경북 등 전국 산사태위기경보 '관심' 하향 조정

AI 핵심 요약beta
- 산림청이 10일 전국 산사태 위기경보를 하향했다.
- 경북 등 9개 시도는 경계에서 관심으로 낮췄다.
- 산림청은 지반 약화로 위험지역 접근을 당부했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[경북종합=뉴스핌] 남효선 기자 = 경북권을 비롯 전국의 산사태 위기경보가 '관심' 단계로 하향 조정됐다.
호우 특보가 모두 해제되고 강우 소강 상태가 지속될 것으로 전망됨에 따른 조치이다.
10일 산림청에 따르면 이날 오후 4시를 기해 경북·전남 광주·대전·세종·경기·강원·충북·충남·전북 지역 등 9개 시도에 내려졌던 산사태 위기경보 '경계'를 '관심' 단계로 하향 조정했다.
또 서울·부산·대구·인천·울산·경남권에 내려졌던 산사태 위기경보 '주의'는 '관심' 단계로 조정됐다. 제주권은 종전대로 '관심' 단계를 유지하고 있다.
산림청은 산사태 예방 지원 본부를 중심으로 24시간 상황 근무와 비상 대응 체제를 유지하면서 예상보다 많은 강우가 발생할 경우 산사태 위기경보를 즉시 상향해 선제적으로 대응할 계획이다.
산림청 산사태방지과장은 "전국의 산사태 위기경보가 '관심' 단계로 하향됐지만, 최근 많은 비로 지반이 약해진 상태인 만큼 산림 주변에서 야외 활동을 할 때에는 안전에 각별히 유의하고, 산사태 취약지역 등 위험 지역에는 접근하지 말 것"을 당부했다.
nulcheon@newspim.com