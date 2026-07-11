서울 전역 폭염주의보...서울시, 구청사 무더위 대피공간 24시간 개방

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서울시 상황실 대응체계 가동

냉방시설 및 쉼터 운영 강화

어르신 보호 및 대피소 운영 대책 마련

[세종=뉴스핌] 오종원 기자 = 서울 전역으로 폭염주의보가 확대된 가운데 서울시가 폭염 종합지원상황실을 중심으로 안전 대응에 나섰다.

11일 서울시는 이날 오전 11시를 기해 서울 전역에 폭염주의보가 발효됨에 따라 폭염 대응체계를 강화한다고 밝혔다. 전날 서울 서남권에 폭염주의보가 내려진 데 이어 하루 만에 특보 지역이 서울 전역으로 확대됐다.

전국 대부분 지역에 폭염특보가 발효된 9일 오후 서울 영등포구 여의대로 위로 지열에 의한 아지랑이가 피어오르고 있다. [사진 = 뉴스핌DB]

서울시는 폭염 피해를 최소화하기 위해 폭염 종합지원상황실을 가동하고 있다. 시는 기상 상황과 피해 발생 여부, 취약계층 보호 현황 등을 모니터링하며 자치구·유관기관과 대응에 나선다.

25개 자치구도 대응 상황실을 운영한다. 각 자치구는 냉방시설 운영, 무더위쉼터 관리, 응급구호 물품 비축 등 폭염 대응체계를 유지한다는 방침이다.

아울러 시는 폭염에 취약한 어르신에게 전화로 안부를 확인하고 연락이 닿지 않을 경우 직접 방문해 건강 상태를 살필 방침이다. 또 거리 노숙인 밀집지역에는 관리 인력을 늘리고 상담과 순찰을 강화한다.

냉방시설 이용이 어려운 시민을 위해 자치구청사를 활용한 무더위 대피 공간도 운영한다. 신청사 건립으로 임시청사를 사용 중인 강북구를 제외한 24개 자치구 청사가 폭염특보 기간 24시간 개방된다.

야외 작업으로 온열질환 위험이 큰 건설노동자 보호 대책도 시행된다. 서울시는 충분한 휴식시간 보장과 휴게공간 마련 등을 권고하고 이행 여부를 점검할 계획이다.

시는 전광판, 누리집, 안전안내문자 등을 통해 야외활동 자제, 충분한 수분 섭취, 무더위 시간대 휴식 등 폭염 시 행동요령도 안내할 예정이다.

jongwon3454@newspim.com