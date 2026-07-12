이란 혁명수비대, 호르무즈 해협 봉쇄...美, 추가 공습 단행

[서울=뉴스핌] 박인옥 기자 =이란 이슬람혁명수비대(IRGC)가 12일(현지시간) 성명을 통해 호르무즈 해협을 전면 봉쇄하겠다고 선언했다. 이에 미군은 호르무즈 해협에서 추가 공습을 단행했다.

혁명수비대는 이날 성명을 통해 "외세의 간섭과 호르무즈 해협 항로의 불법적 지정에 대해 단호히 대응하고 통항량 증가 흐름이 차질을 빚을 것이라고 사전에 발표했다"며 "그런데도 불과 몇시간 전 이런 경고가 무시됐고 외세의 선동으로 여러 선박이 승인되지 않은 항로로 통항을 시도했다"고 주장했다.

호르무즈 해협 인근에서 피격된 유조선이 짙은 검은 연기를 내뿜으며 화염에 휩싸여 있다. 이란의 드론·미사일 공격이 이어지면서 상선 피격 장면이 반복적으로 포착되고 있다. [사진 출처=Daily Jang] 2026.03.16 gomsi@newspim.com

특히 "이들 선박에 항로를 수정해 승인된 항로로 이동하라고 경고했으나 무시했다"며 "호르무즈 해협은 추후 공지 때까지, 그리고 역내 미국 개입이 종료될 때까지 전면 봉쇄한다"고 발표했다.

혁명수비대는 승인되지 않은 항로로 통항하려던 선박 한 척에 경고 사격을 가했으며, 이 선박이 실제로 피격됐다고 주장했다.

혁명수비대는 "자신들이 원인을 제공한 이번 사건을 빌미로 적이 실수를 범하거나 우리를 향해 새로운 침략을 감행하면 강력히 대응하고 역내 적의 새로운 기지들이 표적이 될 것"이라며 "이런 개입의 결과에 대한 책임은 미국, 시온주의자(이스라엘) 적들과 이런 위협을 위해 기지를 제공한 국가들에 있다"고 경고했다.

한편 미군은 이란의 대응에 추가 공습으로 대응했다. 미 중부사령부는 이란이 호르무즈 해협을 통과하던 선박을 추가로 공격한 것에 대응해 공습을 단행했다고 같은 날 밝혔다.

미국과 이란은 종전 양해각서(MOU)를 체결했지만, 이란이 지난 7일 호르무즈 해협을 지나는 민간 유조선을 공격하자 미국이 이에 대응한 공습을 단행하며 무력 충돌이 재개됐다.

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