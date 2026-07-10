李대통령, 몽골 대통령에게 국궁 세트·스마트워치 선물

AI 핵심 요약beta
- 이재명 대통령이 10일 몽골 후렐수흐 대통령에게 국궁 세트와 스마트워치를 선물했다
- 국궁 세트는 양국이 공유하는 활쏘기 전통과 나담 축제 상징성을 담아 제작했다
- 대통령 부인에게는 몽골 초원을 연상시키는 비취색 나전 함을 선물해 행복과 번영 의미를 전했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 몽골을 국빈 방문 중인 이재명 대통령이 10일(현지 시간) 오흐나 후렐수흐 대통령에게 국궁 세트, 스마트워치를 선물했다.
청와대에 따르면, 이 대통령은 후렐수흐 대통령에게 물소 뿔과 대나무 등을 복합적으로 접합해 전통 기법으로 제작한 국궁 세트를 선물했다. 활쏘기는 양국이 공유하는 전통 문화인 동시에, 이 대통령이 주빈으로 초청받은 '나담 축제'의 3대 종목 중 하나다.
아울러 후렐수흐 대통령에게 스마트워치도 선물했다. 운동을 즐기는 후렐수흐 대통령에게 최신 기능이 탑재된 제품을 골랐다.
롭상도르지 벌러르체첵 여사에게는 나비당초 높은 함을 선물했다. 나비와 덩굴식물인 '당초' 문양으로 전면을 장식한 나전 함이다. 함을 장식한 나비는 행복과 번영을 상징한다. 또 덩굴은 끝없이 뻗어나가는 특성 때문에 번영과 장수를 의미한다.
함의 색깔은 비취색인데, 몽골의 광활한 초원과 풍요로운 자연이 연상되도록 세심하게 골랐다.
pcjay@newspim.com