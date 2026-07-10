테슬라, 한국에 FSD v14 라이트 도입…북미 이어 두 번째

AI 핵심 요약beta
- 테슬라코리아가 10일 한국서 FSD v14 라이트를 공식 출시했다
- FSD 감독형은 운전자 감독 아래 경로 탐색·조향 등 자율주행 보조 기능을 제공한다
- 테슬라코리아는 매장·서비스센터·슈퍼차저 확충 등 국내 투자 확대에 나섰다
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[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 테슬라코리아가 한국 시장에 자율주행 보조 기능인 '풀 셀프 드라이빙(감독형) v14 라이트'를 공식 출시했다.
테슬라코리아는 10일 한국에서 FSD v14 라이트 서비스를 시작했다고 밝혔다. 지난 6월 말 북미 시장 출시 이후 한국은 전 세계에서 두 번째로 해당 기능을 제공받는 시장이 됐다.
FSD 감독형은 운전자의 감독 아래 경로 탐색, 조향, 차선 변경, 주차 등을 수행하는 기능이다. 교차로 진입과 곡선 구간 주행 등 일상적인 주행 상황을 지원하고, 복잡한 도로 환경에도 대응하도록 설계됐다.
이번 업데이트는 미국에서 생산된 모델3와 모델Y 가운데 FSD 감독형이 활성화된 차량을 대상으로 순차 제공된다. 출시 5년이 지난 차량에도 적용된다.
테슬라코리아는 한국 시장 투자도 이어가고 있다. 하반기 안성 신규 매장을 준비 중이며, 서비스센터 네트워크 확충과 고속도로 휴게소 슈퍼차저 설치 등 충전 인프라 확대도 추진하고 있다.
다만 FSD 감독형은 완전한 자율주행 기능이 아니다. 테슬라코리아는 "운전자는 항상 주의를 기울이고 즉시 차량을 제어할 수 있도록 준비해야 한다"고 당부했다
chanw@newspim.com