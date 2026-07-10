장동혁, 경찰청장 대행 면담 불발...경찰청 로비서 막혀

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면담 모두발언 공개 여부 놓고 다툼...1시간여 만에 철수

장동혁 "보완수사권 문제가 아니라 경찰부터 뜯어 고쳐야"

[서울=뉴스핌] 박우진 기자 = 장동혁 국민의힘 대표는 10일 광주 여고생 살인사건 경찰 증거 은폐 시도에 항의하기 위해 경찰청을 방문했으나 유재성 경찰청장 직무대행(차장)을 만나지 못한 채 돌아갔다.

장 대표는 이날 오후 4시 서울 서대문구 경찰청을 방문했다. 이 자리에는 신동욱·정희용·박준태·조배숙·주진우·박성훈 의원 등이 동행했다.

[서울=뉴스핌] 박우진 기자 = 장동혁 국민의힘 대표(왼쪽 네번째)와 국민의힘 의원들은 10일 오후 서울 서대문구 경찰청을 방문했다. 장 대표는 광주 여고생 살인사건 경찰 증거 은폐 시도에 항의하고자 유재성 경찰청장 직무대행(차장) 면담을 요구했으나 불발됐다. 2026.07.10 krawjp@newspim.com

장 대표는 유재성 직무대행을 면담할 예정이었다. 하지만 장 대표와 경찰은 면담 모두발언 공개 여부를 놓고 갈등이 빚어졌다.

장 대표는 모두발언까지 공개하도록 요구했다. 반면 경찰은 청사 보안규정과 이날 오전 더불어민주당(민주당) 소속 국회 행정안전위원회(행안위) 의원 방문 당시 비공개로 한 점을 들어 면담을 비공개로만 할 수 있다고 했다. 국민의힘과 경찰 간 의견 차가 좁혀지지 않자 장 대표는 오후 4시 50분쯤 철수를 결정했다.

장 대표는 철수하면서 "참담합니다. 처참합니다. 이런 경찰이 그동안 국민 안전과 생명을 지키겠다며 수사 해왔다는 것이 더 충격적"이라며 "이런 태도이기 때문에 자기 식구 관련됐다고 살인 사건에서 증거 인멸하고 사건 조작하고 축소하려는 무모함과 뻔뻔함, 대담함이 나오는 것"이라고 비판했다.

이어 장 대표는 "보완수사권이 문제가 아니고 대한민국 경찰부터 완전히 뜯어고치고 개혁해야 한다"며 "이게 대한민국 경찰의 밑바닥 수준이다. 국민들께서 똑똑히 지켜보셨기 때문에 국민들께서 심판해주실 것이라 생각한다"고 덧붙였다.

조배숙 국민의힘 의원은 "이런 경찰이 10월이면 검찰 폐지되서 수사권 독점한다는 것이 정말 나라 형사사법 정의가 무너지는 것 같다"며 "제대로 된 경찰이면 사과를 하고 재발되지 않도록 최선을 다하겠다 하면서 이야기 해도 모자랄 판에 제1야당 당대표 만나는 것도 회피하고 보안규정 핑계 삼아 언론 대동을 막았다"고 지적했다.

이어 조 의원은 "국민들은 분노하고 있다. 저희들은 분명히 국회에서 따져 물을 것"이라면서 "김영근 광주경찰청장, 유 직무대행은 당장 사퇴해야 한다고 생각한다"고 주장했다.

한편 민주당 소속 국회 행안위 의원들은 이날 오전 서울 서대문구 경찰청을 방문해 유 대행을 비공개로 만나 장윤기 사건 관련 경찰 증거 인멸 혐의 등에 대한 철저한 수사를 촉구했다.

krawjp@newspim.com