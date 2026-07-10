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[AI 부동산 투데이] 착공식 열고 멈춘 GTX-C…2년 만에 공사 본궤도

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AI 핵심 요약

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  • 2026년 5월 26일 수도권 GTX-C 사업이 자금조달과 현장 작업을 재개하며 정상화 기대를 높였다
  • 서울 거주자의 부천 아파트 매입 비중이 20%로 늘며 지난해보다 2배 이상 증가했다
  • 서울 등에서 주거·업무·상업을 결합한 고밀 복합개발이 역세권과 산업부지 중심으로 확대되고 있다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

7월 10일 AI가 꼽은 건설·부동산 이슈
GTX-C, 공사비 갈등 해소 뒤 금융약정 추진
서울 수요 부천으로 이동
하반기 복합개발도 확대

[서울=뉴스핌] 정영희 기자 = 2026년 5월 26일 건설·부동산 시장에서는 착공식 이후 공사비 문제로 제자리걸음을 해온 수도권광역급행철도(GTX)-C 노선 사업이 자금조달과 현장 작업을 재개하며 정상화 기대를 높였습니다. 서울 거주자의 부천 아파트 매입이 두 배 이상 증가했고 주거·업무·상업 기능을 한데 모은 복합개발도 새로운 공급 흐름으로 부상했습니다.

[AI 그래픽 생성=정영희 기자]

◆ 2년 표류한 GTX-C…자금조달 재개로 착공 속도
공사비 갈등으로 약 2년간 사실상 멈춰 있던 GTX-C 노선 사업이 현장 준비와 자금조달 절차를 재개하며 본궤도에 오르고 있습니다. GTX-C는 경기 양주 덕정역에서 청량리역과 삼성역을 거쳐 수원역까지 연결하는 총연장 86.46㎞ 노선으로 총사업비는 4조9000억원입니다.

2024년 1월 착공식을 열었지만 자재비와 인건비 급등분을 사업비에 반영하는 문제를 두고 국토교통부와 사업시행자 간 이견이 이어지면서 시공계약 체결이 지연됐습니다. 올해 4월 대한상사중재원이 총사업비 일부 증액을 결정한 이후 현대건설은 지장물 이설과 펜스 설치 등 선행 작업에 들어갔습니다. KB국민은행 컨소시엄은 4조3000억원 규모의 자금조달을 추진하고 있으며 오는 9월 금융약정 체결과 연내 본공사 착수를 목표로 하고 있습니다.

◆ 부천 아파트 5채 중 1채 서울 사람이 샀다
서울의 높은 주거비를 피해 인접 수도권으로 이동하는 수요가 늘면서 부천 아파트 시장에서 서울 거주자의 매입 비중이 확대되고 있습니다. 한국부동산원에 따르면 올해 1~5월 부천에서 거래된 아파트 가운데 서울 거주자가 사들인 비중은 20.0%로 집계됐습니다. 아파트 5채 중 1채를 서울 거주자가 매입한 셈으로 같은 기간 경기도 평균 15.6%보다 4.4%포인트(p) 높습니다.

서울 거주자의 부천 아파트 매입 건수도 지난해 같은 기간 358건에서 올해 774건으로 2배 이상 늘었습니다. 서울 접근성이 비교적 양호하면서도 주택가격 부담은 낮은 지역을 찾는 수요가 부천으로 이동한 영향으로 풀이됩니다. 신축 주택 비중이 낮은 부천에서는 역세권과 정비사업 추진 지역을 중심으로 주거환경 개선 기대감도 커지고 있습니다.

◆ 주거·업무·상업 결합…하반기 복합개발 잇따라
주거시설만 단독으로 조성하던 방식에서 벗어나 업무와 상업, 문화·여가시설을 한 부지에 결합하는 복합개발이 확대되고 있습니다. 생활과 업무, 소비를 한 권역에서 해결할 수 있어 이동시간을 줄이고 지역 내 체류시간과 소비를 늘릴 수 있다는 점이 특징입니다. 단일 기능 시설보다 내부 거주 수요와 외부 유동인구를 함께 확보할 수 있어 도시의 새로운 생활 거점으로 활용되는 추세입니다.

서울시는 시내 역세권 325곳을 고밀·복합개발 대상지로 삼아 일자리와 주거, 여가 기능을 결합하는 방안을 추진하고 있습니다. 용산국제업무지구 역시 업무와 주거, 문화, 녹지, 교통 기능을 한 공간에 담은 입체복합수직도시로 계획됐습니다. 지방에서도 과거 산업시설 부지를 주거·업무·상업 기능이 결합된 자족형 생활권으로 바꾸는 사례가 늘고 있습니다.

chulsoofriend@newspim.com

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"국정농단" 한학자 총재 13년 구형 [서울=뉴스핌] 이바름 기자 = '정교유착' 의혹의 중심 인물인 한학자 통일교 총재에게 민중기 특별검사팀이 징역 13년을 구형했다. 특검팀은 10일 오전 서울중앙지법 형사합의27부(재판장 우인성) 심리로 열린 한 총재의 정치자금법 위반 등 혐의 결심 공판에서 징역 13년을 선고해달라고 재판부에 요청했다. 함께 재판에 넘겨진 정원주 천무원 부원장에게는 징역 10년, 윤영호 전 세계본부장에게는 징역 3년 6개월, 이신애 전 재정국장에게는 징역 3년을 선고해달라고 재판부에 요청했다. [서울=뉴스핌] 사진공동취재단 = 윤석열 정부와의 '정교유착' 혐의로 기소된 한학자 통일교 총재가 10일 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열리는 결심 공판에 출석하고 있다. 2026.07.10 photo@newspim.com 특검팀은 이 사건에 대해 "대한민국의 헌법 질서를 혼란하게 하고, 교인들의 헌금을 사금고처럼 사용하면서 국정을 농단한 사건"이라며 "다시는 이와 같은 종교단체들에 대한 정교유착과 국정농단 행위가 일어나지 않도록 엄중한 형을 선고해달라"고 언급했다. 특검팀은 "피고인들은 통일교와 자신들의 이권 및 영향력를 확대하고자 이 사건 범행을 저질렀다"며 "정교일치를 목표로 종교단체의 막대한 자금력을 이용해 정치와 결탁했고, 선거에 불법 개입했으며 대한민국의 공권력을 불법부당하게 이용하려고 했다"고 지적했다. 특검팀은 정치권과 지속적으로 접촉하며 청탁 행위를 한 윤 전 세계본부장이 한 전 총재의 의사에 반해 행동할 수 없었다는 점을 수차례 강조했다. 특히 윤석열 전 대통령과 독대하면서 통일교 정책을 부탁하고, '건진법사' 전성배 씨를 통해 김건희 여사에게 샤넬 가방과 그라프목걸이 등을 제공한 것 역시 한 전 총재의 승인 없이는 이뤄질 수 없는 행동이었다고 설명했다. 특검팀은 또한 지난 2022년 3월 한 총재가 특별집회에 참석해 사실상 '윤석열 후보 지지' 의사를 밝힌 뒤 통일교 각 지부에서 국민의힘에 재정적 지원을 한 점을 들며, 모든 사건이 한 총재로부터 시작됐다고 주장했다. 특검팀은 "한학자는 이 사건 정교유착의 최종 수혜자"라고 밝혔으며, 정 부원장에 대해서는 "한 총재의 비서실장이자 최측근으로, 한 총재의 주요의사결정에 적극적으로 조력해 큰 영향력을 행사한 사람"이라고 정의했다. 한 총재는 정 부원장, 윤 전 본부장과 공모해 지난 2022년 1월께 국민의힘 권성동 의원에게 윤석열 정부의 통일교 지원을 요청하며 정치자금 1억 원을 전달한 혐의(정치자금법 위반)를 받는다. 같은 해 3∼4월 통일교 단체 자금 1억4400만 원을 국민의힘 소속 의원 등에게 쪼개기 후원한 혐의(정치자금법 위반)도 있다. 이들은 그해 7월께 전 씨를 통해 김 여사에게 고가 목걸이와 샤넬백을 건네며 교단 현안을 청탁한 혐의(청탁금지법 위반)도 받는다. 한 총재와 정 부원장에게는 같은해 10월께 자신들의 카지노 원정도박과 관련한 수사 정보를 얻고 윤 전 본부장에게 증거인멸을 지시한 혐의(증거인멸교사)도 적용됐다. 한 총재는 지난 2022년 7월 네팔 국회의원에게 선거자금 10만 달러를, 세네갈 대통령에 선거자금 50만 달러를 각각 제공한 혐의도 적시됐다. right@newspim.com 2026-07-10 12:18

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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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