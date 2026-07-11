최태원 "반도체, 옛 사이클과 달라졌다…AI가 구조 바꿔"

뉴욕서 특파원 간담회

"AI로 메모리 수요 구조 변화…반도체 넘어 AI로 확장"

[뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 = 최태원 SK그룹 회장이 인공지능(AI) 시대에 접어들며 메모리 반도체 산업이 과거의 경기 순환(사이클) 구조에서 벗어나고 있다고 진단했다. 이 같은 발언은 반도체 업황의 정점(피크아웃) 논란이 이어지는 가운데 나왔다.

최 회장은 SK하이닉스의 나스닥 상장을 계기로 10일(현지시간) 미국 뉴욕 나스닥 마켓사이트에서 진행된 뉴욕 특파원 간담회에서 "구조적 변화는 일어났다"며 "옛날과 똑같은 사이클로 움직이지 않는다는 것은 확실해졌다"고 말했다. 그는 "사이클이란 결국 수요와 공급의 문제인데, 지금은 수요가 자라는 속도가 공급을 늘리는 속도를 훨씬 능가하고 있다"고 설명했다.

최 회장은 현재의 AI를 성장기 어린아이에 빗댔다. 그는 "지금 여러분이 보는 AI는 네다섯 살짜리 어린애"라며 "성년이 된다는 건 결국 범용인공지능(AGI)에 간다는 얘기이고, 거기까지 가려면 엄청난 학습을 계속해야 한다"고 말했다. 이어 "수요가 폭발적으로 느는 이 추세는 상당 기간 계속될 것"이라고 강조했다.

최 회장은 이러한 변화에 대응해 SK하이닉스가 메모리 기업에 머물지 않고 AI 영역으로 사업을 넓혀야 한다고 강조했다. 그는 "단순히 메모리 반도체를 잘 만든다고 끝나는 게 아니다"라며 "AI 쪽으로 더 접근하는 새로운 방안을 계속 만들어야 한다"고 말했다.

이어 최 회장은 "미국 기반의 연구개발(R&D)도 늘려나갈 생각"이라며 "이제는 메모리 엔지니어뿐 아니라 AI 전문가가 훨씬 많이 필요해, 그 인재에 접근하려면 미국에서 투자할 수밖에 없다"고 했다. 다만 "아직 전략을 다 짠 게 아니라 계속 개발 중이라 미리 발표하기는 쑥스럽다"고 말을 아꼈다.

최 회장은 개인 투자자 저변 확대를 위한 액면분할 가능성도 열어뒀다. 그는 "요청이 더 오면 당연히 검토할 것"이라면서도 "아직 최고재무책임자(CFO)로부터 그런 제안을 받은 적은 없다"고 신중한 태도를 보였다. 현재 SK하이닉스 보통주는 코스피에서 주당 200만 원을 웃돈다.

미국 내 반도체 생산시설(팹) 건설에 대해서는 "우리도 옵션을 고려하는 것은 당연하지만, 꼭 짓겠다고 한 적은 없다"고 선을 그었다. 중국의 추격에는 "실질적 위협을 느낄 때는 이미 늦은 것"이라며 "속도를 더 빨리 내야 한다"고 경계했다. 일본 키옥시아 지분에 대해서는 "아직 정하지 않았다"고 말했다.

최태원 SK그룹 회장이 SK하이닉스의 나스닥 상장을 계기로 10일(현지시간) 미국 뉴욕 나스닥 마켓사이트에서 뉴욕 특파원 간담회를 갖고 있다.[사진=SK하이닉스 제공]2026.07.11 mj72284@newspim.com

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