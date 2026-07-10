민주, '선호투표제 결론' 심야 최고위 불발...한병도 "주말에 해야할 것"

AI 핵심 요약beta
- 더불어민주당 지도부가 10일 심야 최고위를 열지 못해 전당대회 선호투표제 확정을 못했다.
- 친명계 최고위원은 선호투표제 도입을 주장했고 친청계는 당헌·당규 위반이라며 반발해 계파 갈등이 심화됐다.
- 전준위가 선호투표제 적용을 의결했지만 최고위 재논의에서도 결론을 못 내 전당대회 뇌관으로 떠올랐다.
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[서울=뉴스핌] 박서영 조승진 기자 = 더불어민주당 지도부가 10일 8·17 전당대회 당대표 선출에 선호투표제 적용을 확정하기 위한 심야 최고위원회의를 열지 못했다.
한병도 민주당 대표 직무대행 겸 원내대표는 기자들과 만난 자리에서 "노력을 좀 더 해 봐야 할 것 같아서 오늘 못 열 것 같다."라며 "일단 오늘은 못 열고 주말에 해야 할 것"이라고 말했다.
선호투표제는 과반 득표자가 없으면 최하위 득표자의 표를 차순위 후보들에게 합산하는 방식이다.
이를 두고 친명(친이재명)계인 황명선·강득구 최고위원은 선호투표제 방식을 도입해야 한다고 주장하고 있지만, 친청(친정청래)계인 이성윤·문정복·박규환 최고위원은 당헌·당규 위반을 주장하며 계파 갈등이 불거졌다.
민주당 전당대회준비위원회는 당대표 선출에서 선호투표제를 적용하기로 의결했지만 확정 권한이 있는 최고위 결정 전 친청계가 강력 반발하며 계파 갈등의 뇌관으로 떠올랐다.
당초 민주당 지도부는 이날 오전 비공개 최고위원회의를 열고 선호투표제 등을 재논의했지만, 결론을 내리지 못했고, 심야 최고위를 개최해 결론을 내기로 했지만 결국 불발됐다.
seo00@newspim.com