이한영 강원도의원 "사람에 대한 투자 우선돼야"…태백소방서 신축 추진

소방학교 생활환경 개선...MZ세대 공무원들의 가치관 반영해야

2청사 인사 운영 개선 여구...승진과 성장의 기회 공간 돼야 한다.

[태백=뉴스핌] 이형섭 기자 = 강원특별자치도의회 이한영 의원(국민의힘)은 10일 기획안전소방위원회에서 소방본부 및 총괄기획관의 업무보고와 2026년도 제2회 추가경정예산안 심사를 진행하며 공공조직의 지속 가능성을 위해 사람에 대한 투자가 우선돼야 한다고 강조했다.

이 의원은 태백소방서의 신축과 관련해 "내년 준공 목표에 차질이 없도록 예산 확보와 공정 관리에 만전을 기해 달라"고 당부했다. 그는 태백소방서 신축 이후에도 노후 청사에 대한 중장기 신축·증축 계획을 차질 없이 추진해 도민의 안전을 위한 소방 인프라를 지속적으로 확충해야 한다고 덧붙였다.

이한영 강원도의원.[사진=강원특별자치도의회] 2026.07.10 onemoregive@newspim.com

소방학교의 생활환경 개선사업에 대해서는 신규 소방관들이 사용하는 공간이 노후한 시설이 아닌 개선된 시설이어야 한다고 말했다.

이 의원은 "1생활관과 2생활관 모두를 함께 개선하고 4인 1실 위주의 생활환경도 시대에 맞게 개선할 필요가 있다"고 밝혔다. 또한 "MZ세대 공무원들의 가치관이 변화하고 있으므로 신규 소방관들이 조직에 잘 적응할 수 있도록 근무환경과 조직문화를 개선해야 한다"고 언급했다.

총괄기획관 업무보고에서 이 의원은 2청사의 인사 운영 개선을 요구했다. 그는 "미래산업국, 관광국, 해양수산국의 경우 업무의 연속성이 가장 중요하나 잦은 인사이동으로 정책의 단절이 발생할 수 있다"며 "2청사가 승진과 성장의 기회가 있는 공간이 될 수 있도록 인사 운영을 개선해야 한다"고 강조했다.

이한영 의원은 "좋은 시설을 만드는 것도 중요하지만 결국 가장 중요한 것은 사람"이라며 "소방과 공직사회 모두에서 우수한 인재가 오래 근무하고 역량을 발휘할 수 있는 조직이 될 때 강원도의 행정과 안전 서비스도 함께 발전할 것"이라고 피력했다.

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