무협, 중소 수출기업 AI 무역 실무 지원

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바이어 발굴·원산지 판정·특허 검색 교육

수출기업 실무자 200여 명 참석

[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 한국무역협회가 중소·중견 수출기업의 인공지능(AI) 활용 역량을 높이기 위한 실무 교육에 나섰다.

한국무역협회(KITA) FTA·통상 종합지원센터는 10일 서울 강남구 삼성동 트레이드타워에서 'AI 활용 FTA·무역 업무지원 솔루션 세미나'를 열었다고 밝혔다.

한국무역협회가 10일 서울 삼성동 트레이드타워에서 개최한 'AI 활용 FTA·무역 업무지원 솔루션 세미나'에서 최정식 한국무역협회 FTA·통상 종합지원센터 단장이 개회사를 하고 있다. [사진=한국무역협회]

이번 세미나는 무역 현장에서 AI 전환 수요가 커지는 가운데 대기업보다 AI 도입 속도가 더딘 중소·중견기업의 활용 격차를 줄이기 위해 마련됐다. 행사에는 수출기업 실무자 200여 명이 참석했다.

세미나에서는 통관데이터 검증과 해외 바이어 발굴, 지식재산권 탐색 등 무역 실무에 바로 적용할 수 있는 AI 활용 방안이 소개됐다. 프로그램은 ▲AI 에이전트를 활용한 해외 바이어 발굴 자동화 ▲품목 분류·원산지 판정·규제 탐색 ▲지식재산정보 탐색과 프롬프트 작성법 등 3개 세션으로 구성됐다.

AI 기반 무역 플랫폼을 운영하는 김덕규 아브람스위키코리아 대표는 검색어 설계부터 후보 기업 수집, 정보 검증, 통관데이터 확인, 유망 바이어 선정으로 이어지는 바이어 발굴 과정을 설명했다.

김 대표는 "통관데이터에 수입자로 잡혀 있어도 실제로는 물류 대행사나 단순 중개업체인 경우가 많다"며 "반복 수입 구조를 가진 실수요 바이어를 가려내는 판정 기준을 프롬프트에 명확히 담는 것이 핵심"이라고 강조했다.

한국무역협회는 10일 서울 삼성동 트레이드타워에서 'AI 활용 FTA·무역 업무지원 솔루션 세미나'를 개최했다. [사진=한국무역협회]

서가희 페더레이션 대표는 품목별 HS코드 분류와 원산지 판정, 해외 수출입 규제 탐색 등 FTA 활용 실무에 생성형 AI를 적용하는 방법을 소개했다. 온라인 특허 검색 플랫폼을 운영하는 윕스 송효경 팀장은 특허정보검색서비스(KIPRIS)를 활용한 특허 검색·선행기술조사 방법과 자료 검증에 유용한 프롬프트 작성 요령을 설명했다.

최정식 한국무역협회 FTA·통상 종합지원센터 단장은 "AI는 인력과 예산이 부족한 중소기업의 무역업무 생산성을 높이는 중요한 도구"라며 "우리 기업이 단순 업무를 자동화하고 수출 전략 수립 등 핵심 업무에 역량을 집중할 수 있도록 실무 중심의 AI 활용 교육을 지속해 나가겠다"고 밝혔다.

kji01@newspim.com