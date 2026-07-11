李대통령, 몽골 전통 명절 나담축제 개막식 주빈 참석…한국 정상 최초

AI 핵심 요약beta
- 이재명 대통령 부부가 11일 몽골 나담 축제 개막식 주빈으로 참석했다.
- 양 정상 부부는 개막식 관람과 활쏘기 체험을 함께하며 스포츠 분야 등 한-몽 협력 활성화에 뜻을 모았다.
- 국빈 방문 마지막 날 전통 게르 영빈관 오찬에서 양국 전략적 동반자 관계를 미래지향적으로 발전시키겠다는 의지를 재확인했다.
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전략적 동반자 관계 강화
[서울=뉴스핌] 김승현 기자 = 몽골을 국빈 방문 중인 이재명 대통령 부부가 11일(현지시간) 몽골의 전통 명절인 '나담 축제' 개막식에 주빈으로 참석했다. 우리나라 정상이 나담 축제 주빈으로 초청된 것은 이번이 처음이다.
이 대통령 부부는 이날 오전 오흐나 후렐수흐 대통령 부부와 함께 개막 행사를 관람하고 활쏘기와 몽골 전통놀이를 체험했다.
나담 축제는 몽골의 자유와 독립 정신을 기리는 국가적 행사로, 씨름, 말 경주, 활쏘기 등 유목민 전통 경기로 구성되어 있다. 유목문화를 계승하는 가치를 인정받아 2010년 유네스코 인류무형문화유산으로 등재됐다.
후렐수흐 대통령은 "이 대통령을 올해 나담 개막식 주빈으로 모시게 되어 기쁘다"며 이를 계기로 한-몽 관계가 한층 더 발전해 나갈 것이라는 기대감을 표명했다.
개막식은 마상무예, 퍼레이드, 공연 등으로 구성되어 약 1시간 50분 동안 진행됐다. 개막식이 마무리될 즈음에는 몽골 국기와 태극기를 든 두 기수가 주빈인 이 대통령 앞으로 나와 예를 갖춘 뒤 말을 탄 채 행사장 트랙을 달리며 관객들에게 손을 흔들었다. 몽측이 준비한 공식 식순에는 없던 깜짝 이벤트에 이 대통령은 환한 웃음으로 화답했다.
개막식이 종료된 후 양 정상 부부는 인근 경기장으로 이동해 전통 활쏘기 경기를 관람했다. 후렐수흐 대통령은 이 자리에서 이 대통령 부부에게 몽골 전통 활쏘기의 역사와 의미를 직접 설명했다.
이어 이 대통령 부부는 몽골 전통 활을 직접 한 발씩 쏘며 활쏘기를 체험했다. 양 정상은 한국의 국궁과 몽골의 전통 활쏘기가 모두 엄지손가락으로 시위를 당기는 '동양식 사법'을 사용한다는 공통점을 이야기하며, 스포츠 분야에서도 양국 간 협력을 더욱 활성화해 나가기로 뜻을 모았다.
개막식 관람과 활쏘기 체험을 마친 이 대통령 부부는 국빈 방문의 마지막 일정으로 영빈관으로 이동해 몽골 대통령 부부와 환송 오찬을 함께 했다.
후렐수흐 대통령은 이 대통령 부부가 이번 국빈 방문 기간 동안 몽골의 광활한 대자연을 충분히 둘러보지 못한 점을 고려해 초원 위에 지어진 전통 게르 양식의 영빈관으로 초청했다. 이어 이 대통령 부부에게 몽골의 전통 생활방식을 소개하고 전통 몽골식 오찬을 정성껏 대접했다.
양 정상 부부는 오찬에서 몽골의 전통 음식과 문화 등 다양한 주제로 이야기를 나누며 몽골에서의 마지막 친교 시간을 가졌다. 이날 오찬은 국빈 방문 기간 동안 양 정상이 구축한 신뢰와 우의를 한층 두텁게 하고, 한-몽 전략적 동반자 관계를 미래지향적으로 발전시켜 나가겠다는 의지를 재확인하는 자리였다.
kimsh@newspim.com