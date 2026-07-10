이동호 강원도의원, '타 시도에 비해 낮은 귀농귀촌 대책 마련' 촉구

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강원 귀농가구 비율 6.2%, 2024년과 비교 시 가구 수는 소폭 증가했으나 전체 비율은 감소

도내 농가인구의 54.5%가 65세 이상, '농가 고령화율' 도 고령화율(27.7%)의 두배

[춘천=뉴스핌] 이형섭 기자 = 강원특별자치도의회 이동호 의원(더불어민주당, 동해1)은 10일 강원특별자치도의회 제347회 임시회 제3차 농림수산위원회에서 '농가인구의 고령화에 대비한 농정정책의 방향 정립'과 '타시도에 비해 낮은 귀농·귀촌 가구 비율 제고를 위한 대책 마련'에 대한 필요성을 강조했다.

이 의원은 도내 농가의 현황에 대해 질문하며 매년 감소하는 농가 인구를 지적했다. 그는 특히 농가의 고령화율이 높아 농정정책이 효과적으로 정립돼야만 이러한 문제에 적절히 대응할 수 있다고 밝혔다.

이동호 강원도의원.[사진=강원특별자치도의회] 2026.07.10 onemoregive@newspim.com

실제로 도내 농가인구의 54.5%가 65세 이상으로 나타났으며 농가의 고령화율은 도 고령화율(27.7%, 2026년 6월 기준)의 약 두 배에 달하는 것으로 확인됐다.

그는 생산지원과 세대전환, 대농 육성 등 다양한 가치에 기반한 정책 수립이 요구되며 새로운 도정이 출범한 만큼 혁신적인 정책 개발이 필요하다고 언급했다.

이어 그는 귀농·귀촌 관련 지원사업이 있지만 전국 평균에 비해 강원의 귀농가구 비율이 낮음을 지적했다. 2025년 귀농어·귀촌인 통계에 따르면 강원의 귀농가구 비율은 6.2%로, 2024년과 비교 시 가구 수는 소폭 증가했으나 전체 비율은 감소 추세에 있다.

강원의 귀농가구가 전남(1633가구, 18.7%), 경북(1534가구, 17.6%), 충남(1134가구, 13%) 등과 비교할 때 약 절반 수준으로 낮은 상황이다.

귀촌 가구 역시 강원의 비율은 6.4%로 경기(27.4%, 86832가구), 경북(11.8%), 충남(11.2%) 등과 차이를 보이고 있다.

이동호 의원은 귀농·귀촌 활성화를 위해 주거 환경, 일자리 창출, 농업 기술 개발, 생활 서비스의 개선 등 여러 분야에서 적극적인 조치가 필요하다고 덧붙이며 발언을 마무리했다.

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