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추미애 "수사·기소 분리, 형사사법 정의를 국민 주권적 차원서 회복하는 것"

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  • 추미애 경기도지사는 11일 SNS에서 도정에 최선을 다하고 검찰개혁 완수를 다짐했다
  • 검사의 보완 수사는 사실상 직접 수사라며 예외 없는 수사·기소 분리가 정착돼야 한다고 주장했다
  • 검찰권 분산을 미루지 말고 KICS 고도화·중수청 신설 등 시스템 정밀화로 형사사법 정의를 회복해야 한다고 강조했다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

"도정 소홀함 없을 것...검찰개혁 예외 없는 수사·기소 분리 추진해야"
"원칙에 집중하지 않고 예외부터 두는 것, 국민 신뢰에 어긋나는 위험한 발상"

[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 취임 열흘을 맞은 추미애 경기도지사는 경기도정에 한 치의 소홀함도 없을 것을 다짐하는 동시에 국가적 현안인 검찰개혁과 관련해 예외 없는 '수사·기소 분리'가 완전히 정착돼야 한다는 강한 소신을 피력했다.

추미애 경기도지사. [사진=추미애 경기도지사 SNS]

추 지사는 11일 오전 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 "경기도정 취임 열흘이 지나며 대강의 도정 운영 기조를 밝히고 나서 주말 오전을 이용해 평소 걱정하던 검찰개혁 주제를 언급하고자 한다"며 운을 뗐다.

이어 과거 법무부 장관 시절을 회상하듯 "검찰개혁을 완전히 불가역적으로 완성하지 못하고 떠나 민주시민들께 진심으로 미안하다"며 "도정에는 한 치도 소홀함이 없도록 하겠다"고 강조했다.

추 지사는 최근 정치권 일각에서 제기되는 '공소시효 임박 사건'이나 '경찰 고위직 연루 사건' 등을 이유로 검찰의 직접 수사나 보완 수사권을 일부 인정해야 한다는 주장에 대해 정면으로 반박했다.

그는 "검사의 보완 수사는 사실상 직접 수사이며 아무리 예외를 좁힌다고 하더라도 검사의 직접 수사를 허용하는 것은 진정한 수사·기소 분리가 아니다"고 선을 그었다. 이어 "과거 검찰이 기소독점권을 이용해 의도적으로 사건을 캐비닛에 묻어두고 공소시효를 넘겼던 부패 사례들을 지적하며 검찰권 사유화와 법 기술로 인한 정의 훼손이 더 큰 병폐였다"고 주장했다.

또한 최근 불거진 경찰 간부 자녀의 살인 사건 증거인멸 의혹에 대해서도 "이해충돌 회피 의무 결함의 문제이지 수사·기소 분리의 문제가 아니다"며 "이러한 수사권 남용과 법 왜곡 범죄는 고위공직자범죄수사처(공수처)가 수사하면 되는 사안"이라고 설명했다.

추 지사는 "불안 요소를 이유로 검찰권 분산을 미룰 것이 아니라 국가형사사법정보시스템(KICS) 고도화, 중대범죄수사청(중수청) 신설, 수사사법관 활용 등 시스템 정밀화를 통해 해결해야 한다"고 제안했다.

마지막으로 추 지사는 "수사·기소 분리는 어느 기관을 더 믿고 안 믿고의 문제가 아니라 형사사법 정의를 국민 주권적 차원에서 회복하려는 시도이며 원칙에 집중하지 않고 예외부터 두려는 시도는 국민 신뢰에 어긋나는 위험한 발상"이라고 철저한 개혁 완수를 거듭 촉구했다.

1141world@newspim.com

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새 법원행정처장에 노경필 대법관 [서울=뉴스핌] 김영은 기자 = 조희대 대법원장이 넉 달 넘게 공석이던 법원행정처장에 노경필 대법관을 임명했다. 대법원은 10일 "조 대법원장이 오는 14일자로 노 대법관을 신임 법원행정처장에 임명했다"고 밝혔다. 10일 대법원에 따르면 조희대 대법원장이 넉 달 넘게 공석이던 법원행정처장에 노경필 대법관을 임명했다. 노 대법관. 법원행정처장은 대법원장의 지휘를 받아 전국 법원의 인사·예산·조직 등 사법행정 사무를 총괄하는 자리로, 대법관 가운데 1명이 맡는다. 노 신임 처장은 사법연수원 23기로, 1997년 법관으로 임용됐다. 이후 대법원 재판연구관과 서울고법 고법판사, 광주고법 부장판사, 수원고법 부장판사·수석부장판사 등을 거쳐 2024년 8월 대법관에 임명됐다. 대법원은 노 신임 처장이 대법원 재판연구관으로 5년간 근무하면서 헌법·행정법 관련 분쟁을 심도 있게 검토해 국민의 기본권과 행정절차 참여권, 조세 정의를 실현하는 데 기여했다고 설명했다. 또 전문적인 법률 지식과 합리적이고 공정한 판단 능력, 도덕성과 인품을 두루 갖춰 법원 안팎의 신망을 받고 있다고 밝혔다. 대법원 관계자는 이날 "노 신임 처장은 경청과 포용의 리더십으로 법원 구성원은 물론 사회 각계와 소통해 국민을 위한 신속하고 공정한 사법제도를 구현하고, 사법부에 대한 국민의 신뢰를 높이는 데 헌신할 적임자"라고 말했다. 법원행정처장 자리는 박영재 대법관이 지난 2월 27일 사의를 표명한 뒤 4개월 넘게 공석이었다. 박 대법관은 올해 1월 16일 취임했으나 법왜곡죄·재판소원·대법관 증원 등 이른바 '사법개혁 3법' 입법에 반발하는 뜻으로 취임 42일 만에 물러났다. 이후 기우종 법원행정처 차장이 처장 직무를 대행해왔다. 대법관 공석이 이어지는 상황에서 현직 대법관을 법원행정처장으로 임명한 만큼, 향후 후임 대법관 제청 논의가 재판 인력 공백 문제와 맞물려 속도를 낼지도 주목된다. yek105@newspim.com 2026-07-10 14:50
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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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