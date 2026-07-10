부산항만공사, 베트남 하이퐁항에 물류거점 확보…내년 상반기 개장

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㈜동방과 하이퐁 물류센터 공동운영 계약 체결

부지 면적 1만 7183㎡…축구장 2.4배 규모

[세종=뉴스핌] 최영수 선임기자 = 부산항만공사가 급성장하는 베트남 하이퐁항에 물류거점을 확보했다.

부산항만공사(BPA, 사장 송상근)는 ㈜동방(사장 정운건)의 베트남 현지 자회사인 동방비나와 하이퐁 물류센터 운영사업 공동 추진을 위한 합작투자 계약을 체결했다고 10일 밝혔다.

이번 사업은 정부가 지난해 12월 수립한 '글로벌 물류공급망 거점확보 전략'에 따라 유망 국가인 베트남에 물류 인프라를 확보하기 위해 추진된 것이다. 하이퐁항 배후 산업단지(Deep C) 내 부지 1만7183㎡에 연면적 1만310㎡ 규모의 물류센터를 건립해 운영한다(조감도 참고).

부산항만공사와 ㈜동방이 합작투자한 베트남 하이퐁항 물류센터 조감도 [사진=부산항만공사] 2026.07.10 dream@newspim.com

부산항만공사는 2022년 네덜란드 로테르담 및 스페인 바르셀로나, 2024년 인도네시아 프로볼링고 및 미국 로스앤젤레스 물류센터에 이어, 이번 사업을 통해 유럽·동남아·북미·아세안을 잇는 해외 물류 네트워크의 한 축을 추가로 갖추게 됐다

물류센터는 오는 9월 건축 인·허가를 거쳐 건립공사에 들어가며, 내년 상반기 개장 후 2056년까지 약 30년간 운영할 계획이다.

물류센터가 위치하는 하이퐁 산업단지(Deep C)는 베트남 북부 최대 산업단지로 약 160여개 글로벌 기업이 입주해 있으며, LG전자 등 제조업체를 포함한 약 26개 한국 기업이 자리잡고 있다.

특히 베트남 북부 최대 항만인 하이퐁항과 락후옌 심수항으로부터 약 15km 근거리에 있고, 하노이, 중국 국경으로 이어지는 고속도로와의 연계도 뛰어나 물류센터 운영의 최적 입지로 꼽힌다.

송상근 부산항만공사 사장(오른쪽)과 정운건 ㈜동방 사장이 10일 베트남 하이퐁 물류센터 운영사업 공동 추진을 위한 합작투자 계약을 체결하고 기념사진을 찍고 있다. [사진=부산항만공사] 2026.07.10 dream@newspim.com

부산항만공사는 이번 하이퐁 물류센터를 통해 베트남에 진출한 우리 중소·중견 화주기업의 수출입 물류를 든든히 뒷받침하고, 부산항의 글로벌 물류 네트워크를 한층 두텁게 다져나갈 계획이다.

송상근 부산항만공사 사장은 "이번 합작투자계약 체결로 베트남 북부의 핵심 물류거점을 확보하게 됐다"며 "네덜란드, 스페인, 인도네시아와 미국에 이어 다섯 번째 해외 물류 거점으로, 그간 쌓아온 해외사업 추진 경험과 역량이 하나씩 결실을 맺고 있다"고 강조했다.

이어 "정부의 글로벌 물류공급망 거점확보 전략에 발맞춰, 우리 중소중견기업의 해외 진출을 든든하게 뒷받침할 수 있는 해외 물류 네트워크를 흔들림 없이구축해 나가겠다"고 밝혔다.

dream@newspim.com