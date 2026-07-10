"오픈AI·구글, 美 국방부 블랙리스트에 오른 中 테크기업에 AI 모델 판매"

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파이낸셜타임스 보도… "AI 모델 수출통제 적극 나서야" 목소리 높아져

[런던=뉴스핌] 장일현 특파원 = 미국의 오픈AI와 구글이 자사의 첨단 인공지능(AI) 모델을 미 국방부 블랙리스트에 오른 중국 테크기업들에게 판매해 온 것으로 확인됐다고 영국 일간 파이낸셜타임스(FT)가 10일(현지 시각) 보도했다.

두 기업이 중국의 알리바바와 바이두, 텐센트의 싱가포르 소재 자회사들에게 AI 서비스를 제공해 왔다는 것이다. FT는 이 같은 사실이 확인되면서 중국의 AI 개발을 늦추려는 미국 정부의 노력에 허점이 드러났다고 했다.

보도에 따르면 두 기업은 이 같은 FT 보도 내용이 사실이라는 점을 인정했다. 특히 오픈AI는 FT의 취재가 시작된 뒤 지난달 알리바바 계열 이용자들의 API(응용프로그램 인터페이스) 접근을 중지했다고 밝혔다.

[AI 일러스트=장일현 특파원]

오픈AI가 이 같은 조치를 취한 것은 알리바바 쪽에서 '증류(distillation)'가 의심되는 활동이 포착됐기 때문인 것으로 알려졌다. 오픈AI 대변인은 이러한 활동을 미국 정부에도 보고했다고 밝혔다.

오픈AI는 자사의 AI 모델이 중국에서 직접 사용되는 것은 허용하지 않는다고 밝혔다. 다만 "안전장치를 적용하고 증류 행위를 감시할 수 있는 국가에서는 중국 자본이거나 중국에 본사를 둔 일부 기업들이 현지 사업을 위해 자사 도구를 사용할 수 있도록 허용하고 있다"고 했다.

구글도 자사의 AI 서비스가 증류 행위 금지 등 이용 정책을 준수하는 조건 아래 홍콩과 싱가포르에서 제공되고 있다고 했다.

알리바바와 바이두, 텐센트는 FT 취재 요청에 답하지 않았다고 한다.

현행법상 미국 업체들의 AI 모델 판매는 불법은 아니다. 미 의회가 지정하도록 한 이른바 국방부 '1260H 리스트'에 포함된 기업들도 마찬가지다.

미 의회는 지난 2020년 1월 2021회계연도 국방수권법(NDAA)을 통과시키면서 제1260H 조항을 신설했다.

중국군과 연계됐거나 중국의 군민융합 전략에 기여한다고 판단하는 중국 기업을 지정하고, 이 명단을 오는 2030년까지 매년 갱신·공개하도록 의무화했다. 2026년 최신 명단에는 188개 중국 기업이 올랐다.

이 명단에 오른다고 해서 즉각적이고 직접적인 제재를 받는 것은 아니지만 미 정부의 조달에서 배제되고 기업 이미지와 대외 신인도가 훼손되는 등 상당한 타격을 받을 수 있다.

미국 내에서는 반도체와 마찬가지로 AI 모델 자체에 대해서도 정부가 보다 엄격한 규제를 도입해야 한다는 목소리가 커지고 있다.

실제로 미국 정부는 이미 앤스로픽의 '미소스(Mythos)'와 '페이블(Fable)', 오픈AI의 'GPT-5.6' 등 개별 첨단 AI 모델에 대한 해외 접근을 통제하기 시작했다. 앤스로픽은 중국 기업과 이들이 소유한 해외 법인의 첨단 AI 모델 사용을 전면 금지하고 있다.

미국외교협회 기술·안보 전문가 크리스 맥과이어는 "도널드 트럼프 행정부는 항상 AI 분야에서 중국을 이겨야 한다고 말하지만 실제로는 중국의 발전을 늦출 수 있는 수출통제에 대해서는 아무런 조치도 하지 않고 있다"고 했다.

법률개혁연구소 AI 정책·국가안보법 전문가 조 카왐은 "정부가 수출통제 조치를 통해 대응하지 않으면 중국 연구소들이 미국 기업들이 부담한 컴퓨팅 자원과 엔지니어링, 안전성 확보 비용을 들이지 않고 최첨단 AI 역량을 체계적으로 추출하게 될 것"이라고 했다.

그는 "결국 미국 최첨단 AI 산업의 경제적 기반을 잠식하는 결과가 초래될 것"이라고 했다.

ihjang67@newspim.com