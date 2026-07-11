이번주 국내 주요 금융일정(7.13~7.17)

AI 핵심 요약beta
- 구윤철 부총리가 18일 정부서울청사 회의 참석했다
- 13~16일 금융위·금감원·한은 주요 회의·간담회 열렸다
- 한국은행 통화정책·경제상황 평가 등 자료 발표 예정이다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
7월 13일(월요일)
금융위원회, 금융정보분석원 2026 에그몽 그룹 총회 참석(6시)
이찬진 금융감독원장, 자산운용사 CEO 간담회(9시40분)
금융감독원, 금융감독원장 자산운용사 CEO 간담회 개최(9시40분)
금융감독원, 자립준비청년 여러분에게 내 상황에 맞는 재무상담을 제공해 드립니다!(12시)
7월 14일(화요일)
이억원 금융위원장, 국무회의(10시)
금융위원회, 관계부처 합동 '경제적 위기자 자살예방대책' 국무회의 보고(배포시)
이찬진 금융감독원장, 주례 임원회의(10시)
금융감독원, 2025년중 조치한 외국환거래법규 위반현황 및 금융소비자 유의사항을 안내드립니다!(12시)
한국은행, 2026년 6월 이후 국제금융·외환시장 동향(12시)
7월 15일(수요일)
이억원 금융위원장, 업무보고(10시)
이억원 금융위원장, 부동산 정책 국민 대토론회(15시)
권대영 금융위 부위원장, 업무보고(10시)
권대영 금융위 부위원장, 금융위 정례회의(14시)
금융위원회, 2026년 하반기 금융위원회 업무보고(10시)
금융위원회, 2026년도 금융복합기업집단 지정(배포시)
금융위원회, 대형 금융회사에 대한 자체정상화·부실정리계획 마련(배포시)
금융위원회, "한국은행 디지털화폐 예금토큰 지급결제 테스트 2단계 시행" 등 혁신금융서비스 6건 신규 지정 의결(배포시)
금융위원회, PG업 규율 강화를 위한 전자금융감독규정 개정(배포시)
이찬진 금융감독원장, 금융위 정례회의(14시)
금융감독원, 「온라인 부정결제 대응협의체」 출범(14시)
금융감독원, 「2026년도 주권상장법인 감사인 설명회」 개최(14시)
한국은행, 2026년 6월 수출입물가지수 및 무역지수(잠정)(6시)
한국은행, 2026년 5월 통화 및 유동성(12시)
7월 16일(목요일)
이찬진 금융감독원장, 금융소비자 현장 목소리 청취 간담회(10시)
금융감독원, 이찬진 금융감독원장, 금융소비자 현장 목소리 청취 간담회 개최(10시)
신현송 한국은행 총재, 금통위 본회의(9시)·통화정책방향 기자간담회(11시10분)
한국은행, 통화정책방향(배포시)
한국은행, 통화정책방향 관련 참고자료(배포시)
한국은행, 경제상황 평가(2026년 7월)(배포시)
한국은행, 이슈분석: 중동전쟁 이후 실물경기 및 고용 상황 평가(배포시)
7월 17일(금요일)
일정 없음.
eoyn2@newspim.com