경찰 특수팀, 광주경찰청장실 등 압수수색…'장윤기 사건' 수사 확대

AI 핵심 요약beta
- 특수수사팀이 11일 광주경찰청장실 등 7곳을 압수수색했다
- 광산서 수사팀장 A경감이 증거인멸 혐의로 구속돼 지휘라인까지 수사가 확대됐다
- 광주지검도 증거인멸·수사정보 유출 의혹을 수사하며 광산서장 등 관계자를 입건했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
수사팀장 구속 이어 당시 지휘라인 강제수사
[세종=뉴스핌] 오종원 기자 = 전남광주 여고생 살해범 장윤기 사건의 수사 비위 의혹을 조사 중인 경찰청 국가수사본부 특별수사팀이 광주경찰청장실 등을 압수수색하며 수사 지휘부로 조사를 확대했다.
11일 경찰 등에 따르면 특수팀은 이날 광주경찰청장실과 광주 광산경찰서장실 등에 수사관을 보내 압수수색 영장을 집행 중이다.
압수수색 대상은 광주경찰청 3곳, 광산경찰서 2곳, 당시 관계자의 현재 사무실 등 총 7곳이다.
앞서 특수팀은 장윤기 사건을 담당했던 광산경찰서 형사과 소속 수사팀장 A경감을 증거인멸 혐의로 구속했다. 이번 압수수색은 당시 사건 지휘라인에 있던 고위 책임자들을 대상으로 이뤄졌다.
광주지검도 장윤기 체포 이후 검찰 송치까지 과정에서 불거진 증거인멸, 수사정보 유출 의혹을 조사 중이다. 검찰은 전날 광산경찰서장과 형사과장 등을 입건했다.
jongwon3454@newspim.com