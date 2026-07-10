동아제약, 뿌리는 무좀약 '터비뉴 더블액션 에어로솔' 출시

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무좀 치료·가려움 완화 4중 복합성분 함유

[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 동아제약은 스프레이 타입 무좀치료제 '터비뉴 더블액션 에어로솔'을 출시했다고 10일 밝혔다.

무좀은 피부사상균에 의해 발생하는 표재성 진균 감염 질환으로, 고온다습한 여름철에 균이 빠르게 증식하는 특성이 있다. 초기 가려움 증상이 나타난 뒤 적절한 치료를 하지 않으면 만성 무좀으로 이어질 수 있다.

터비뉴 더블액션 에어로솔 제품 이미지 [사진=동아제약]

신제품인 터비뉴 더블액션 에어로솔은 기존 연고 제형과 달리 스프레이 방식으로 사용할 수 있는 것이 특징이다. 손이 닿기 어려운 부위에도 간편하게 사용할 수 있으며, 360도 분사가 가능한 용기를 적용해 어느 방향에서도 분사할 수 있도록 했다.

제품에는 무좀 원인균 치료를 돕는 테르비나핀을 비롯해 디펜히드라민, 에녹솔론, 리도카인 등 4가지 성분이 함유돼 무좀 치료와 가려움 등 증상 완화에 도움을 줄 수 있다.

터비뉴 더블액션 에어로솔은 일반의약품으로 전국 약국에서 구매할 수 있다.

동아제약 관계자는 "무좀은 꾸준한 관리가 중요한 만큼 사용 편의성을 높인 스프레이 타입 제품을 선보이게 됐다"며 "손이 닿기 어려운 부위까지 간편하게 사용할 수 있는 새로운 치료 옵션이 되길 기대한다"고 말했다.

한편 동아제약의 무좀약 브랜드 '터비뉴'는 겔 제형인 '터비뉴겔', '터비뉴 더블액션겔', 액상 제형 '터비뉴원스외용액', 스프레이 제형 '터비뉴 더블액션 에어로솔' 등으로 제품군을 구성하고 있다. 이 가운데 '터비뉴겔'은 아이큐비아(IQVIA) 기준 2020년부터 2023년까지 국내 무좀 치료제 시장 판매량 4년 연속 1위를 기록했다.

sykim@newspim.com