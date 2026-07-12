[오늘날씨] 전국 곳곳 폭염특보…낮 최고 37도 찜통더위 이어져

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아침 최저기온 23~26도·낮 최고기온 31~37도

서울 동남·서남권 폭염경보, 동북·서북권 폭염경보 발효

수도권·충청권·남부지방 최고체감온도 35도



[서울=뉴스핌] 유재선 기자 = 일요일인 12일은 전국 곳곳에 폭염특보가 내려진 가운데 낮 최고기온이 37도까지 오르는 찜통더위가 계속되겠다.

12일 기상청에 따르면 전날(11일) 전국 곳곳에 발효된 폭염특보가 이날까지 이어지겠다. 전국 대부분 지역의 최고체감온도가 33도 안팎, 수도권과 충청권·남부지방은 35도 안팎까지 올라 무덥겠다.

일요일인 12일은 전국 곳곳에 폭염특보가 내려진 가운데 낮 최고기온이 37도까지 오르는 찜통더위가 계속되겠다. [사진=뉴스핌DB]

현재 서울 동남권·서남권에 폭염경보, 서울 동북·서북권에는 폭염주의보가 발효 중이며 이 외 전국 곳곳에 현재 폭염 특보가 내려진 상태다. 폭염주의보는 일 최고 체감온도 33도 이상, 폭염경보는 35도 이상 상태가 이틀 이상 지속될 것으로 예상될 때 발령된다.

남부지방과 제주도에는 아침부터 비가 내리겠고, 오후에는 내륙을 중심으로 소나기가 예상된다.

예상 강수량은 광주·전남·경남서부 5~20mm, 제주도 5~30mm, 제주도산지 30~80mm다. 경기동부, 강원내륙·산지, 충청권, 전북동부에는 5~40mm 소나기가 내리겠다.

아침 최저기온은 23~26도로 예상된다. ▲서울 24도 ▲인천 25도 ▲수원 25도 ▲춘천 26도 ▲강릉 26도 ▲청주 26도 ▲대전 25도 ▲전주 26도 ▲광주 26도 ▲대구 26도 ▲부산 26도 ▲울산 25도 ▲제주 27도다.

낮 최고기온은 31~37도로 예상된다. ▲서울 34도 ▲인천 33도 ▲수원 34도 ▲춘천 34도 ▲강릉 35도 ▲청주 35도 ▲대전 35도 ▲전주 35도 ▲광주 34도 ▲대구 36도 ▲부산 32도 ▲울산 32도 ▲제주 32도다.

바다 물결은 서해 앞바다 0.5~2.0m, 남해 앞바다 0.5~3.0m, 동해 앞바다 0.5~2.0m로 일겠다.

에어코리아에 따르면 이날 미세먼지 농도는 전 권역에서 오전, 오후 모두 '좋음' 수준을 보이겠다.

jason14@newspim.com