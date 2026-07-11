박선원 의원 "청년부 신설 제안...30대 장관 임명해 자기결정시대 열자"

AI 핵심 요약beta
- 더불어민주당 박선원 의원은 11일 청년부 신설과 30대 중반 청년 장관 임명을 제안했다.
- 현 청년 정책이 각 부처에 흩어져 한계가 크다며 여가부 수준 규모의 청년부를 만들어 청년자기결정시대를 열자고 주장했다.
- 올해 정기국회에서 청년부 설치를 촉구하며 청년에게 잘할 권리와 실패 기회를 믿고 맡기자고 했다.
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[서울=뉴스핌] 김승현 기자 = 박선원 더불어민주당 의원은 11일 청년 정책의 획기적 전환을 위해 청년부 신설과 30대 중반 청년부 장관 임명을 제안했다.
박 의원은 이날 자신의 페이스북을 통해 "18세부터 39세까지 인구는 1400여만 명이 조금 넘는다"며 "청년들로만 구성된 청년부를 만들어서 스스로 정책을 수립하고 스스로 집행하도록 청년자기결정시대를 열어줘야 하지 않겠느냐"고 밝혔다.
그는 현행 청년 정책 추진 체계의 한계를 지적했다. 박 의원은 "총리실의 경우 20여 명 청년위원회를 설치하고 10명, 관료와 학자 10명이 제안한 것을 정책으로 '반영'하는 수준으로는 좋은 결과를 낼 수 없다"고 강조했다.
이어 "과거 문화체육청소년관광부가 있었을 때는 '청소년'이라도 일부 부처 관리들이 담당했었다"며 "그런데 지금은 각 부처에서 주변적 정책으로 조각조각 흩어져 있다"고 꼬집었다.
박 의원은 "청년부를 과거 여가부 수준(300여 명)으로라도 만들어서 '청년자기결정시대'를 여는 정도의 과감한 결의가 필요하다"며 "올해 정기국회에서 청년부를 설치하자"고 촉구했다.
그러면서 "몇 가지 개별 정책으로는 돌파할 수 없다"고 역설했다.
실패 가능성에 대한 우려에 대해서는 "청년들은 잘할 권리도 실패를 경험할 기회도 필요하다"며 "믿고 맡기자. 우리 청년들 똑똑하고 능력 있다"고 덧붙였다.
kimsh@newspim.com