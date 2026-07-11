李대통령, 몽골 전통 명절 나담축제 개막식 주빈 참석…한국 정상 최초

양국 정상 부부 활쏘기 체험·환송 오찬

전략적 동반자 관계 강화

[서울=뉴스핌] 김승현 기자 = 몽골을 국빈 방문 중인 이재명 대통령 부부가 11일(현지시간) 몽골의 전통 명절인 '나담 축제' 개막식에 주빈으로 참석했다. 우리나라 정상이 나담 축제 주빈으로 초청된 것은 이번이 처음이다.

이 대통령 부부는 이날 오전 오흐나 후렐수흐 대통령 부부와 함께 개막 행사를 관람하고 활쏘기와 몽골 전통놀이를 체험했다.

나담 축제는 몽골의 자유와 독립 정신을 기리는 국가적 행사로, 씨름, 말 경주, 활쏘기 등 유목민 전통 경기로 구성되어 있다. 유목문화를 계승하는 가치를 인정받아 2010년 유네스코 인류무형문화유산으로 등재됐다.

몽골을 국빈 방문한 이재명 대통령이 김혜경 여사와 함께 9일(현지시간) 오후 울란바타르 정부청사에서 오흐나 후렐수흐 몽골 대통령 부부와 공식 환영식에서 기념사진을 찍고 있다. [사진=KTV]

후렐수흐 대통령은 "이 대통령을 올해 나담 개막식 주빈으로 모시게 되어 기쁘다"며 이를 계기로 한-몽 관계가 한층 더 발전해 나갈 것이라는 기대감을 표명했다.

개막식은 마상무예, 퍼레이드, 공연 등으로 구성되어 약 1시간 50분 동안 진행됐다. 개막식이 마무리될 즈음에는 몽골 국기와 태극기를 든 두 기수가 주빈인 이 대통령 앞으로 나와 예를 갖춘 뒤 말을 탄 채 행사장 트랙을 달리며 관객들에게 손을 흔들었다. 몽측이 준비한 공식 식순에는 없던 깜짝 이벤트에 이 대통령은 환한 웃음으로 화답했다.

개막식이 종료된 후 양 정상 부부는 인근 경기장으로 이동해 전통 활쏘기 경기를 관람했다. 후렐수흐 대통령은 이 자리에서 이 대통령 부부에게 몽골 전통 활쏘기의 역사와 의미를 직접 설명했다.

이어 이 대통령 부부는 몽골 전통 활을 직접 한 발씩 쏘며 활쏘기를 체험했다. 양 정상은 한국의 국궁과 몽골의 전통 활쏘기가 모두 엄지손가락으로 시위를 당기는 '동양식 사법'을 사용한다는 공통점을 이야기하며, 스포츠 분야에서도 양국 간 협력을 더욱 활성화해 나가기로 뜻을 모았다.

개막식 관람과 활쏘기 체험을 마친 이 대통령 부부는 국빈 방문의 마지막 일정으로 영빈관으로 이동해 몽골 대통령 부부와 환송 오찬을 함께 했다.

후렐수흐 대통령은 이 대통령 부부가 이번 국빈 방문 기간 동안 몽골의 광활한 대자연을 충분히 둘러보지 못한 점을 고려해 초원 위에 지어진 전통 게르 양식의 영빈관으로 초청했다. 이어 이 대통령 부부에게 몽골의 전통 생활방식을 소개하고 전통 몽골식 오찬을 정성껏 대접했다.

양 정상 부부는 오찬에서 몽골의 전통 음식과 문화 등 다양한 주제로 이야기를 나누며 몽골에서의 마지막 친교 시간을 가졌다. 이날 오찬은 국빈 방문 기간 동안 양 정상이 구축한 신뢰와 우의를 한층 두텁게 하고, 한-몽 전략적 동반자 관계를 미래지향적으로 발전시켜 나가겠다는 의지를 재확인하는 자리였다.

kimsh@newspim.com