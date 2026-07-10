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[종합] "AI가 있는 곳마다 SK하이닉스"…나스닥서 새 장 열었다

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AI 핵심 요약

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  • SK하이닉스는 10일 미국 나스닥에 ADR을 상장했다.
  • HBM 경쟁력을 앞세워 글로벌 AI 투자·생태계 협력과 AI 핵심 파트너 입지 강화를 추진했다.
  • 곽노정 사장은 신뢰·혁신·성장을 새 가치로 제시하며 AI 시대 메모리 리더십 확대를 강조했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

"HBM이 AI 혁명의 중심"…AI 메모리 리더십 앞세워 美 자본시장 공략
ADR 상장으로 글로벌 투자자 저변 확대…AI 핵심 파트너 입지 강화
최태원·곽노정 뉴욕서 오프닝벨…'신뢰·혁신·성장' 새 비전 제시

[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = SK하이닉스가 미국 나스닥 시장에 미국주식예탁증서(ADR)를 상장하며 글로벌 자본시장의 중심 무대에 섰다. 고대역폭메모리(HBM) 경쟁력을 앞세워 글로벌 투자자 기반을 넓히고 인공지능(AI) 생태계와의 협력을 강화해 '글로벌 AI 기업'으로 도약하겠다는 구상이다. 곽노정 대표이사 사장은 상장 기념식에서 "AI가 있는 곳이라면 어디든 SK하이닉스도 함께할 것"이라며 AI 시대 새로운 성장 청사진을 제시했다.

SK하이닉스는 10일(현지시간) 미국 뉴욕 타임스스퀘어에 위치한 나스닥 마켓사이트에서 ADR 상장 기념 '오프닝 벨(Opening Bell)' 행사를 열고 거래를 시작했다. 행사에는 최태원 SK그룹 회장과 최재원 SK스퀘어 수석부회장, 곽노정 SK하이닉스 대표이사 사장(CEO) 등 주요 경영진이 참석했다.

곽노정 SK하이닉스 대표이사 사장 [사진 = 뉴스핌DB]

ADR(American Depositary Receipts)은 미국 예탁기관이 외국 기업의 주식을 기초자산으로 발행하는 증서다. 해외 기업은 본국 증시 상장을 유지하면서 미국 증시에 상장할 수 있고, 미국 투자자는 별도의 해외 주식 계좌 없이 해당 기업에 투자할 수 있다.

◆"HBM이 AI 혁명의 중심"…새 성장 비전 제시
이날 기념사에 나선 곽 사장은 SK하이닉스의 성장사를 소개하며 AI 시대 새로운 도약을 선언했다.

그는 "25년 전 D램 시장 침체로 회사가 파산 직전까지 몰렸지만 우리는 이를 극복하며 더 강한 기업으로 거듭났다"며 "2012년 SK그룹과 새로운 출발을 한 뒤 첨단 메모리의 미래를 믿고 HBM에 투자했고, 세계 최초로 이를 현실로 만들며 혁신을 이어왔다"고 말했다.

이어 "오늘 HBM은 AI 혁명의 중심에 있다"며 "SK하이닉스는 HBM과 D램, 낸드플래시 전반의 리더십을 바탕으로 글로벌 AI 인프라를 움직이는 핵심 메모리 기술을 공급하고 있다"고 강조했다.

곽 사장은 이번 나스닥 상장의 의미도 세 가지로 설명했다. 우선 AI 생태계와의 연결 강화를 꼽았다. 그는 "미국은 AI 혁신을 이끄는 고객과 파트너, 인재가 모두 모여 있는 곳"이라며 "이번 상장을 통해 차세대 컴퓨팅 생태계와 더욱 가까워지고 더 빠르게 새로운 기회를 발굴하며 협력을 확대할 것"이라고 말했다.

글로벌 투자자와의 접점 확대도 강조했다. 그는 "그동안 많은 해외 투자자들에게 SK하이닉스 투자는 쉽지 않았지만 이번 ADR 상장으로 접근성이 크게 높아졌다"며 "더 많은 글로벌 투자자들이 우리의 성장 여정에 함께하게 된 것을 기쁘게 생각한다"고 밝혔다.

아울러 AI 산업 발전에 대한 책임도 언급했다. 곽 사장은 "기회에는 언제나 책임이 따른다"며 "혁신을 지원하고 산업을 더욱 발전시키며 AI 생태계에 기여하기 위해 첨단 역량을 구축하고 미래 기술과 사업에 지속적으로 투자하겠다"고 말했다.

◆글로벌 투자자 저변 확대…AI 생태계 협력 강화
SK하이닉스는 이번 상장을 앞두고 미국과 유럽, 아시아 주요 지역에서 글로벌 기관투자자를 대상으로 로드쇼를 진행했다. 투자자들은 AI 메모리 시장을 주도하는 기술력과 HBM 경쟁력, 성장성에 높은 관심을 보인 것으로 전해졌다.

SK하이닉스는 이번 ADR 상장을 계기로 미국 자본시장에서 투자자 기반을 넓히는 동시에 글로벌 빅테크와의 전략적 협력을 확대할 계획이다. AI 데이터센터 투자 확대와 함께 급증하는 AI 메모리 수요에 대응해 'AI 핵심 파트너'로서 입지를 더욱 강화한다는 전략이다.

SK하이닉스의 HBM4E [사진=SK하이닉스]

◆"신뢰·혁신·성장"…AI 시대 새 원칙 제시
곽 사장은 연설 말미에 SK하이닉스가 앞으로 지켜갈 세 가지 가치로 '신뢰(Trust)', '혁신(Innovation)', '성장(Growth)'을 제시했다.

그는 "투자자와 고객의 신뢰에 행동으로 보답하고, AI 생태계의 고객과 파트너를 위해 메모리 기술의 한계를 계속 넓혀가겠다"고 말했다. 이어 "리더십은 타이틀이 아니라 매일 증명해야 하는 가치"라며 "SK하이닉스의 새로운 장은 오늘부터 시작된다. AI가 있는 곳이라면 어디든 SK하이닉스도 함께할 것이며 투자자와 고객, 파트너, 구성원 모두와 함께 AI 시대의 미래를 만들어 가겠다"고 강조했다.

이날 거래를 시작한 SK하이닉스 ADR은 미국 시간 기준 오는 14일 공모대금 납입을 마무리한다. ADR의 기초가 되는 보통주 신주는 이달 29일께 한국거래소 유가증권시장에 추가 상장될 예정이다.

syu@newspim.com

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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