서소문 고가차도 철거 완료…11일 0시 건널목 통행 재개

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경의선 운행 재개 이어 고가차도 잔여 교각 철거 마쳐

건널목관리원 4명 배치·AI CCTV 설치 추진

[서울=뉴스핌] 정영희 기자 = 지난 5월 붕괴사고로 통제됐던 서소문 건널목의 차량 통행이 11일 재개된다.

서울 서대문구 서소문건널목 [사진=뉴스핌DB]

10일 국토교통부는 서소문 고가차도 철거 작업을 지난 5일 완료하고, 이날 오후 6시 중앙사고수습본부를 해제했다고 밝혔다. 복구작업으로 차량 통행이 제한됐던 서소문건널목은 11일 0시부터 다시 개방된다.

국토부는 지난 5월 26일 서소문 고가차도 붕괴사고가 발생한 뒤 중앙사고수습본부를 구성했다. 중수본에는 국토부와 고용노동부, 행정안전부, 서울시, 경찰청, 소방청, 코레일, 국가철도공단, 국토안전관리원, 산업안전보건공단, 서울교통공사 전문가 등이 참여했다.

중수본은 총 9차례 관계기관 회의를 열어 현장 복구계획을 수립했다. 철거공법과 작업자 안전관리 방안을 확정한 뒤 지난 5월 28일 S9 거더(구조물을 떠 받치는 보), 29일 S8 거더를 철거했다. 이후 전차선과 궤도를 복구해 같은 달 30일 오전 5시 20분 첫 영업열차를 통과시키고 경의선 신촌~서울역 구간 운행을 재개했다.

잔여 교각 3개 철거 과정에서는 국토부와 코레일, 국가철도공단이 참여하는 현장점검단을 상시 배치했다. P7 교각은 지난달 21일, P9는 지난달 29일, P8은 지난 5일 순차적으로 철거를 마쳤다.

교각 철거 이후 서울시와 코레일, 공단은 철도차량과 자동차, 보행자의 통행 안전을 최종 점검했다. 국토부는 안전 확인을 마친 데 따라 중수본을 해제하고 서소문건널목의 차량 통행을 재개하기로 했다.

국토부는 중수본 해제 이후에도 건널목 안전관리를 강화한다. 기존 2~4명이던 건널목관리원을 4명 상시 배치하고 건널목 내부에 차량이나 보행자가 갇힐 경우 접근 중인 열차에 위험 상황을 알리는 AI(인공지능) CCTV 설치도 추진한다. AI CCTV는 사고가 발생했던 논산 마구평2건널목과 보성 조성리건널목에 시범 설치할 예정이다.

김태병 국토부 철도국장은 "서울시, 코레일, 철도공단 등 관계기관에 국민 안전을 최우선 가치로 삼고 서소문건널목 통행 안전에 만전을 기할 것을 강조했다"며 "중수본 해제 이후에도 사고의 근본적 원인을 규명하고 철도시설 인근 현장관리 강화 방안을 포함한 유사 사고 재발 방지 대책을 올 하반기 중 마련할 계획"이라고 말했다.

[AI 그래픽 생성=정영희 기자]

Q. 서소문 고가차도 철거와 중앙사고수습본부 운영은 어떻게 마무리됐나요?

A. 국토교통부는 서소문 고가차도 철거 작업을 지난 5일 완료하고, 10일 오후 6시 중앙사고수습본부를 해제했습니다. 복구작업으로 차량 통행이 제한됐던 서소문건널목은 11일 0시부터 다시 개방됩니다.

Q. 중앙사고수습본부는 왜 구성됐나요?

A. 지난 5월 26일 서소문 고가차도 붕괴사고가 발생한 뒤 사고 수습과 복구를 위해 구성됐습니다. 국토부와 고용노동부, 행정안전부, 서울시, 경찰청, 소방청, 코레일, 국가철도공단 등 관계기관이 참여했습니다.

Q. 철도 운행은 언제 재개됐나요?

A. 중수본은 5월 28일 S9 거더, 29일 S8 거더를 철거한 뒤 전차선과 궤도를 복구했습니다. 이후 5월 30일 오전 5시 20분 첫 영업열차를 통과시키며 경의선 신촌~서울역 구간 운행을 재개했습니다.

Q. 남은 교각 철거는 어떻게 진행됐나요?

A. 국토부와 코레일, 국가철도공단이 참여하는 현장점검단을 상시 배치한 가운데 잔여 교각 3개를 순차적으로 철거했습니다. P7 교각은 지난달 21일, P9는 지난달 29일, P8은 지난 5일 철거를 마쳤습니다.

Q. 서소문건널목 개방 이후 안전관리는 어떻게 강화되나요?

A. 기존 2~4명이던 건널목관리원을 4명 상시 배치합니다. 또 건널목 내부에 차량이나 보행자가 갇힐 경우 접근 중인 열차에 위험 상황을 알리는 AI CCTV 설치도 추진할 계획입니다.

chulsoofriend@newspim.com