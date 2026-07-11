박선원 의원 "청년부 신설 제안...30대 장관 임명해 자기결정시대 열자"

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[서울=뉴스핌] 김승현 기자 = 박선원 더불어민주당 의원은 11일 청년 정책의 획기적 전환을 위해 청년부 신설과 30대 중반 청년부 장관 임명을 제안했다.

박 의원은 이날 자신의 페이스북을 통해 "18세부터 39세까지 인구는 1400여만 명이 조금 넘는다"며 "청년들로만 구성된 청년부를 만들어서 스스로 정책을 수립하고 스스로 집행하도록 청년자기결정시대를 열어줘야 하지 않겠느냐"고 밝혔다.

박선원 더불어민주당 의원. [사진=뉴스핌 DB]

그는 현행 청년 정책 추진 체계의 한계를 지적했다. 박 의원은 "총리실의 경우 20여 명 청년위원회를 설치하고 10명, 관료와 학자 10명이 제안한 것을 정책으로 '반영'하는 수준으로는 좋은 결과를 낼 수 없다"고 강조했다.

이어 "과거 문화체육청소년관광부가 있었을 때는 '청소년'이라도 일부 부처 관리들이 담당했었다"며 "그런데 지금은 각 부처에서 주변적 정책으로 조각조각 흩어져 있다"고 꼬집었다.

박 의원은 "청년부를 과거 여가부 수준(300여 명)으로라도 만들어서 '청년자기결정시대'를 여는 정도의 과감한 결의가 필요하다"며 "올해 정기국회에서 청년부를 설치하자"고 촉구했다.

그러면서 "몇 가지 개별 정책으로는 돌파할 수 없다"고 역설했다.

실패 가능성에 대한 우려에 대해서는 "청년들은 잘할 권리도 실패를 경험할 기회도 필요하다"며 "믿고 맡기자. 우리 청년들 똑똑하고 능력 있다"고 덧붙였다.

kimsh@newspim.com