흐나 후렐수흐 몽골 대통령과 정상회담 후 공동 언론발표를 한 후 악수하고 있다. [사진=KTV] 2026.07.09

◆ 집값 해법 찾자…23일 부동산 공개 토론회

특히 오는 23일에는 부동산 공개 토론회에 이 대통령이 참석한다. 정권 초기부터 부동산 공화국 탈피를 선언하며 부동산 투기와의 전쟁을 벌이고 있다.

하지만 서울 주택 종합 평균 매매 가격이 관련 통계 작성 이후 처음으로 10억 원을 넘어서며 집값 상승세가 이어지고 있다. 이번 대국민 공개 토론회를 통해 해법을 찾겠다는 구상이다.

오는 7월 말이나 8월 초로 예정된 부동산 세제 개편안이 구체적으로 언급될 것으로 보인다. 대통령 후보 시절 "세금으로 집값을 잡지 않겠다"며 보유세 인상은 '최후의 수단'이라고 밝히기도 했다. 하지만 취임 이후 여러 차례 보유세 정상화 등 세제 인상 기조를 언급한 바 있어 주목된다. 

김용범 청와대 정책실장은 이번 공개 토론회와 관련해 지난 10일 춘추관 브리핑에서 "다양한 의견을 열어놓고 듣겠다"며 "보유세에 대해서는 많은 의견이 나오지 않겠느냐"라고 했다.

◆ '통합·실용주의' 개각 이뤄질까

집권 2년 차 여부에도 관심이 쏠린다. 한성숙 국무총리가 취임하면서 공석이 된 중소벤처기업부를 비롯한 4~5개 정도의 중폭 개각이 예상된다. 개각 시점은 업무보고가 끝난 이후로 예상된다. 개각 인사 발표 때 이 대통령의 '통합·실용주의' 기조가 반영될지도 관심사다.

이 대통령은 1기 내각을 구성하면서 윤석열 정부 출신인 송미령 농림축산식품부 장관을 유임시켰고 '보수 인사'인 이혜훈 전 의원을 기획예산처 장관 후보자로 지명한 바 있다.

pcjay@newspim.com

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새 법원행정처장에 노경필 대법관 [서울=뉴스핌] 김영은 기자 = 조희대 대법원장이 넉 달 넘게 공석이던 법원행정처장에 노경필 대법관을 임명했다. 대법원은 10일 "조 대법원장이 오는 14일자로 노 대법관을 신임 법원행정처장에 임명했다"고 밝혔다. 10일 대법원에 따르면 조희대 대법원장이 넉 달 넘게 공석이던 법원행정처장에 노경필 대법관을 임명했다. 노 대법관. 법원행정처장은 대법원장의 지휘를 받아 전국 법원의 인사·예산·조직 등 사법행정 사무를 총괄하는 자리로, 대법관 가운데 1명이 맡는다. 노 신임 처장은 사법연수원 23기로, 1997년 법관으로 임용됐다. 이후 대법원 재판연구관과 서울고법 고법판사, 광주고법 부장판사, 수원고법 부장판사·수석부장판사 등을 거쳐 2024년 8월 대법관에 임명됐다. 대법원은 노 신임 처장이 대법원 재판연구관으로 5년간 근무하면서 헌법·행정법 관련 분쟁을 심도 있게 검토해 국민의 기본권과 행정절차 참여권, 조세 정의를 실현하는 데 기여했다고 설명했다. 또 전문적인 법률 지식과 합리적이고 공정한 판단 능력, 도덕성과 인품을 두루 갖춰 법원 안팎의 신망을 받고 있다고 밝혔다. 대법원 관계자는 이날 "노 신임 처장은 경청과 포용의 리더십으로 법원 구성원은 물론 사회 각계와 소통해 국민을 위한 신속하고 공정한 사법제도를 구현하고, 사법부에 대한 국민의 신뢰를 높이는 데 헌신할 적임자"라고 말했다. 법원행정처장 자리는 박영재 대법관이 지난 2월 27일 사의를 표명한 뒤 4개월 넘게 공석이었다. 박 대법관은 올해 1월 16일 취임했으나 법왜곡죄·재판소원·대법관 증원 등 이른바 '사법개혁 3법' 입법에 반발하는 뜻으로 취임 42일 만에 물러났다. 이후 기우종 법원행정처 차장이 처장 직무를 대행해왔다. 대법관 공석이 이어지는 상황에서 현직 대법관을 법원행정처장으로 임명한 만큼, 향후 후임 대법관 제청 논의가 재판 인력 공백 문제와 맞물려 속도를 낼지도 주목된다. yek105@newspim.com 2026-07-10 14:50
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"국정농단" 한학자 총재 13년 구형 [서울=뉴스핌] 이바름 기자 = '정교유착' 의혹의 중심 인물인 한학자 통일교 총재에게 민중기 특별검사팀이 징역 13년을 구형했다. 특검팀은 10일 오전 서울중앙지법 형사합의27부(재판장 우인성) 심리로 열린 한 총재의 정치자금법 위반 등 혐의 결심 공판에서 징역 13년을 선고해달라고 재판부에 요청했다. 함께 재판에 넘겨진 정원주 천무원 부원장에게는 징역 10년, 윤영호 전 세계본부장에게는 징역 3년 6개월, 이신애 전 재정국장에게는 징역 3년을 선고해달라고 재판부에 요청했다. [서울=뉴스핌] 사진공동취재단 = 윤석열 정부와의 '정교유착' 혐의로 기소된 한학자 통일교 총재가 10일 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열리는 결심 공판에 출석하고 있다. 2026.07.10 photo@newspim.com 특검팀은 이 사건에 대해 "대한민국의 헌법 질서를 혼란하게 하고, 교인들의 헌금을 사금고처럼 사용하면서 국정을 농단한 사건"이라며 "다시는 이와 같은 종교단체들에 대한 정교유착과 국정농단 행위가 일어나지 않도록 엄중한 형을 선고해달라"고 언급했다. 특검팀은 "피고인들은 통일교와 자신들의 이권 및 영향력를 확대하고자 이 사건 범행을 저질렀다"며 "정교일치를 목표로 종교단체의 막대한 자금력을 이용해 정치와 결탁했고, 선거에 불법 개입했으며 대한민국의 공권력을 불법부당하게 이용하려고 했다"고 지적했다. 특검팀은 정치권과 지속적으로 접촉하며 청탁 행위를 한 윤 전 세계본부장이 한 전 총재의 의사에 반해 행동할 수 없었다는 점을 수차례 강조했다. 특히 윤석열 전 대통령과 독대하면서 통일교 정책을 부탁하고, '건진법사' 전성배 씨를 통해 김건희 여사에게 샤넬 가방과 그라프목걸이 등을 제공한 것 역시 한 전 총재의 승인 없이는 이뤄질 수 없는 행동이었다고 설명했다. 특검팀은 또한 지난 2022년 3월 한 총재가 특별집회에 참석해 사실상 '윤석열 후보 지지' 의사를 밝힌 뒤 통일교 각 지부에서 국민의힘에 재정적 지원을 한 점을 들며, 모든 사건이 한 총재로부터 시작됐다고 주장했다. 특검팀은 "한학자는 이 사건 정교유착의 최종 수혜자"라고 밝혔으며, 정 부원장에 대해서는 "한 총재의 비서실장이자 최측근으로, 한 총재의 주요의사결정에 적극적으로 조력해 큰 영향력을 행사한 사람"이라고 정의했다. 한 총재는 정 부원장, 윤 전 본부장과 공모해 지난 2022년 1월께 국민의힘 권성동 의원에게 윤석열 정부의 통일교 지원을 요청하며 정치자금 1억 원을 전달한 혐의(정치자금법 위반)를 받는다. 같은 해 3∼4월 통일교 단체 자금 1억4400만 원을 국민의힘 소속 의원 등에게 쪼개기 후원한 혐의(정치자금법 위반)도 있다. 이들은 그해 7월께 전 씨를 통해 김 여사에게 고가 목걸이와 샤넬백을 건네며 교단 현안을 청탁한 혐의(청탁금지법 위반)도 받는다. 한 총재와 정 부원장에게는 같은해 10월께 자신들의 카지노 원정도박과 관련한 수사 정보를 얻고 윤 전 본부장에게 증거인멸을 지시한 혐의(증거인멸교사)도 적용됐다. 한 총재는 지난 2022년 7월 네팔 국회의원에게 선거자금 10만 달러를, 세네갈 대통령에 선거자금 50만 달러를 각각 제공한 혐의도 적시됐다. right@newspim.com 2026-07-10 12:18

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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