[분양캘린더] 상도동 동작센트럴동문디이스트 등 753가구 분양

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견본주택 춘천리버뷰아이파크 등 11곳 개관

[서울=뉴스핌] 송현도 기자 = 11일 부동산114에 따르면 7월 셋째 주에는 전국 3개 단지 총 753가구(일반분양 146가구)가 분양을 시작한다. 서울 동작구 상도동 동작센트럴동문디이스트와 울산 울주군 온양읍 센텀엘카사 등 3곳에서 청약을 진행한다.

동문건설은 서울 동작구 상도동 일원에 동작센트럴동문디이스트를 분양한다. 지하 8층에서 지상 최고 29층 3개동 전용면적 46에서 62㎡ 총 301가구 중 72가구를 일반분양한다.

지하철 7호선 장승배기역 초역세권 단지로 여의도와 강남 등 주요 업무지구 이동이 편리하다. 영화초와 장승중 및 영등포중 및 고교 등이 인접해 있고 서울특별시교육청 동작도서관도 위치한다.

장승배기역 일대 역세권 활성화 사업과 더불어 동작구청과 동작구의회 및 보건소 등이 들어서는 동작구 종합행정타운 조성이 추진 중으로 향후 주거환경이 개선될 전망이다.

견본주택은 강원 춘천시 장학리 춘천리버뷰아이파크와 경기 의왕시 삼동 의왕역 SK뷰 그리고 경남 거제시 상동동 센트레빌아스테리움 거제 등 11곳이 개관할 예정이다.

IPARK현대산업개발은 강원 춘천시 장학리 일원에 춘천리버뷰아이파크를 분양할 예정이다. 지하 2층에서 지상 최고 27층 2개동 전용면적 59㎡ 및 84㎡ 총 262가구 규모다. 단지는 장학초를 비롯해 후평중과 강원중 및 고등학교 그리고 춘천여고 등을 도보통학할 수 있고 후평동 학원가도 가깝다.

MS마트와 한림대 춘천성심병원 및 정부춘천지방 합동청사와 소양도서관 등 생활 인프라도 잘 갖춰져 있다. 너울숲공원과 노루목저수지 및 구봉산과 소양강 등도 인접해 쾌적한 자연환경을 누릴 수 있다.

dosong@newspim.com