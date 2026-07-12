내주까지 '폭염' 계속…경북 경산·포항 사상 첫 '폭염 중대경보'

14일 중부·서해안 강수 소식으로 일시적 완화

"높은 습도 더해져 폭염 계속"



[서울=뉴스핌] 유재선 기자 = 오는 13일까지 이어지는 폭염은 다음날인 14일부터 중부와 서쪽 지역을 중심으로 비가 오면서 일시적으로 완화되겠다. 다만 비가 그친 뒤 높은 습도가 더해져 다음주에도 무더운 날씨가 이어질 전망이다.

기상청은 12일 수시브리핑에서 "현재 전국 대부분 지역에 폭염 특보가 내려진 가운데 낮 동안 강한 햇볕이 이어지는 데다 높은 습도로 체감온도가 크게 상승하고 있다"며 "특히 경북 경산 등에서는 최고체감온도가 37.7도까지 올라가는 등 경북 남부 중심으로 매우 강한 더위가 나타나고 있다"고 밝혔다.

서울 전역에 폭염주의보가 내려진 29일 오후 서울 여의도 인근에서 시민들이 따가운 햇볕을 맞으며 발걸음을 재촉하고 있다. [사진 = 뉴스핌DB]

현재 경북 경산, 포항에는 사상 첫 '폭염 중대경보'가 내려졌다. 폭염 중대경보는 최고체감온도가 35도 이상인 날이 이틀 이상 지속된 지역에서 이후 체감온도가 38도 이상이거나 최고기온이 39도 이상 하루 이상 예상될 때 발표된다. 폭염중대경보는 2008년 폭염특보제도 도입 이후 18년 만에 신설된 최상위 경고 단계로 실제 발표는 이번이 처음이다.

기상청은 "폭염중대경보는 단순히 날씨가 매우 덥다는 의미가 아니라 건강한 사람에게도 온열질환이나 사망 등 중대한 피해가 발생할 위험이 현저히 높은 상황"이라며 "해당 지역 국민께서는 지금 즉시 야외활동을 중단하고, 시원한 곳으로 이동하며, 가족과 이웃의 안전을 확인하는 세 가지 행동 수칙을 실천하길 바란다"고 당부했다.

기상청은 폭염이 강해지는 원인에 대해 "현재 우리나라 상공에 북태평양 고기압과 티베트 고기압이 위아래로 두껍게 덮고 있는 '이중 고기압' 형태를 띄고 있다"며 "고기압 안에서 하강기류가 강해지며 온도가 올라가고 남서쪽에서는 덥고 습한 공기가 유입되고 있다"고 설명했다.

이번 폭염은 오는 14일 비가 내리면서 일시적으로 완화되겠으나 비가 그친 뒤 높은 습도로 인해 다음주도 무더운 날씨가 계속되겠다. 기상청은 "다음주 비가 내리는 동안 구름과 강수로 낮 기온이 일지적으로 하강할 것"이라며

전국 곳곳에 강수 소식도 예보됐다. 오는 14일 오전 경기서해안부터 비가 시작된 비는 점차 중부지방으로 확대될 전망이다. 오는 16부터 17일까지는 남부지방, 19일부터 20일 까지는 중부지방을 중심으로 정체전선과 저기압 영향으로 비가 내릴 가능성도 있다.

14일 예상 강수량은 수도권·서해5도·강원내륙·산지 20~60mm, 강원동해안·전북 5~30mm, 충청권 5~40mm, 광주·전남·경상권 5~20mm 울릉도·독도 5mm 미만, 제주도 5~40mm다.

jason14@newspim.com