李대통령, '경제 사절단'과 몽골 국빈 만찬 참석…양국 경제 협력 강화 계기 마련

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구자은 LS 회장·이형희 SK 부회장 등 동행

[서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 몽골을 국빈 방문 중인 이재명 대통령이 10일(현지 시간) '경제 사절단'과 함께 국빈 만찬에 참석한다. 이 대통령은 만찬 자리에서 양국 경제 협력 강화의 계기를 마련하기 위해 노력할 예정이다.

강유정 청와대 수석대변인은 이날 몽골 울란바타르 프레스센터에서 브리핑을 열고 "국빈 만찬에는 이 대통령과 김혜경 여사를 비롯해 우리 측 정부 인사뿐만 아니라 경제 인사 40여 명도 함께 한다"고 밝혔다.

몽골을 국빈 방문한 이재명 대통령이 김혜경 여사와 함께 9일(현지시간) 오후 울란바타르 정부청사에서 오흐나 후렐수흐 몽골 대통령 부부와 공식 환영식에서 기념사진을 찍고 있다. [사진=KTV]

만찬에 참석하는 경제 사절단은 구자은 LS회장, 이형희 SK 부회장, 허서홍 GS리테일 대표, 한채양 이마트 대표 등 기업인 40명이다. 또 강경성 대한무역투자진흥공사(KOTRA) 사장, 황기연 한국수출입은행장 등 기관장, 정부 측 인사도 참석한다.

몽골 측은 이 대통령과 경제 사절단, 한국 정부 인사를 환영하기 위해 훈제 연어와 우설 전채, 토마토와 피망 크림수프, 할리벗 필레, 소뽈살 찜, 마르키즈 초콜릿 케이크를 만찬 메뉴로 준비했다.

또 국빈 만찬의 시작과 동시에 문화 공연도 진행된다. 몽골 가수 이데르 뭉흐가 이 대통령이 작사하고 윤일상 작곡가가 작곡한 '스물 여덟'을 선보인다. 국립예술대극장 국악단이 무용단과 함께하는 '고수레의 아홉 문양' 공연도 예정돼 있다.

끝으로 강 수석대변인은 "내일(11일) 오전 이 대통령 부부는 몽골의 정체성과 공동체 의식을 상징하는 몽골의 최대 국가 행사인 나담 축제에 공식 주빈으로 참석한다"며 "나담 축제 개막식 참석 직후 이 대통령 부부는 나담 축제의 3대 종목 중의 하나인 활쏘기 경기장과 샤가이 경기장을 방문해 몽골의 전통 문화를 직접 체험할 예정"이라고 알렸다.

샤가이는 양의 발목뼈를 사용하는 몽골의 전통 놀이다. 한국의 구슬치기와 유사하다. 이 대통령 부부는 이어 몽골 측이 개최하는 별도의 환송 오찬에 참석해 국빈 방문의 성공적인 마무리를 기념한다.

pcjay@newspim.com