아이들, 글로벌 K-차트 TME 1위…한·중·일 음원 차트 강세

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글로벌 K-차트 전체 3위·유튜브 인기 급상승 음악 3위 기록

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 그룹 아이들(미연·민니·소연·우기·슈화)이 미니 9집 'We made' 발매 이후 한국·중국·일본 주요 음원 차트에서 성과를 이어가고 있다.

큐브엔터테인먼트는 지난 6일 발매된 아이들의 미니 9집 'We made'가 국내외 음원 차트에서 순위를 기록하고 있다고 10일 밝혔다.

아이들은 전날 글로벌 K-차트(Global-K Chart)에서 중국 텐센트뮤직엔터테인먼트(TME) 부문 1위, 종합 순위 3위에 올랐다. 글로벌 K-차트는 한국 멜론, 중국 텐센트뮤직엔터테인먼트, 일본 라인뮤직 데이터를 기반으로 집계하는 K팝 통합 차트다.

[사진=큐브엔터테인먼트]

타이틀곡 'Gimme Dat Love'는 오늘(10일) 한국 유튜브 인기 급상승 음악 차트 3위를 기록했다. 수록곡 'Morning'과 'Love Is Pain'도 각각 9위와 10위에 올랐다.

'Gimme Dat Love'는 각국 유튜브 뮤직 일간 차트와 QQ뮤직, 스포티파이, 애플뮤직, 아이튠즈 톱 송 차트에서도 상위권을 유지하고 있다.

앨범 'We made'는 일본 아이튠즈 K팝 앨범 차트 1위를 기록했으며, 각국 애플뮤직과 아이튠즈 톱 앨범 차트에서도 상위권에 이름을 올렸다.

영국 음악 매거진 '유포리아(EUPHORIA)'는 이번 앨범에 대해 "새로운 사운드로 예술성을 진화시키고 있다. 아이들의 신곡 후렴구는 감탄이 나올 만큼 중독적"이라고 평가했다.

한편 아이들은 오는 19일까지 서울 마포구 케이팝 스퀘어 홍대점에서 미니 9집 'We made' 발매 기념 팝업스토어를 운영한다.

dconnect@newspim.com