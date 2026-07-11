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미 연준 "올해 물가 더 올라"…관세·전쟁·AI 투자 지목

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  • 연준이 10일 반기 보고서에서 관세·전쟁·AI 투자로 물가 압력이 커졌으며 PCE 물가가 목표의 두 배 수준이라 밝혔다.
  • 연준은 노동시장이 안정적이고 실업률이 낮지만 이민 둔화·고령화로 노동 공급 증가가 둔화됐다고 평가했다.
  • 워시 의장 첫 보고서는 통화량·정책준칙을 언급하며 연내 금리 인상·동결·인하 전망이 팽팽히 갈린다고 전했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

워시 체제 첫 의회 보고서…"인플레 여전히 목표 웃돌아"

[뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 = 미국 연방준비제도(Fed·연준)가 관세와 전쟁발 에너지 비용 상승, 그리고 인공지능(AI) 투자 붐이 맞물리며 올봄 들어 물가 압력이 한층 커졌다고 진단했다.

연준은 10일(현지시간) 의회에 제출한 반기 통화정책 보고서에서 "올해 인플레이션이 올랐고, 연방공개시장위원회(FOMC)의 장기 목표인 2%에 비해 여전히 높은 수준"이라고 밝혔다. 보고서는 연준이 선호하는 물가지표인 개인소비지출(PCE) 가격지수가 5월 기준 목표치의 약 두 배 수준으로 나타났다고 지적했다.

물가를 밀어 올린 요인으로는 지난해 뿌리내린 가격 압력이 관세의 파급 효과, 전쟁에 따른 에너지 비용 상승, 그리고 대규모 AI 인프라 구축과 겹친 점이 꼽혔다.

케빈 워시 미국 연방준비제도(연준) 의장. [사진=블룸버그통신]

◆ AI 투자, 물가 상승 요인으로 지목

연준은 최근 AI를 적어도 단기적으로 인플레이션을 자극하는 요인으로 지목하고 있다. 케빈 워시 연준 의장은 그동안 AI가 생산성을 끌어올려 오히려 물가를 낮추는 힘이 될 것으로 기대해 왔다. 다만 최근 들어 전력과 특수 반도체 등 AI 구축에 필요한 자원 수요가 계속되는 가운데, 생산성과 공급 측면의 개선이 언제 나타날지는 불확실하다고 인정한 바 있다.

물가와 달리 고용 시장은 안정된 것으로 평가됐다. 보고서는 "노동시장이 안정됐고 수요와 공급이 대체로 균형을 이루고 있다"며 6월 실업률 4.2%가 여전히 낮은 수준이라고 봤다.

일자리 공석은 정체 상태이고 해고도 억제돼 있지만, 일할 수 있는 인구 자체가 늘지 않고 있다는 점이 함께 지적됐다. 보고서는 "이민의 뚜렷한 둔화와 인구 고령화에 따른 경제활동참가율의 지속적 하락이 노동 공급 증가세를 둔화시켰다"고 설명했다.

그럼에도 보고서는 경제의 잠재력이 "견조한 속도로 높아지고 있다"고 결론지었다. 노동력 증가세가 역사적으로 낮은 수준이지만, 강한 노동생산성 향상이 이를 상쇄했다는 것이다.

◆ 워시 첫 보고서…연내 금리 향방 '팽팽'

이번 보고서는 워시 의장 취임 이후 처음 나온 것이다. 워시 의장은 오는 14일과 15일 각각 미 하원과 상원 위원회에 출석해 반기 통화정책 증언에 나선다. 통상 봄에 열리는 청문회는 제롬 파월 전 의장과 도널드 트럼프 대통령 사이의 갈등 속에 미뤄졌고, 파월 전 의장의 임기가 끝난 뒤 워시 의장이 5월 말 취임했다.

연준은 지난해 12월 이후 금리를 동결해 왔다. 그러나 2월 말 이란을 상대로 한 미국·이스라엘 전쟁 이후 물가 우려가 커지면서, 투자자들은 올해 하반기 금리 인상 가능성에 무게를 두고 있다. 워시 의장은 향후 정책 결과를 언급하기를 꺼리지만, 지난 6월 16~17일 회의에서 위원들이 내놓은 전망은 연내 인상을 예상하는 쪽과 동결 또는 인하 가능성을 보는 쪽으로 팽팽히 갈렸다.

이번 보고서는 워시 의장이 강조해 온 주제들도 담았다. 특히 통화량 규모를 2016년 이후 처음으로 언급했다. 최근 수십 년간 통화량 증가는 인플레이션 요인으로서 비중이 낮게 다뤄졌으나, 코로나19 팬데믹(세계적 대유행) 당시 대규모 정부 지원금이 공급 제약 국면에서 수요를 급격히 끌어올린 경험이 재고를 촉발했다. 워시 의장은 지난 4월 상원 인준 청문회에서 인플레이션이 "정부가 돈을 너무 많이 찍어내고 너무 많이 쓸 때 발생한다"고 발언한 바 있다.

보고서는 현금과 소매 머니마켓펀드(MMF) 등을 포함하는 통화지표 'M2'를 다룬 항목에서, 연간 증가율이 2010년대에 통상 관찰되던 수준으로 돌아왔다고 설명했다. 또 "팬데믹 기간 급증했던 대중의 실질 화폐 보유가 대체로 되돌려졌다"고 진단했다.

한편 보고서는 워시 의장이 '이상적(aspirational)'이라고 표현해 온 통화정책 준칙을 다룬 항목에서, 다양한 정책 처방이 현재 금리 인상 필요성을 가리키고 있다면서도 이를 곧이곧대로 받아들이는 데 대해서는 경계했다. 보고서는 "여기 제시된 처방들은 정책금리가 준칙이 제시한 경로를 따랐다면 경제가 다르게 전개됐을 것이라는 점을 간과한다"며 "따라서 신중하게 해석해야 한다"고 밝혔다.

mj72284@newspim.com

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"국정농단" 한학자 총재 13년 구형 [서울=뉴스핌] 이바름 기자 = '정교유착' 의혹의 중심 인물인 한학자 통일교 총재에게 민중기 특별검사팀이 징역 13년을 구형했다. 특검팀은 10일 오전 서울중앙지법 형사합의27부(재판장 우인성) 심리로 열린 한 총재의 정치자금법 위반 등 혐의 결심 공판에서 징역 13년을 선고해달라고 재판부에 요청했다. 함께 재판에 넘겨진 정원주 천무원 부원장에게는 징역 10년, 윤영호 전 세계본부장에게는 징역 3년 6개월, 이신애 전 재정국장에게는 징역 3년을 선고해달라고 재판부에 요청했다. [서울=뉴스핌] 사진공동취재단 = 윤석열 정부와의 '정교유착' 혐의로 기소된 한학자 통일교 총재가 10일 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열리는 결심 공판에 출석하고 있다. 2026.07.10 photo@newspim.com 특검팀은 이 사건에 대해 "대한민국의 헌법 질서를 혼란하게 하고, 교인들의 헌금을 사금고처럼 사용하면서 국정을 농단한 사건"이라며 "다시는 이와 같은 종교단체들에 대한 정교유착과 국정농단 행위가 일어나지 않도록 엄중한 형을 선고해달라"고 언급했다. 특검팀은 "피고인들은 통일교와 자신들의 이권 및 영향력를 확대하고자 이 사건 범행을 저질렀다"며 "정교일치를 목표로 종교단체의 막대한 자금력을 이용해 정치와 결탁했고, 선거에 불법 개입했으며 대한민국의 공권력을 불법부당하게 이용하려고 했다"고 지적했다. 특검팀은 정치권과 지속적으로 접촉하며 청탁 행위를 한 윤 전 세계본부장이 한 전 총재의 의사에 반해 행동할 수 없었다는 점을 수차례 강조했다. 특히 윤석열 전 대통령과 독대하면서 통일교 정책을 부탁하고, '건진법사' 전성배 씨를 통해 김건희 여사에게 샤넬 가방과 그라프목걸이 등을 제공한 것 역시 한 전 총재의 승인 없이는 이뤄질 수 없는 행동이었다고 설명했다. 특검팀은 또한 지난 2022년 3월 한 총재가 특별집회에 참석해 사실상 '윤석열 후보 지지' 의사를 밝힌 뒤 통일교 각 지부에서 국민의힘에 재정적 지원을 한 점을 들며, 모든 사건이 한 총재로부터 시작됐다고 주장했다. 특검팀은 "한학자는 이 사건 정교유착의 최종 수혜자"라고 밝혔으며, 정 부원장에 대해서는 "한 총재의 비서실장이자 최측근으로, 한 총재의 주요의사결정에 적극적으로 조력해 큰 영향력을 행사한 사람"이라고 정의했다. 한 총재는 정 부원장, 윤 전 본부장과 공모해 지난 2022년 1월께 국민의힘 권성동 의원에게 윤석열 정부의 통일교 지원을 요청하며 정치자금 1억 원을 전달한 혐의(정치자금법 위반)를 받는다. 같은 해 3∼4월 통일교 단체 자금 1억4400만 원을 국민의힘 소속 의원 등에게 쪼개기 후원한 혐의(정치자금법 위반)도 있다. 이들은 그해 7월께 전 씨를 통해 김 여사에게 고가 목걸이와 샤넬백을 건네며 교단 현안을 청탁한 혐의(청탁금지법 위반)도 받는다. 한 총재와 정 부원장에게는 같은해 10월께 자신들의 카지노 원정도박과 관련한 수사 정보를 얻고 윤 전 본부장에게 증거인멸을 지시한 혐의(증거인멸교사)도 적용됐다. 한 총재는 지난 2022년 7월 네팔 국회의원에게 선거자금 10만 달러를, 세네갈 대통령에 선거자금 50만 달러를 각각 제공한 혐의도 적시됐다. right@newspim.com 2026-07-10 12:18

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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