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2026.07.10 (금)
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[기자수첩] 집권당 전당대회에 계파만 있고 국민·민생은 없다

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AI 핵심 요약

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  • 더불어민주당은 8·17일 전당대회에서 2028년 총선 공천권을 둘 당대표를 뽑고 있다.
  • 전당대회는 감기약 공방·선거룰 논쟁 등 계파 갈등으로 민생·정책 의제가 실종됐다.
  • 집권여당이 정부를 제대로 뒷받침할 당대표를 못 뽑으면 2028년 총선과 2030년 대선까지 위험해진다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

김민석 송영길 vs 정청래 '친명 친청' 계파싸움
경선 방식, '족보' 논쟁까지 국민 안중에도 없어
차기 총선 공천권 둘러싼 '그들만의 싸움' 전락
지금부터라도 책임있는 집권 여당 모습 보여야

막장 드라마의 단골 소재가 있다. 부모가 남긴 유산을 두고 벌어지는 '형제의 난'이다. 형제들은 서로 자신이 더 효도했다며 목소리를 높이고, 오래전 일까지 끄집어내 상대의 자격을 문제 삼는다.

그러나 부모가 살아 있었다면 무엇을 원했을지 묻는 이는 없다. 자식들이 유산을 놓고 싸우는 모습, 부모가 바란 건 결코 그런 것이 아니었을 것이다. 그런데 요즘 더불어민주당 전당대회를 보고 있으면 이 낯익은 드라마의 한 장면이 자꾸 겹친다.

정치부 조승진 기자

◆2028년 총선 공천권 줜 당대표 선출  

민주당 8·17 전당대회의 대진표가 윤곽을 드러내면서 당권을 둘러싼 계파 간 경쟁도 본격화하고 있다. 김민석·송영길·고민정 의원이 출사표를 던졌고 정청래 의원도 출마 선언을 앞두고 있다. 당 대표 연임에 도전하는 정 의원과 이에 맞서는 후보들 간 치열한 경쟁 구도다. 

이번 전당대회는 2028년 총선 공천권이라는 드라마 속 유산보다 더 중한 '의원님들의 생사여탈'이 걸려 있다. 그래서 목숨 걸고 물러설 수 없는 한판 승부를 예고하고 있다. 다만 최근 민주당의 전당대회 과정을 보면 과연 절대 과반을 보유한 '거대 집권 여당'의 당권 경쟁인지 묻지 않을 수 없다. 

이재명 대통령과 문재인 전 대통령의 오찬을 계기로 잠시 잦아드는 듯했던 갈등은 '감기약 성분' 논란으로 다시 불붙었다. 김민석 의원이 12·3 비상계엄 당일 감기약을 먹고 잠들었다가 국회의 계엄 해제 표결 직후 본회의장에 도착한 일을 두고 이성윤 최고위원은 "감기약 성분을 밝히라"고 요구했다. 집권당 지도부를 뽑는 선거에서 검증해야 할 것이 정말 감기약 성분일까. 말문이 막힌다.  

◆계파간 갈등으로 당 내분만 커져

당 대표 선출 방식을 둘러싼 갈등도 볼썽사납다. 민주당 전당대회준비위원회가 기존 결선투표 대신 선호투표 방식을 추진하자 친청(친정청래)계에서는 친명(친이재명)계에 유리한 룰 변경이라는 반발이 터져 나왔다. 당 최고위원회 회의에서는 친명계 의원과 친청계 의원이 면전에서 정면 충돌한다.

당헌·당규 해석을 놓고도 지도부 간 입장이 첨예하게 엇갈린다. 당대표 선거가 시작되기도 전에 후보 간에 정책이 아니라 정파 간의 이해관계 싸움으로 당 내분만 커진다. 

이런 논란 속에서 국민 삶과 관련한 의제는 보이지 않는다. 청년 세대가 체감하는 주거 불안과 고용난, 민생 경제의 어려움을 어떻게 풀 것인지를 언급하는 후보가 없다. 여당 내부에서 신중론이 나오는 검찰개혁의 핵심 과제 중에 하나인 보완수사권 존폐 문제도 강성 지지층 표심을 얻기 위한 불쏘시개로 전락한다. 

◆제대로 정부 뒷받침할 당대표 선출  

집권 여당의 전당대회는 단순히 일개 정당의 대표를 뽑는 선거가 아니다. 새 지도부가 정부와 어떤 관계를 맺고 국민의 삶을 어떻게 돌볼 것인지 보여주는 척도다. 그런 전당대회에서 들리는 것은 족보와 적통 논쟁, 감기약 공방, 선거 룰을 둘러싼 계파 간 감정 싸움이다. 자기 정치와 계파 간의 이합집산인가. 국민의 삶과 민생을 챙기는 전대인가.

나라 안팎으로 경제·외교·안보 위기의 파고가 거센 상황에서 집권 여당의 전대가 국민에게 무엇을 보여줘야 하는지 제발 지금부터라도 자문해 봤으면 한다. 제대로 된 당대표를 선출하지 못하면 오는 2028년 총선은 물론 2030년 대선도 한 번에 훅 간다는 생각을 왜 못하는지 모르겠다.

국가와 국민을 위해 정부가 성공하기 위해서는 집권 여당이 제대로 된 뒷받침을 해야 한다. 그렇지 않으면 국민도 국가도 집권 여당도 불행해진다.  

chogiza@newspim.com

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새 법원행정처장에 노경필 대법관 [서울=뉴스핌] 김영은 기자 = 조희대 대법원장이 넉 달 넘게 공석이던 법원행정처장에 노경필 대법관을 임명했다. 대법원은 10일 "조 대법원장이 오는 14일자로 노 대법관을 신임 법원행정처장에 임명했다"고 밝혔다. 10일 대법원에 따르면 조희대 대법원장이 넉 달 넘게 공석이던 법원행정처장에 노경필 대법관을 임명했다. 노 대법관. 법원행정처장은 대법원장의 지휘를 받아 전국 법원의 인사·예산·조직 등 사법행정 사무를 총괄하는 자리로, 대법관 가운데 1명이 맡는다. 노 신임 처장은 사법연수원 23기로, 1997년 법관으로 임용됐다. 이후 대법원 재판연구관과 서울고법 고법판사, 광주고법 부장판사, 수원고법 부장판사·수석부장판사 등을 거쳐 2024년 8월 대법관에 임명됐다. 대법원은 노 신임 처장이 대법원 재판연구관으로 5년간 근무하면서 헌법·행정법 관련 분쟁을 심도 있게 검토해 국민의 기본권과 행정절차 참여권, 조세 정의를 실현하는 데 기여했다고 설명했다. 또 전문적인 법률 지식과 합리적이고 공정한 판단 능력, 도덕성과 인품을 두루 갖춰 법원 안팎의 신망을 받고 있다고 밝혔다. 대법원 관계자는 이날 "노 신임 처장은 경청과 포용의 리더십으로 법원 구성원은 물론 사회 각계와 소통해 국민을 위한 신속하고 공정한 사법제도를 구현하고, 사법부에 대한 국민의 신뢰를 높이는 데 헌신할 적임자"라고 말했다. 법원행정처장 자리는 박영재 대법관이 지난 2월 27일 사의를 표명한 뒤 4개월 넘게 공석이었다. 박 대법관은 올해 1월 16일 취임했으나 법왜곡죄·재판소원·대법관 증원 등 이른바 '사법개혁 3법' 입법에 반발하는 뜻으로 취임 42일 만에 물러났다. 이후 기우종 법원행정처 차장이 처장 직무를 대행해왔다. 대법관 공석이 이어지는 상황에서 현직 대법관을 법원행정처장으로 임명한 만큼, 향후 후임 대법관 제청 논의가 재판 인력 공백 문제와 맞물려 속도를 낼지도 주목된다. yek105@newspim.com 2026-07-10 14:50
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"국정농단" 한학자 총재 13년 구형 [서울=뉴스핌] 이바름 기자 = '정교유착' 의혹의 중심 인물인 한학자 통일교 총재에게 민중기 특별검사팀이 징역 13년을 구형했다. 특검팀은 10일 오전 서울중앙지법 형사합의27부(재판장 우인성) 심리로 열린 한 총재의 정치자금법 위반 등 혐의 결심 공판에서 징역 13년을 선고해달라고 재판부에 요청했다. 함께 재판에 넘겨진 정원주 천무원 부원장에게는 징역 10년, 윤영호 전 세계본부장에게는 징역 3년 6개월, 이신애 전 재정국장에게는 징역 3년을 선고해달라고 재판부에 요청했다. [서울=뉴스핌] 사진공동취재단 = 윤석열 정부와의 '정교유착' 혐의로 기소된 한학자 통일교 총재가 10일 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열리는 결심 공판에 출석하고 있다. 2026.07.10 photo@newspim.com 특검팀은 이 사건에 대해 "대한민국의 헌법 질서를 혼란하게 하고, 교인들의 헌금을 사금고처럼 사용하면서 국정을 농단한 사건"이라며 "다시는 이와 같은 종교단체들에 대한 정교유착과 국정농단 행위가 일어나지 않도록 엄중한 형을 선고해달라"고 언급했다. 특검팀은 "피고인들은 통일교와 자신들의 이권 및 영향력를 확대하고자 이 사건 범행을 저질렀다"며 "정교일치를 목표로 종교단체의 막대한 자금력을 이용해 정치와 결탁했고, 선거에 불법 개입했으며 대한민국의 공권력을 불법부당하게 이용하려고 했다"고 지적했다. 특검팀은 정치권과 지속적으로 접촉하며 청탁 행위를 한 윤 전 세계본부장이 한 전 총재의 의사에 반해 행동할 수 없었다는 점을 수차례 강조했다. 특히 윤석열 전 대통령과 독대하면서 통일교 정책을 부탁하고, '건진법사' 전성배 씨를 통해 김건희 여사에게 샤넬 가방과 그라프목걸이 등을 제공한 것 역시 한 전 총재의 승인 없이는 이뤄질 수 없는 행동이었다고 설명했다. 특검팀은 또한 지난 2022년 3월 한 총재가 특별집회에 참석해 사실상 '윤석열 후보 지지' 의사를 밝힌 뒤 통일교 각 지부에서 국민의힘에 재정적 지원을 한 점을 들며, 모든 사건이 한 총재로부터 시작됐다고 주장했다. 특검팀은 "한학자는 이 사건 정교유착의 최종 수혜자"라고 밝혔으며, 정 부원장에 대해서는 "한 총재의 비서실장이자 최측근으로, 한 총재의 주요의사결정에 적극적으로 조력해 큰 영향력을 행사한 사람"이라고 정의했다. 한 총재는 정 부원장, 윤 전 본부장과 공모해 지난 2022년 1월께 국민의힘 권성동 의원에게 윤석열 정부의 통일교 지원을 요청하며 정치자금 1억 원을 전달한 혐의(정치자금법 위반)를 받는다. 같은 해 3∼4월 통일교 단체 자금 1억4400만 원을 국민의힘 소속 의원 등에게 쪼개기 후원한 혐의(정치자금법 위반)도 있다. 이들은 그해 7월께 전 씨를 통해 김 여사에게 고가 목걸이와 샤넬백을 건네며 교단 현안을 청탁한 혐의(청탁금지법 위반)도 받는다. 한 총재와 정 부원장에게는 같은해 10월께 자신들의 카지노 원정도박과 관련한 수사 정보를 얻고 윤 전 본부장에게 증거인멸을 지시한 혐의(증거인멸교사)도 적용됐다. 한 총재는 지난 2022년 7월 네팔 국회의원에게 선거자금 10만 달러를, 세네갈 대통령에 선거자금 50만 달러를 각각 제공한 혐의도 적시됐다. right@newspim.com 2026-07-10 12:18

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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