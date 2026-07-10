李대통령, '경제 사절단'과 몽골 국빈 만찬 참석…양국 경제 협력 강화 계기 마련

AI 핵심 요약beta
- 이재명 대통령이 10일 몽골 국빈 만찬에 참석했다.
- 만찬에는 경제 사절단과 정부 인사 등 40여 명이 함께했다.
- 11일 이 대통령 부부는 나담 축제 공식 주빈으로 전통 문화 체험을 할 예정이다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 몽골을 국빈 방문 중인 이재명 대통령이 10일(현지 시간) '경제 사절단'과 함께 국빈 만찬에 참석한다. 이 대통령은 만찬 자리에서 양국 경제 협력 강화의 계기를 마련하기 위해 노력할 예정이다.
강유정 청와대 수석대변인은 이날 몽골 울란바타르 프레스센터에서 브리핑을 열고 "국빈 만찬에는 이 대통령과 김혜경 여사를 비롯해 우리 측 정부 인사뿐만 아니라 경제 인사 40여 명도 함께 한다"고 밝혔다.
만찬에 참석하는 경제 사절단은 구자은 LS회장, 이형희 SK 부회장, 허서홍 GS리테일 대표, 한채양 이마트 대표 등 기업인 40명이다. 또 강경성 대한무역투자진흥공사(KOTRA) 사장, 황기연 한국수출입은행장 등 기관장, 정부 측 인사도 참석한다.
몽골 측은 이 대통령과 경제 사절단, 한국 정부 인사를 환영하기 위해 훈제 연어와 우설 전채, 토마토와 피망 크림수프, 할리벗 필레, 소뽈살 찜, 마르키즈 초콜릿 케이크를 만찬 메뉴로 준비했다.
또 국빈 만찬의 시작과 동시에 문화 공연도 진행된다. 몽골 가수 이데르 뭉흐가 이 대통령이 작사하고 윤일상 작곡가가 작곡한 '스물 여덟'을 선보인다. 국립예술대극장 국악단이 무용단과 함께하는 '고수레의 아홉 문양' 공연도 예정돼 있다.
끝으로 강 수석대변인은 "내일(11일) 오전 이 대통령 부부는 몽골의 정체성과 공동체 의식을 상징하는 몽골의 최대 국가 행사인 나담 축제에 공식 주빈으로 참석한다"며 "나담 축제 개막식 참석 직후 이 대통령 부부는 나담 축제의 3대 종목 중의 하나인 활쏘기 경기장과 샤가이 경기장을 방문해 몽골의 전통 문화를 직접 체험할 예정"이라고 알렸다.
샤가이는 양의 발목뼈를 사용하는 몽골의 전통 놀이다. 한국의 구슬치기와 유사하다. 이 대통령 부부는 이어 몽골 측이 개최하는 별도의 환송 오찬에 참석해 국빈 방문의 성공적인 마무리를 기념한다.
pcjay@newspim.com